Германия

Football.ua подвел итоги очередному футбольному уик-энду в немецком футболе.

Немецкая Бундеслига постепенно набирает обороты, даря нам новые и новые любопытные события. Третий тур подарил нам ряд крутых и интересных поединков, о которых мы и поговорим.

ГЕРМАНИЯ. БУНДЕСЛИГА, ТУР 3

Голевой триллер на Сигнал Идуна Парк

Финальный тур перед сентябрьским перерывом на матч сборных начался с потрясающего по накалу страстей поединка в Дортмунде, где Боруссия сумела дожать Хоффенхайм в добавленное время. Но об этом немного позже.

Сие противостояние регулярно дарит зрителям настоящее шоу. О чем говорить, если счет 0:0 случился в этой паре лишь однажды за всю историю! К примеру, в последних 10 поединках (включительно с этим) Боруссия и Хоффе забивают в среднем 3,5 гола в очных дуэлях.

Кроме того, "крестьяне" являются достаточно неудобным соперником для "шмелей", что в очередной раз доказала отчетная игра. Удивительно, но в последний раз дортмундцы побеждали зинсхаймский коллектив аж в декабре 2017 года, с победным голом Кристиана Пулишича в самой концовке. После этого хватало всякого добра — и развеселых 3:3 (команда тогда еще Юлиана Нагельсманна отыгралась с 0:3 в последние 20 минут), и 0:4 с покером Андрея Крамарича. И вот виктория. Помучиться банде Марко Розе довелось.

Матс Хуммельс и Эмре Джан, экстренно брошенные немецким специалистом в проигранной встрече с Фрайбургом в предыдущем туре (1:2), на сей раз на поле не появились, зато с первых минут на краях обороны появились Рафаэль Геррейру и Тома Менье. Расстановка осталась неизменной — 4-4-2 с "ромбом", пока что работающая с переменным успехом.

Кобель — Менье, Витсель, Аканджи, Геррейру (Пасслак, 84) — Беллингэм (М. Вольф, 72), Дауд, Рейна (Брандт, 63), Ройс — Холланд, Мален (Мукоко, 84)

Тренер: Марко Розе

Бауманн — Акпогума, Фогт, Пош, Раум — Гайгер (Даббур, 83), Штиллер (Рюттер, 46) — Баумгартнер (Адамян, 70), Руди, Бруун Ларсен (Гачинович, 70) — Крамарич

Тренер: Себастьян Хенесс

Встреча проходила практически без центра поля. Первый тайм прошел целиком и полностью под диктовку хозяев, нанесших в пять раз больше ударов по воротам, а также владевших мячом и территорией 65% времени. Нельзя назвать это навалом на ворота "деревенских" в полной мере, скорее, Дортмунд попросту контролировал игру, периодически создавая опасность у чужих владений.

У Хоффенхайма был лишь один реальный момент, когда Крамарич угодил в штангу, а Боруссия все никак не могла довести дело до акцентированного удара, либо блестяще действовал в рамке Оливер Бауманн. В действиях игроков в черно-желтых футболках порой прослеживался какой-то сумбур или несогласованность действий, как, к примеру, на 34 минуте. Мануэль Аканджи выдал роскошный пас через полполя на Холланда, тот остроумно отправлял мяч в "коридор" на Ройса, но Марко не прочел сие действие партнера, чем запорол потенциального голевой шанс.

Не сумев создать достойную остроту у чужих ворот, гости перешли на грубость. 9 фолов и 3 желтые карточки в пассиве были у "деревенских" уже к перерыву, причем некоторые из них, как, например, нарушение Штефана Поша на Мо Дауде, который сделал сальто в воздухе перед приземлением, вполне тянули на карточку красного цвета.

Самое интересное началось во втором тайме. Гол Боруссии вскрыл игру. Джио Рейна получил передачу от Джуда Беллингэма и с линии штрафной отравил мяч под самую штангу.

Хоффенхайм сумел достаточно быстро прийти в себя. Защита "шмелей" далеко не безгрешна даже в отсутствии откровенных пассажиров, вроде Феликса Пасслака, которым не хватает определенных качеств для игры в основном составе, а когда она еще и начинает дарить сопернику голевые моменты на ровном месте, то и вовсе можно получить настоящий инфаркт.

