Германия

Разбираем очередной тур немецкой Бундеслиги.

Юлиан Нагельсманн против Лейпцига, первое поражение Байера в сезоне и победоносный Вольфсбург. Поехали!

Результаты тура:

Голевое пиршество на Бай-Арене

Самый зрелищный поединок в туре состоялся в Леверкузене, где Байер принимал дортмундскую Боруссию. Матчи между этими соперниками уже много лет дарят зрителям яркое и, порой, даже фантастическое зрелище. В последних десяти играх меньше трех мячей в этой паре было забито лишь дважды (2:0 в пользу хозяев на Бай-Арене осенью 2016-го и 1:1 там же в декабре 17-го, когда голом за "шмелей" отличился Андрей Ярмоленко). А так, хватало самых неожиданных вариантов.

К примеру, разносов "аптекарей" 6:2 и 4:0 (гол + 2 ассиста от тогда еще ноунейма Джейдона Санчо), веселые 4:2 в пользу Боруссии на выезде, где дортмундцы горели 0:2 после первого тайма, зеркальные отчетному матчу 4:3 в пользу Байера (к 81 минуте "фармацевты" уступали 2:3, за следующие две минуты перевернув все с ног на голову). Словом, очередная глава в истории этого противостояния просто обязана была подарить нам очередной изысканный шедевр. Так и случилось.

Игра проходила в сумасшедшем темпе. Первые минуты обозначили дальнейший ход встречи – Боруссия с ее легковесной обороной (памятуем о травме Эмре Джана и едва восстановившемся Матсе Хуммельсе) зачастую позволяет сопернику создать достаточно много потенциально голевых эпизодов по ходу матчей, и не всегда ей удается компенсировать это большим количеством забитых мячей. К тому же, ставшая основной при Марко Розе расстановка с "ромбом" пока функционирует с переменным успехом. Как мы уже не раз отмечали, в подобной формации у Дортмунда становятся уязвимыми фланги, и даже с возвращением Геррейру и Менье ситуация в корне не меняется. Необходимо время для полного понимания идей нового тренерского штаба, а пока крылья "шмелей" будут их ахиллесовой пятой.

У одного Муссы Диаби было столько кроссов и успешных обводок (5), что не счесть.

Градецки – Фримпонг, Коссуну, Та, Баккер – Демирбай (Беллараби, 79), Андрих – Диаби, Вирц, Паулиньо (Адли, 63) – Шик (Аларио, 78)

Кобель – Менье, Понграчич (Хуммельс, 84), Аканжи, Геррейру – Беллингэм (Вольф, 89), Витсель (Мален, 66), Дауд – Брандт, Ройс – Холанд

В начале встречи активный Диаби сумел обокрасть Витселя, но запустил мяч выше ворот, а затем сам Аксель угодил в сетку с внешней стороны после подачи Рафы Геррейру с штрафного.

Обоюдоострая игра просто обязана была завершиться взятием ворот, причем гол в исполнении Байера выглядел даже несколько логичнее. Очередные реверансы в сторону "блестяще" скоординированной обороны дортмундского клуба, раз за разом соревнующегося в количестве результативных ошибок. По первым поединкам этого сезона намечается одна не слишком приятная для "шмелей" тенденция – они испытывают серьезные проблемы с высоко прессингующими оппонентами, порой откровенно плывя под давлением.

Хозяева порой накрывали Боруссию уже при билд-апе, что выглядело довольно опасно, так как минимум дважды Грегору Кобелю приходилось тупо выносить мяч в борьбу. Вернемся к голу.

Геррейру не сумел как следует обработать мяч, что привело к перехвату и выходу Флориана Вирца фактически один на один с Кобелем. Каким образом он в принципе получил столько свободного пространства и времени для подготовки завершающего удара, а, Мануэль и Марин?!

Обратите внимание на стоп-кадр ниже. Ладно Аканджи, который старался перекрыть юной звёздочки Леверкузена возможность для передачи на готовящегося вбегать в штрафную Муссу Диаби, но вот чем в этот момент занимался летний новичок "шмелей" из Вольфсбурга, и почему он столь медленно выходил на Вирца, особенно учитывая то, что по Патрику Шику играл Тома Менье, сложно сказать.

