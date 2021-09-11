Германия

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка Бундеслиги.

Бавария в рамках поединка четвертого тура элитного дивизиона чемпионата Германии отправится в гости к Лейпцигу.

РБ Лейпциг — Бавария

Суббота, 11 сентября, 19:30. Ред Будд Арена, Лейпциг. Трансляция на телеканале — Setanta Sports.

Бавария подходит к данному поединку на несколько непривычном для себя третьем месте турнирной таблицы. Подопечные Юлиана Нагельсманна сыграли вничью с Боруссией М (1:1), одолели Кельн со счетом 3:2 и разгромили Герту — 5:0. К новому тренеру мюнхенцев по-прежнему довольно много вопросов, но у него была пауза на игры сборных, чтобы немного улучшить игру команды. По крайней мере, тех, кто в сборные не поехал.

РБ Лейпциг, в свою очередь, в трех стартовых встречах смог набрать всего лишь три балла. "Быки" минимально уступили Майнцу, разгромили Штутгарт со счетом 4:0, а затем вновь минимально уступили Вольфсбургу. Команда лишилась главного тренера и нескольких ведущих футболистов, а потому, можно сказать, строится заново.

Лейпциг в последних сезонах традиционно был второй силой чемпионата Германии, пытаясь навязывать конкуренцию Баварии, но, кажется, что в этом сезоне этого мы уже не увидим. Бавария собственноручно ослабила оппонента, забрав Юлиана Нагельсманна, Дайо Упамекано и Марселя Забитцера — слишком серьезные потери для "быков".

В любом случае, противостояние данных команд всегда обещает быть зрелищным. В пяти последних матчах между Баварией и Лейпцигом было зафиксировано три ничейных результата и две победы Баварии. Юлиан Нагельсманн пока что не может рассчитывать на Комана и Толиссо, а Джесси Маршу придется обходиться без Хальстенберга.

Ориентировочные составы:

Интересные факты:

Лейпциг не проигрывает в 29 из последних 32 домашних матчей (Бундеслига).

Бавария не пропустила в 5 из последних 7 матчей против Лейпцига во всех соревнованиях.

Было забито более 2,5 голов в 6 из последних 7 матчей Баварии в Бундеслиге.

Бавария не проигрывает в последних 7 матчах против Лейпцига во всех соревнованиях.

Бавария забивала не менее 2 голов в 5 из последних 6 матчей (Бундеслига).

Лейпциг забивал не менее 2 голов в последних 3 домашних матчах (Бундеслига).

Бавария не проигрывала в последних 6 матчах (Бундеслига).