За несколько минут до ответного гола Баумгартнера, рывок которого откровенно прозевал Беллингэм, тот же англичанин совместно с Ройсом помешали друг другу принять передачу, чем организовали Андрею Крамаричу выход фактически один на один, но выстрел хорвата сумел парировать Грегор Кобель, к слову, своими сэйвами во многом спасший для Боруссии эту игру.

Дортмунд не смутил счет на табло, и он продолжил активно поддавливать оппонента. Особенно старался летний новичок Дониэлл Мален, нанесший несколько опасных ударов, обязанных завершаться голами, если бы не великолепный Бауманн.

Тем не менее немецкий страж ворот вынужден был капитулировать после сочного попадания Беллингэма в дальний угол. Вскоре Джуд покинул поле, скорее всего, в качестве предосторожности, так как после одного из столкновений полузащитник жаловался на боли в коленях. Судя по тому, что он сумел покинуть газон без помощи медиков, обнадеживает.

Концовка встречи получилась ураганной. Боруссия Дортмунд "обожает" пропускать голы со стандартов, по этому показателю в минувшем сезоне, да и не только, она разделила четвертую строчку с Баварией. Очередная подача Хоффенхайма с углового привела к взятию ворот в исполнении появившегося на замену Мунаса Даббура, протолкнувшего игровой снаряд в сетку (опять же, почему его никто не крыл?!), и казалось, что "шмели" завершать матч в своих "лучших" традициях — кучу моментов не реализуем, за что будем в итоге наказаны, но буквально через минуту серия парированных в упор ударов от Бауманна закончилась мощным выстрелом Эрлинга Холланда под перекладину. Стадион взревел в экстазе в унисон с автором победного гола.

Пока что дортмундцы все еще далеки от стабильности под руководством Марко Розе, так что подобные волевые победы просто обязаны действовать во благо для команды и укрепления ее характера и духа.

Бавария уверенно разгромила Герту

29 октября 1977 года вам о чем-нибудь говорит? Нет, это не день рождения какого-то известного футболиста или тренера, а дата последней победы Герты над Баварией в Мюнхене! Какая-то сумасшедшая статистика, которая не сулила ничего хорошего "старой даме" и на сей раз. Так и произошло, причем счет целиком и полностью отображает ход событий на поле.

Бавария включила яростный прессинг с первых минут, накрывая соперника уже при билд-апе, что создавало подопечным Пала Дардаи огромные проблемы.

Нойер — Станишич (Сарр, 81), Упамекано (Куасси, 46), Зюле, Дэвис — Киммих, Горецка — Гнабри (Коман, 67), Мюллер (Чупо-Мотинг, 81), Мусиала (Сане, 61) — Левандовски.

Тренер: Юлиан Нагельсманн

Шволов — Зеефейк (Рихтер, 61), Бойата, Штарк, Миттельштадт — Тузар, Аскасибар — Лукебакио (Бельфодиль, 61), Сердар (Дарида, 78), Йоветич (Дилросун, 20) — Зельке (Клунтер, 60).

Тренер: Пал Дардаи

Не удивительно, что это давление вылилось в быстрый гол на 6 минуте. Альфонсо Дэвис сместился с бровки в левый полуфланг и выполнил прострел в штрафную коробку, где Роберт Левандовски остроумно пропустил игровой снаряд на Томаса Мюллера, мощно вонзившего его в дальний угол. Мюнхенцы забивают в 51 поединке кряду!

Не последнюю роль в полнейшей голевой импотенции берлинского клуба в этой встрече сыграли травмы нападающих. Нет, Герта и без того была бы уничтожена "красными", но все-таки с Йоветичем и Зельке на поле она могла бы рассчитывать хотя бы на умения этих ребят впереди в контратаках, а так пришлось бросать в бой номинального вингера Джавайро Дилросуна, забившего лишь шесть мячей в 59 встречах за столичную команду, то бишь гол каждые десять игр! Не густо, прямо скажем.

Короче говоря, практически все в этот вечер сыграло против гостей. Ну а Бавария просто легко и непринужденно раскатывала оппонента. 2:0 — Левандовски сначала бьет в перекладину, а затем добивает мяч в ворота после отскока. 3:0 — Мюллер обкрадывает латераля Герты с труднопроизносимым именем Дейовайзио, чем начинает голевую атаку, которая заканчивается роскошным выстрелом Джамала Мусиалы под дальнюю штангу.