В середине тайма рурцам удался несколько минутный отрезок активности, увенчавшийся двумя взятиями ворот. Оба гола сделал критикуемый болельщиками Менье, выполнивший ассист на седовласую шевелюру Эрлинга Холанда, а затем выполнил предголевой пас в эпизоде с точным ударом Джуда Беллингэма. Увы для бельгийца и англичанина этот мяч не был засчитан из-за фола Мо Дауда на Диаби в начальной фазе атаки.

Байер почувствовал уверенность, оформив гол в раздевалку. На сей раз обрезался уже Юлиан Брандт, до этого еще и запоровший отличный момент, слишком долго подрабатывая себе под удар игровой снаряд, а Флориан Вирц теперь выполнил ассист на одного из героев Евро-2020 Патрика Шика, мощно вогнавшего мяч в дальний угол от штанги.

В начале второй половины встречи сумел реабилитироваться разочаровывающий своей игровой деградацией в последнее время Брандт, воспользовавшийся классной передачей в касание от Холанда, и расстрелявший верхний угол.

Удивительно, но леверкузенцы в третий раз сумели выйти вперед, на сей раз не удержав Диаби в зоне подбора. Казалось, что теперь уж Боруссия точно не отыграется. С психологией у команды как правило все далеко не в порядке, особенно по части подобных встреч, но она приятно удивила, выцарапав три заветных очка.

Все изменил идеальный штрафной чемпиона Европы-2016 Рафы Геррейру, назначенный за фол Фримпонга на Малене, как рукой положившего мяч в правую "девять". А вскоре помутнение нашло на Одилона Коссуну, зарядившего рукой по лицу Марко Ройсу, да так, что капитан вынужден был доигрывать встречу с ватными тампонами в носу, в своей штрафной, а Эрлинг Холанд четко привел приговор в исполнение.

В концовке Леверкузен мог отыграться, но Кобель спас после выхода один на один Патрика Шика, а добивания были заблокированы защитниками.

Первое поражение Херардо Сеоане у руля Байера и первое поражение "аптекарей" в сезоне.

Юлиан Нагельсманн бьет бывшего работодателя

Новый наставник Баварии продолжает закрывать свои тренерские гештальты и душевные раны. Вслед за уверенной победой над Дортмундом в суперкубке страны (до этого Нагельсманн лишь раз в карьере сумел обыграть "шмелей"), пришел разгром на классе экс-клуба коуча – Лейпциг.

Летом "быки" понесли серьезные кадровые потери, уступив прямому конкуренту своего лучшего защитника (Упамекано), отличного креативного полузащитника с хорошо поставленным ударом (Забитцер), и, собственно, главного тренера. Все эти персонажи отправились как раз на Альянц Арену, словом, ассимиляторская политика в отношении конкурентов у Баварии все еще на месте:-)

РБ Лейпциг Джесси Марша, пошумевшего со своим Зальцбургом в двух последних сезонах Лиги чемпионов, пока выглядит сыровато и лишь привыкает к новому наставнику. Для успешного внедрения своих идей американцу потребуется время, а пока соперничать с такими исполинами, как нынешняя Бавария, ей просто не по силам.

Гулачи – Мукиеле, Орбан (Клостерманн, 80), Симакан, Анхелиньо (Гвардиол, 59) – Лаймер (Айдара, 59), Кампль – Нкунку, Ольмо (Форсберг, 59), Собослаи – А. Силва (Поульсен, 71)

Нойер – Павар (Зюле, 75), Упамекано, Эрнандес, Дэвис – Горецка (Забитцер, 59), Киммих – Гнабри (Мусиала, 45+1), Мюллер (Станишич, 75), Сане – Левандовски (Чупо-Мотинг, 59)

Да, может итоговые 1:4 слишком жесткий итоговый результат для хозяев, но преимущество "роттен" над соперником не вызывало ни малейших сомнений!

Примерно до середины первого тайма у обеих команд было лишь несколько полумоментов, однако все изменил одиннадцатиметровый удар, уверенно реализованный Робертом Левандовски, забивающем 17 туров Бундеслиги кряду. Основания поставить "точку" у Дениза Айтекина были, однако тут все зависит от трактовки эпизода главным арбитром – делал ли Кевин Кампль намеренное движение предплечьем после рикошета от колена Леона Горецки в своей штрафной, или нет.

