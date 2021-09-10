Германия

Испанский хавбек признался, что не думал о трансфере в летнее трансферное окно.

Атакующий полузащитник Лейпцига Дани Ольмо высказался о слухах, которые связывали его в летнее трансферное окно с возможным переходом в Барселону.

"Барселона? Пока я сосредоточен на сезоне с Лейпцигом, мне здесь комфортно. Не было времени даже думать о трансфере, все происходило очень быстро", — заявил Ольмо в интервью Süddeutsche Zeitung.

В прошлом сезоне Дани Ольмо провел за Лейпциг 46 поединков, в которых забил 7 голов и отдал 12 результативных передач.

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