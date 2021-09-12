Германия

Берлинцы отправили в ворота соперника три мяча.

Герта в рамках поединка четвертого тура чемпионата Германии отправилась в гости к Бохуму и добилась победы со счетом 3:1.

Берлинцы поразили ворота соперника дважды в первой половине игры, а во втором тайме обменялись голами.

Бохум — Герта 1:3

Голы: Цоллер, 59 — Сердар, 37, 43, Маолида, 78

Бохум: Риманн — Стафилидис (Бокхорн, 82), Ламбропулос, Белла-Кочап (Декарли, 82) - Данило Соарес, Лосилла (Теше, 63), Реджбечай, Левен, Польтер — Цоллер, Хольтманн (Антви-Аджей, 82).

Герта: Шволов — Клюнтер (Зеефейк, 32), Боята, Штарк, Торунарига (Миттельштадт, 46) - Ястшембски, Дарида, Тусар, Сердар — Бельфодиль (Боатенг, 73), Рихтер (Маолида, 57).

Предупреждения: Тусар, Миттельштадт, Зеефейк