Во втором тайме на поле появляется Лерой Сане, практически с порога оформляющего ассист на польского бомбардира, который заканчивает встрече с хет-триком в активе. Финальная голевая, к слову, на счету Ньянзу Куасси.

Больше обсуждать тут и нечего. По качеству игры — это пока что лучший поединок действующих чемпионов страны под руководством Юлиана Нагельсманна, правда, нынешняя проблемная Герта вряд ли может служить серьезным индикатором способностей для такой монстроузной команды, как Бавария.

Успешный тренерский экзамен Марка ван Боммеля

Поединок между Вольфсбургом и Лейпцигом был интересен не только в разрезе битвы двух участников Лиги чемпионов этого сезона от Германии, но и противостоянием Марка ван Боммеля и Джесси Марша. Если последний успел отлично зарекомендовать себя в Зальцбурге, с которым давал достойный бой всем грандам от Ливерпуля до Атлетико, а также рано или поздно просто обязан был добраться до вершины иерархии Ред Булла, то вот с легендарным голландским игроком дело обстояло гораздо серьезнее.

Помимо пяти подряд поражений на тренировочных сборах ван Боммель со своим штабом успел вляпаться в довольно досадную историю в Кубке Германии. Дело в том, что "волки", промучившиеся с Пройссеном из Мюнстера, представляющего четвертый по силе дивизион, таки сумели дожать соперника в овертаймах, однако по ходу одного из них новый коуч команды принял решение сделать шестую замену, что запрещается регламентом турнира. Соперник подал апелляцию, "заводские" получили "технарь" и вылетели уже на первой стадии, а на голову Марко и его коллег обрушился шквал критики.

Выбора не было, необходимо было давать результат в чемпионате. И если виктории над Бохумом и Гертой воспринимались, как обязательная программа, то вот игра с вице-чемпионом страны должна была стать настоящей проверкой на прочность для голландца, которую он прошел.



Кастеелс — Мбабу, Лакруа, Брукс, Руссильон — Шлагер (Гилавоги, 70), Арнольд — Баку, Филипп (Нмеча, 78), Штеффен (Мармош, 88) — Вегхорст.

Тренер: Марк ван Боммель

Гулачи — Клостерманн, Орбан, Симакан (Броббей, 86), Гвардиол (Мукиеле, 86) — Адамс (Кампль, 86), Айдара (Лаймер, 59) — Собослаи (Поульсен, 68), Форсберг, Нкунку — Силва

Тренер: Джесси Марш

Первый тайм прошел под знаком единоборств и стыков, порой достаточно жестких, с небольшим преимуществом Вольфсбурга, не позволявшего гостям довести дело до явной голевой ситуации, а также создававшего напряжение у ворот Петера Гулачи. До 37 минуте "быки" ни разу не пробили по вражеским редутам, да и тот спокойно зафиксировал в руках Кун Кастеелс.

Зато в оставшееся перед перерывом время инициатива была уже в руках команды Джесси Марша, создавшей супершанс, даже два кряду! Удар в упор от Андре Силвы перед собой парировал Кастеелс, а добивание Мохамеда Симакана пришлось немного выше перекладины. Каким образом французский защитник умудрился промазать в этом эпизоде, даже он вам вряд ли ответит.

Такой игре необходим был триггер в виде гола, дабы ее раскрыть, и он состоялся. Ренато Штеффен катил мяч в штрафную на партнеров, но Гулачи в попытке выбить мяч лишь подарил его набегавшему Жерому Русссильону, вогнавшему его в сетку.

И тут РБ завелся по-настоящему. Несколько раз опасно прицеливался по воротам Эмиль Форсберг, парочку комбинаций саксонцы не довели до ума лишь по причине желания дотянуть "до верного". Обе команды заиграли на высоких скоростях, словно во время небольшого "кулен брэйка" вместо изотоников заправились легендарным энергетиком.

Пожалуй, чуть ближе ко второму голу были все-таки "волки", запоровшие наиболее убойный шанс. Форсберг выполнил плохой пас назад в противоход Симакану, не успевшего как следует перестроить корпус, что вылилось в выход Вута Вегхорста тет-а-тет с Гулачи, к счастью для Лейпцига, неудачный.

