Германия

"Жеребцы" уступили на выезде с минимальным отрывом в счете.

Боруссия М в рамках третьего тура чемпионата Германии отправилась в гости к Униону и уступила со счетом 1:2.

Берлинцы открыли счет в середине первой половины игры, а развили преимущество уже под конец тайма. Гости смогли забить под занавес матча, но на большее их не хватило.

Унион Берлин — Боруссия М 2:1

Голы: Гиссельман, 22, Авонийи, 41 — Хофманн, 90+1

Унион Берлин: Люте — Триммель, Кнохе, Баумгартль, Йеккель — Гиссельманн, Харагути (Рюэрсон, 61), Хедира (Грисбек, 82), Озтуналы (Тойхерт, 82) — Крузе (Фогльзаммер, 82), Авонийи (Беренс, 73).

Боруссия М: Зоммер — Скалли, Эльведи, Байер, Бенсебайни — Штиндль, Крамер (Закария, 46), Хофманн, Вольф (Херрманн, 46) — Нойхаус (Бенеш, 84), Плеа (Беннеттс, 72).

Предупреждения: Харагучи, Триммель