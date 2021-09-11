Германия

Завершились поединки чемпионата Германии.

В рамках четвертого тура немецкой Бундеслиги завершились пять поединков.

Байер в Леверкузене с минимальным преимуществом уступил дортмундской Боруссии (3:4).

В первом тайме фанаты смогли узреть три взятия ворот. На 9 минуте счет открыл Вирц, но Холанд на 37 минуте установил равновесие. Однако перед самим перерывом Патрик Шик вывел свою команду вперед. Во второй половине игры Брандт снова сравнял счет, но на 55 Диаби забил третий. Но и это не все. Геррейро на 71 минуте точным выстрелом счет сравнял, а Холанд оформил дубль на 75.

Байер — Боруссия Д 3:4

Голы: Вирц, 9, Шик, 45+1, Диаби, 55 — Холанд, 37, 75, Брандт, 49, Геррейро, 71

Байер: Градецки, Фримпонг, Та, Коссуну, Баккер, Демирбай (Бельараби, 79), Андрих, Виртц, Шик (Аларио, 78), Диаби, Паулиньо (Адли, 63).

Боруссия Д: Кобель, Менье, Аканджи, Понграчич (Хуммельс, 84), Геррейру, Витцель (Мален, 65), Брандт, Дауд, Беллингем, Ройс, Холанд.

Предупреждения: Менье, Виртц, Холанд, Фримпонг, Коссуну.

Хоффенхайм в домашней встрече уступил Майнцу (0:2). В середине первой половины игры Буркгардт поразил ворота Оливера Бауманна. Во втором тайме голом отметился и Ингвартсен.

Хоффенхайм — Майнц 0:2

Голы: Буркгардт, 21, Ингвартсен, 77

Хоффенхайм: Бауманн, Пош (Кадержабек, 46), Фогт, Ричардс, Раум, Руди (Гриллич, 58), Гачинович (Баумгартнер, 46), Гайгер (Даббур, 73), Крамарич, Бруун Ларсен (Сков, 73), Рюттер.

Майнц: Центнер, Видмер, Белль, Ниакате (Хак, 33), Сен-Жюст, Лукоки, Кор, Боэтиюс (Штах, 76), Баррейро (Ли Чжэ Сон, 76), Онисиво (Салаи, 60), Буркардт (Ингвартсен, 76).

Предупреждения: Гачинович, Фогт, Лукоки.

Гройтер Фюрт продолжает падение по турнирной таблице. Вольфсбург в гостях сумел переиграть подопечных Стефана Лейтля со счетом 0:2. Голы на счету Нмечи и Вегхорста.

Гройтер Фюрт — Вольфбург 0:2

Голы: Нмеча, 10, Вегхорст, 90

Гройтер Фюрт: Бурхерт, Майерхефер, Виргевер, Бауэр, Виллемс (Барри, 68), Грин (Кристиансен, 60), Грисбек, Зегуин, Нильсен (Левелинг, 79), Хргота (Абиама, 68), Иттен.

Вольфсбург: Кастельс, Борнаув, Лакруа (Брукс, 73), Герхардт, Гилавоги, Арнольд, Филипп (Лукебакио, 67), Баку (Мбабу, 67), Вегорст, Вальдшмидт, Нмеча (Штеффен, 81).

Предупреждения: Вегорст, Баку, Зегуин, Лукебакио.

Кельн в гостях не сумел обыграть Фрайбург (1:1). Антони Модест в первом тайме вывел "козлов" вперед. Но в концовке игры Чихос отметился автоголом.

Фрайбург — Кельн 1:1

Гол: Чихос (АГ), 89 — Модест, 34

Фрайбург: Флеккен, Кюблер, Линхарт, Шлоттербек, Гюнтер, Шаллаи (Петерсен, 72), Грифо, Эггештайн (Хаберер, 46), Кайтель, Демирович, Чжон Ву Ен (Шаде, 72), Хелер.

Кельн: Хорн, Шмитц, Чихос, Хорхе Мере, Хектор, Шауб, Острак, Кайнц, Озджан (Лемперле, 69), Любичич, Модест (Дуда, 69), Ут (Схири, 62), Андерссон.

Предупреждения: Кайнц, Модест, Шаде.