Лейпциг включился ближе к середине тайма, создав ряд моментов, которые могли закончиться голом, если бы не Мануэль Нойер. Уж неприятный удар головой с отскоком от газона в исполнении Конрада Лаймера смотрелся достаточно остро.

У Баварии мог отличаться Серж Гнабри, но Симакану, не оставившего Леона Горецку во вне игры в начальной фазе сего эпизода, удалось заблокировать удар немецкого вингера в последний момент.

Серж перед перерывом еще и сломался, уступив место на поле Джамалу Мусиале. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Именно несостоявшемуся игроку сборной Англии удалось увеличить разрыв в счете классным ударом в дальний угол.

Вскоре этот паренек еще и ассист оформил, выдав зрячую передачу Лерою Сане на пустые ворота. Самое обидное для РБ, что между данными мячами они сумели распечатать Нойера, но гол Андре Силва был отменен из-за миллиметрового офсайда после долгой консультации с ВАР.

Поразить гостевые ворота "быкам" все-таки удалось, Конрад Лаймер нанес сумасшедшей силы удар метров с 40 в самую "девять", но на большее их не хватило. А там еще и четвертый прилетел – Лукас Клостерманн не успел сделать шаг вперед и оставить во вне игры вышедшего вместо Левандовски Чупо-Мотинга.

Бавария Юлиана Нагельсманна постепенно набирает обороты?

Коротко об остальных:

- Очередную победу, и третью "сухую" в этом розыгрыше БЛ, одержал Вольфсбург. На сей раз "заводские" справились в гостях с одним из новичков этого сезона – Гройтер Фюртом. Оба гола "волков" сделал их вожак и лидер Вут Вегхорст. Форвард сборной Голландии сначала соорудил гол для Нмеча, грамотно закрыв мяч корпусом, а после выдав идеальный заброс под расстрельный удар партнеру.

Марк ван Боммель выиграл свою четвертую встречу в качестве главного тренера четвертой команды Германии по итогам минувшего сезона, тем самым установив новый рекорд для менеджеров Вольфсбурга. Тем не менее, стоит отметить, что календарь его команды в первых турах активно к подобным результатам располагал. Бохум, Гройтер Фюрт, кризисная Герта – эти соперники по определению не должны создавать "волкам" особых проблем, а вот РБ сейчас лишь в поисках своей игры, так что и тут время для встречи с "быками" было самое подходящее.

- Унион и Аугсбург голов не забили, хотя могли! И те, и другие создали ряд перспективных возможностей, однако блестящую игру в воротах продемонстрировали Андреас Лютте и Рафал Гикевич. У "железных" и вовсе сразу три (!) попадания в каркас в отчетной игре, словом, итоговые нули на табло выглядят как-то уж не солидно.

- Ничья состоялась и в поединке двух приятных открытий начала сезона – Фрайбурга и Кельна. Культовый персонаж в болельщицком фольклоре Кельна Антони Модест нанёс чёткий удар головой после навеса от Бенно Шмитца, но во второй половине встречи «грифы» взялись за дело, в итоге сравняв счёт, правда, не собственными силами, а благодаря автоголу центрбека гостей Рафаэля Чичоса. Короче говоря, команды выдали два разных тайма, а коллектив Кристиана Штрайха заставляет в задумчивости почесать бороду – две победы над превосходящими по силам Дортмунд и Штутгарт, две ничьих с аутсайдерами прошлой кампании – Арминией и Кельном.

- Круто стартовал и Майнц Бо Свенссона, обыгравший непростой Хоффенхайм на выезде. Судя по всему, осечка в Бохуме (0:2) во втором туре не более, чем несчастный случай на работе, так как три "сухих" победы в других играх попросту развеивают сей тезис.

Подопечные Себастьяна Хенесса не нанесли ни одного удара в створ, создав лишь два/три полумомента, ну а "карнавальщики" были острее, что и вылилось в итоговую викторию. Красивый гол забил Джонатан Буркардт, принявший мяч спиной к воротам, развернувшийся, и нанёсший выверенный удар в правый угол. Второе взятие ворот на счету Маркуса Ингвартсена, прошившего Оливера Бауманна спустя две минуты после выхода на поле вместо автора первого забитого мяча. И вот такую самобытную и яркую банду мы могли потерять в прошлом сезоне! Если кто забыл, то после первого круга кампании-20/21 у Майнца было лишь семь очков в активе, в то время, как сейчас уже девять после четырех туров!

