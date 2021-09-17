Берлинцы добыли волевую победу на своем поле.
Герта - Гройтер Фюрт, getty images
17 сентября 2021, 23:24
Герта в рамках поединка пятого тура чемпионата Германии принимала на своем поде Гройтер Фюрт и добилась победы со счетом 2:1.
Гости открыли счет усилиями Хрготы в начале второго тайма, но берлинцы смогли сперва сравнять счет, а затем и выйти вперед благодаря автоголу Бауэра.
Герта - Гройтер Фюрт 2:1
Голы: Эккеленкамп, 61, Бауэр (в свои ворота) — Хргота, 57
Герта: Шволов — Зефейк, Боята (Гехтер, 27), Штарк, Дардаи, Платтенхардт (Ястшембски, 46) — Боатенг (Эккеленкамп, 60), Тусар, Сердар — Бельфодиль (Зельке, 59), Маолида (Рихтер, 68).
Гройтер Фюрт: Бурхерт — Майерхефер, Виргевер, Бауэр, Виллемс (Барри, 64) — Дудзяк (Левелинг, 82), Грисбек, Зегуин (Файн, 88), Нильсен — Хргота, Иттен (Абиама, 64).
Предупреждения: Боатенг — Нильсен, Барри