Германия

Портал рассчитал стоимость футболистов.

Авторитетный портал Transfermarkt составил сборную из самых дорогих футболистов чемпионата Германии.

В команде оказались десять футболистов из мюнхенской Баварии и лишь один представитель Боруссии Д.

Вратарь: Мануэль Нойер — 18 млн. евро.

Защитники: Альфонсо Дэвис — 70 млн. евро, Лукас Эрнандес — 45 млн. евро, Дайо Упомекано — 60 млн. евро, Бенжамен Павар — 35 млн. евро.

Полузащитники: Кингсли Коман — 65 млн. евро, Леон Горецка — 70 млн. евро, Йосуа Киммих — 90 млн. евро, Серж Гнабри — 70 млн. евро.

Нападающие: Роберт Левандовски — 60 млн. евро, Эрлинг Холанд — 130 млн. евро.

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