- В битве симпатичных середняков победила дружба. В общем и целом, Айнтрахт заслуживал первой победы в текущем розыгрыше Бундеслиги. Кипер Штутгарта Флориан Мюллер совершил как минимум два неплохих сэйва + ко всему Мартин Хинтереггер угодил в перекладину. Короче говоря, гол "орлов" вполне назревал, и его автором стал лидер команды – Филип Костич, четко пославший мяч в ворота от правой штанги. Для сербского вингера это был 100-ый поединок в высшем дивизионе. Увы для подопечных Оливера Гласнера удержать победу не удалось. В самой концовке египтянин Омар Мармош сначала угодил в отставленную ногу защитника, а со второй попытки пропихнул игровой снаряд в ворота.

- Герта добыла первые очки в сезоне, обыграв на выезде новичков из Бохума (3:1). Результат для столичного клуба сделал летний новичок из потонувшего Шальке – Суат Сердар. Сначала немец оставил в дураках сразу четверых (!) защитников, мощно отправив мяч в правый угол, а затем воспользовался нерасторопностью обороны, вколотив второй с острого угла.

Но мы ведь ведем речь о Герте:-) "Старая Дама" просто не могла не пропустить очередной легкий гол. Игроку в синей футболке дали ворваться в штрафную коробку по левому полуфлангу, нанести удар, который потащил кипер, а на добивании оказался известный по выступлениям за Кельн Симон Цоллер. К счастью для берлинцев, оборона соперника также не блистала качеством, так как даже не изображать попытку выдвижения на Мизиана Маолида, точно поразившего ближний угол, еще надо постараться.

- В заключительном матче тура гладбахская Боруссия уверенно расправилась с Арминией (3:1). Все благодаря капитану Ларсу Штиндлю. Первый результативный выстрел полузащитника залетел в сетку по чудаковатой дуге после рикошета, а второй – головой после подачи с фланга.

Интересные факты:

- Флориан Вирц забивает в текущем сезоне в среднем каждые 25 минут.

- Хоффенхайм во встрече с Майнцем потерпел первое домашнее поражение за шесть игр.

- Майнц, к слову, потерпел лишь одно выездное поражение в 12 матчах при нынешнем наставнике Бо Свенссоне. Вот уж действительно стряхнул команду!

- Кипер Байера Лукаш Градецки провел свой 200-ый матч в элитном дивизионе чемпионата Германии.

- В последних 13 встречах между Байером и Боруссией Д был забит как минимум один мяч, и состоялась лишь одна мировая.

- Гройтер Фюрт не побеждает на своем поле в рамках Бундеслиги 19 игр кряду, что является антирекордом лиги.

- Аугсбург впервые за восемь матчей не проиграл на выезде (0:0 с Унионом).

- Бавария ни разу не уступила в матчах Бундеслиги с Лукасом Эрнандесом в стартовом составе – 24 победы и 5 ничьих.

- Франкфуртский Айнтрахт впервые с сезона-2003/04 не сумел выиграть в четырех стартовых турах чемпионата Германии.

- Ларс Штиндль впервые отметился дублем в домашней встрече гладбахской Боруссии.

Лучший гол 4 тура:

1) Юлиан Брандт (классный удар в верхний угол во встрече с Байером, смотреть с 0:23)



2) Рафаэль Геррейру (идеальный штрафной, смотреть с 0:41)



3) Конрад Лаймер (сумасшедший выстрел по воротам Мануэля Нойера, смотреть с 0:48)



4) Филип Костич (фирменное подключение и удар в дальний угол, смотреть с 0:17)



5) Суат Сердар (блестящий рейд к воротам Бохума, смотреть с 0:16)



6) Джонатан Буркардт (сложный индивидуальный гол в игре с Хоффенхаймом, смотреть с 0:30)

Символическая сборная 4 тура:

Прикол тура:

После очередного гола Боруссии во встрече с Байером Джуд Беллингэм виртуозно словил один из летевших в гостей стакан с пивом, сделал небольшой глоток, после чего отбросил его за боковую.

Любопытно, что вскоре Эрлинг Холанд также решил отнести несколько стаканчиков за пределы поля, предварительно понюхав их содержимое, но в отличии от партнера испить пенистый напиток не решился, лишь несколько поморщившись.

Выглядело забавно:)

Расписание тура:

Таблица: