Германия

Берлинцы добыли волевую победу на своем поле.

Герта в рамках поединка пятого тура чемпионата Германии принимала на своем поде Гройтер Фюрт и добилась победы со счетом 2:1.

Гости открыли счет усилиями Хрготы в начале второго тайма, но берлинцы смогли сперва сравнять счет, а затем и выйти вперед благодаря автоголу Бауэра.

Герта - Гройтер Фюрт 2:1

Голы: Эккеленкамп, 61, Бауэр (в свои ворота) — Хргота, 57

Герта: Шволов — Зефейк, Боята (Гехтер, 27), Штарк, Дардаи, Платтенхардт (Ястшембски, 46) — Боатенг (Эккеленкамп, 60), Тусар, Сердар — Бельфодиль (Зельке, 59), Маолида (Рихтер, 68).

Гройтер Фюрт: Бурхерт — Майерхефер, Виргевер, Бауэр, Виллемс (Барри, 64) — Дудзяк (Левелинг, 82), Грисбек, Зегуин (Файн, 88), Нильсен — Хргота, Иттен (Абиама, 64).

Предупреждения: Боатенг — Нильсен, Барри