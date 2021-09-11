Германия

Завершился матч чемпионата Германии.

В рамках четвертого тура немецкой Бундеслиги мюнхнская Бавария оказалась сильнее РБ Лейцпига (1:4).

На 10 минуте рефери после спорного эпизода в штрафной Лейпцига и просмотра VAR поставил пенальти. Роберт Левандовски переиграл Гулачи.

На старте второго тайма Мусиала, вышедший на замену вместо Гнабри, увеличил отрыв гостей. А уже на 54 минуте счет стал 0:3. Сане роскошно пробил из-за пределов штрафной точно в левый угол ворот.

Лаймер сумел отыграть один мяч, но Бавария была в ударе. Перед свистком рефери об окончании игры Чупо-Мотинг отличился голом, который поставил точку.

Лейпциг — Бавария 1:4

Голы: Лаймер, 58 — Левандовски, 12, Мусиала, 47, Сане, 54, Чупо-Мотинг, 90+2

Лейпциг: Гулачи, Мукиеле, Орбан (Клостерманн, 80), Симакан, Анхелиньо (Гвардиол, 58), Кампль, Лаймер (Айдара, 58), Нкунку, Ольмо (Форсберг, 58), Собослаи, Андре Силва (Поульсен, 71).

Бавария: Нойер, Павар (Зюле, 75), Эрнандес, Упамекано, Дэвис, Горетцка (Забитцер, 59), Киммих, Мюллер (Станишич, 75), Левандовски (Шупо-Мотинг, 59), Гнабри (Мусиала, 45), Сане.