В концовке Вольфсбург еще и едва не нарвался на неприятности, когда после игрового столкновения Кастеелса и Силвы в дело вмешался Джон Брукс, откровенно пытавшийся спровоцировать португальца толчком плечом в грудь, но Тобиас Штилер на сии мучения экс-форварда Порту, Милана и Севильи не повелся, хотя действия американского центрбека все равно заслуживали хотя бы карточки желтого цвета. Марк ван Боммель, знатный провокатор и жесткий тип времен своей карьеры игрока, наверняка лишь похвалил своего подопечного после игры:)

Итак, третья победа "волков" подряд в трех стартовых турах, что случилось с ними впервые в истории. Кроме того, Вольфсбург единолично возглавил таблицу. Напомним, что последний раз на первом месте после хотя бы трех сыгранных матчдэй команда располагалась в сезоне-2008/09, когда лихая банда во главе с Миссимовичем, Джеко и Графите единственный раз в клубной летописи сумела завоевать серебряную салатницу.

Коротко об остальных:

- Арминия неожиданно сумела отобрать очко у Айнтрахта (1:1). "Орлы" сумели открыть счет на 22 минуте усилиями арендованного у Милана Йенса Петтера Хауге, замкнувшего прострел от экс-латераля дортмундской Боруссии Эрика Дурма. Во второй половине встречи команда из Билефельда несколько активизировалась, и в конечном итоге это принесло результат.

За четыре минуты до конца основного времени коллектив из Франкфурта-на-Майне упустил Патрика Виммера в зоне подбора, который классным ударом в касание отправил мяч точно в левый угол. Любопытно, что экс-полузащитник венской Аустрии проводил свой дебютный матч в составе "черно-синих", причем появился на поле за пять минут до своего взятия ворот.

Таким образом, Арминия вполне претендует на звание миролюбивой команды, расписав ничью во всех стартовых турах текущего сезона чемпионата Германии. Кроме того, недавний новичок элитного дивизиона проиграл лишь однажды в последних 11 играх Бундеслиги. Сумеют вновь избежать вылета, как считаете?

- Продолжает удивлять великолепный Майнц Бо Свенссона. "Карнавальщики" уверенно разнесли пока что оправдывающего свой статус одного из главных аутсайдеров сезона Гройтер Фюрт, причем вновь, как и во встрече с Лейпцигом в первом туре, открыли счет в стартовой пятнадцатиминутке. В эпизоде с первым голом помогла несогласованность защитной линии "клеверных", позволившей соперникам выиграть подбор, затем в несколько ударов и передач вогнать мяч в сетку с легким рикошетом от ноги своего голкипера.

Второе взятие ворот не заставило себя долго ждать. "Красно-белые" организовали стремительную контратаку в несколько касаний, завершившуюся классным ударом в падении от Адама Салаи. Третий мяч сделал Карим Онисиво, здорово поборовшийся корпусом и выкативший игровой снаряд Кевину Штогеру фактически на пустые ворота.

- Приятно радует Кельн Штеффена Баумгарта, добывшего уже вторую победу в этом чемпионате, над Бохумом. Более того, "козлики" успели серьезно погонять даже Баварию в предыдущем туре, просто в той встрече все же сказался несопоставимо высший класс мюнхенского гранда. Все три мяча в отчетной встрече были забиты после 80 минуты. Флориан Кайнц выполнил выверенный прострел на ближнюю штангу на Луи Шауба, а вскоре похожим образом отличился Тим Лемперле.

Соперник из Рура сподобился лишь на гол престижа — Симон Цоллер, к слову, бывший нападающий как раз Кельна, мощно вогнал сферу в сетку вторым касанием. Рейнская команда забивала Бохуму в 29 из 30 последних домашних матчей.

- Уверенную викторию одержал и леверкузенский Байер. "Аптекари" сумели повести в два мяча уже в дебюте встречи, причем весьма курьезным образом — смотрите ниже в разделе "Фэйл тура", затем добавив к ним еще два результативных выстрела в исполнении одного из героев Евро-2020 Патрика Шика и юной звездочки Флориана Вирца. Аугсбург не сильно уступал своему оппоненту, но два автогола + плохая реализация вновь оставили "фуггеров" не солоно хлебавши. У баварского коллектива лишь одно очко в трех турах, а в обоих проигранных матчах он пропускал строго по четыре мяча (0:4 с Хоффенхаймом, 1:4 сейчас).

- Довольно сенсационно начал кампанию Фрайбург Кристиана Штрайха, сперва расправившийся с дортмундской Боруссией в предыдущем туре (2:1), затем добыв яркую победу в гостях у Штутгарта. Главным действующим лицом встречи стал южнокорейский форвард "грифов" Чон У Ен, оформивший дубль уже к девятой (!) минуте, причем второе взятие ворот в самую "девятку" получилось и вовсе на загляденье. Еще один кирпичик к итоговому триумфу добавил Лукас Холер, расстрелявший Флориана Мюллера мощным ударом головой. "Швабам" удалось отквитать два мяча еще до перерыва, но на большее хозяев не хватило.

- Унион одержал первую победу, одолев гладбахскую Боруссию Адди Хюттера на Альте Форстерай (2:1). "Жеребцы" контролировали мяч и территорию большую часть времени, однако "железные" сильно на этом не настаивали, ища свои возможности в контрнаступлении либо в редких позиционных атаках. И нашли ведь! Нико Гиссельманн с места головой поразил ближний угол, а ближе к перерыву берлинцам удалась быстрая атака, ставшая голевой благодаря блестящим действиям Макса Крузе. Форвард сперва переложил мяч под удобную ногу, затем выдав идеальную по точности скрытую передачу в штрафную на Авонийи, обведшего Зоммера, и закатившего мяч в пустые ворота.

Интересные факты:

- Джованни Рейна в поединке против Хоффенхайма провел свой 50-ый матч за дортмундскую Боруссию в возрасте 18 лет, 9 месяцев и 14 дней, тем самым установив новый рекорд Бундеслиги.

- С момента переезда Эрлинга Холланда на Сигнал Идуна Парк больше него в топ-лигах забил лишь Роберт Левандовски! Пятерка лучших выглядит следующим образом — 1) Левандовски (77), 2) ХОЛЛАНД (63), 3) Роналду (61), 4) Мбаппе (55), 5) Месси (54).

- Чон У Ен из Фрайбурга стал первым игроком в истории "грифов", сумевшем отличится дублем в первые десять минут поединка Бундеслиги.

- Роберт Левандовски отличился в 13-ом матче в рамках чемпионата Германии кряду, тем самым установив новый персональный рекорд. Для покорения достижения Герда Мюллера (забивал в 16 турах подряд) необходимо забить в 4 следующих матчах.

- Флориан Вирц и Джамал Мусиала забили по голу в 3 туре Бундеслиги. Для обоих парней — это седьмое взятие ворот в чемпионате Германии, что делает их самыми молодыми игроками по этому показателю в истории немецкого первенства.

- Мануэль Нойер отныне рекордсмен по количеству "сухих" матчей в истории Бундеслиги. Поединок с Гертой (5:0) стал 205-ым поединком для голкипера Баварии без пропущенных мячей.

- Гройтер Фюрт еще никогда не побеждал в Бундеслиге, если проигрывал в два мяча по ходу встречи.

- Защитник Штутгарта Константинос Мавропанос забил свой первый гол в Бундеслиге во встрече с Фрайбургом (2:3).

Лучший гол 3 тура:

Джуд Беллингэм в ворота Хоффенхайма (смотреть с 1:56)



Патрик Шик в ворота Аугсбурга (смотреть с 0:35)



Обводящий выстрел Джамала Мусиалы в ворота Герты (смотреть с 0:30)



Пушечный удар Чон У Ена по воротам Штутгарта (смотреть с 0:43)



Фэйл тура:

Аугсбург пропустил дважды от леверкузенского Байера в течении стартовой пятнадцатиминутки, и оба гола "аптекарей" оказались на счету…игроков "фуггеров" — Яго и Флориана Нидерлехнера. Вот уж яркая иллюстрация фразы — "бей своих, чтоб чужие боялись":)

Символическая сборная 3 тура:

Бауманн (Хоффенхайм) — Руссильон (Вольфсбург) — Беллингэм (Боруссия Д) — Левандовски (Бавария), Холланд (Боруссия Д)

Юмор недели:

Традиционно экономная Бавария

Бавария и Барселона в очередной раз пересекутся в Лиге чемпионов

Эрлинг Холланд, видя, что вновь необходимо взваливать на себя время лидерства в самый ответственный момент

Болельщики Герты, отвечающие на вопрос о том, будет ли их клуб бороться за еврокубки в новом сезоне.

ГЕРМАНИЯ. БУНДЕСЛИГА, ТУР 4