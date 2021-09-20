Германия

Football.ua разобрал очередной прошедший тур немецкой Бундеслиги.

В очередном туре чемпионата Германии мы стали свидетелями набирающей форму Баварии, расправившейся с очередным аутсайдером, неожиданного поражения Боруссии из Менхенгладбаха от борца за выживание, и много чего другого. С каждым туром становится все интереснее и интереснее.

Германия. Бундеслига, тур 5

17 сентября 2021

18 сентября 2021

19 сентября 2021

Бавария резвится с аутсайдером

Бавария начинает постепенно наращивать боевую мощь. Если первые матчи в сезоне еще вызывали кое-какие сомнения, то вот последние игры, пусть они и были далеко не с самыми сильными соперниками, вновь являют нам мюнхенцев, как старую добрую машину, готовую сносить все и всех на своем пути.

Нойер – Станишич (Сарр, 62), Зюле, Эрнандес, Дэвис (Ричардс, 46) – Киммих (Куасси, 72), Горецка – Гнабри, Мюллер, Сане (Забитцер, 62) – Левандовски (Чупо-Мотинг, 68)

Бохум был сметен с пути без шума и пыли. Чтобы понимать, насколько серьезным было преимущество хозяев Альянц Арены достаточно следующих цифр – 22 (15) – 5 (1) по ударам. Тотальное превосходство, лишь чудом не обернувшееся куда более крупным выносом тела.

Забивали все и на любой вкус, даже Чупо-Мотинг, с третьей попытки расстрелявший вражеского вратаря, по ходу той атаки совершившего сразу пять (!) сэйвов!

Описывать все голы не видим смысла, лучше пересмотрите их сами в обзоре ниже, а мы пока лишь констатируем, что где-то в подземельях НСК Олимпийского наверняка задрожали коленки у Мирчи Луческу и его парней. Если уж Бенфика сумела своим высоким прессингом вогнать киевлян в ступор, то чего стоит ожидать от выезда в Мюнхен?

Дортмунд разбил Унион в непростом матче

В минувшую среду Боруссия разделалась с Бешикташем в его логове, добыв стратегически важные очки на старте группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Всего же "шмели", с учетом игры в Стамбуле, побеждали в четырех встречах кряду во всех турнирах. Битва с непростым Унионом, не сумевшем одолеть пражскую Славию в Лиге конференций, досадно пропустив на последних минутах, выглядела интригующе, однако фаворитом выступал именно Дортмунд.

Соль в том, что в этом коротком по меркам Бундеслиги противостоянии пока побеждают исключительно хозяева. Судите сами:

БЛ-19/20. Унион – Боруссия – 3:1

БЛ-19/20. Боруссия – Унион – 5:0

БЛ-20/21. Унион – Боруссия – 2:1

БЛ-20/21. Боруссия – Унион – 2:0

Хозяйская виктория состоялась и на этот раз, правда, не без традиционного дортмундского валидола.

Кобель – Менье, Аканджи, Хуммельс (Понграчич, 89), Геррейру – Беллингэм, Витсель, Ройс (Мукоко, 89), Дауд (Азар, 84) – Холанд, Мален (Вольф, 73)

Боруссии здорово удался первый тайм, где были забиты два гола + было несколько эпизодов, как у Дони Малена, когда лишь Андреас Люте спасал "железных" от пропущенного гола.

Взятия ворот хозяев получились довольно "вкусными". Рафаэль Геррейру во втором матче подряд продемонстрировал нам свою "пушку страшную", приняв мяч на грудь, вторым касанием по чудаковатой дуге уложив его точнехонько в дальний угол. А вскоре Тома Менье точно навесил на голову Эрлинга Холанда. Подобную комбинацию оценил даже наставник BVB Марко Розе, продемонстрировавший жест "белиссимо".

Вторая половина встречи осталась за Унионом. Команда Урса Фишера нанесла четыре удара в створ с пяти попыток, а также угодила в каркас со штрафного, что не идет в зачет ударов "у площину". Оба гола приезжие из столицы забили с…правильно, стандартных положений. Один с пенальти, назначенный за фол Акселя Витселя, наступившего на ногу Кевина Беренса, второй – с углового. На данный момент Боруссия в среднем пропускает со стандартов по разу за игру, просто кошмар!

Может, "железные" и сотворили бы камбэк с 0:3, но в самый нужный момент, впрочем, как и всегда, свое веское слово молвил Эрлинг Браут Холанд, забивший классный выстрелом с лету под дальнюю штангу. Тяжелая, но заслуженная победа.

Тем не менее с обороной необходимо что-то делать! Матс Хуммельс пока что не вывозит все 90 минут на поле, поэтому чемпион мира-2014 то появляется на замену, то постепенно набирает игровые минуты и форму, а без него конструкция не работает, как надо. О чем говорить, если Боруссия пятая с конца (!) по пропущенным мячам после пятого тура. Даже депрессивные аутсайдеры, вроде Арминии или Аугсбурга пропустили меньше, а Бохум и Гройтер Фюрт "скушали" лишь на два гола больше! Атака не всегда будет компенсировать огрехи защитного блока.

Бонус, прямиком из второй Бундеслиги. Гамбург одолел Вердер в Северном дерби

Первое Северное дерби, состоявшееся в рамках второй Бундеслиги, завершилось выездной победой Гамбурга. Градус противостояния дополнительно определил быстрый гол "красноштанников", отличившихся уже на 2 минуте.

Роберт Глатцель четко отправил мяч в дальний угол после навеса от Морица Хейера.

На 32 минуте удаление за грубый фол против вратаря схлопотал капитан Вердера – Кристиан Гросс. Гамбург вскоре провел второй мяч, теперь уже Хейер выступил в роли бомбардира, поразив тот же угол примерно с похожей дистанции, что и его товарищ.

Парадоксально, но вдесятером "бременские музыканты" выглядели даже получше, чем в полном составе, ну а после ответной красной карточки у соперника (Бастьян Шонлау), просто гоняли "динозавров" весь второй тайм. 16 (4) – 2 (1) – статистика ударов во второй сорокапятиминутке, красноречиво. Где-то обе команды спасли и вратари.

Словом, горячая получилась игра! Жаль, что лишь в рамках второго в иерархии дивизиона. Подобные битвы хочется видеть почаще в "верхушке". Пора Бремену, и, особенно, Гамбургу повышаться в классе!

В текущей таблице 2. БЛ Гамбург идет на пятом месте, а Вердер – на восьмом, правда, плотность там настолько серьезна, что одна победа может мигом возвести практически каждого до лидирующей тройки.

Коротко об остальных:

- Герта добыла вторую победу подряд, на сей расправившись с Гройтер Фюртом в родных стенах (2:1). На 57 минуте счет открыл старожил первой Бундеслиги – швед Бранимир Хргота, известный по выступлениям за гладбахскую Боруссию и франкфуртский Айнтрахт, реализовавший пенальти. Берлинцы отыгрались спустя несколько минут. Юрген Эккеленкамп замкнул подачу с углового от Мартона Дардаи, да-да, сына наставника "старой дамы" Пала Дардаи, ну а ближе к концовке Макс Бауэр курьезным образом срезал мяч в собственные ворота.

- Арминия и Хоффенхайм расписали нулевую ничью. У Андрея Крамарича и Ко было несколько шансов отличиться, но блестящее выступление выдал кипер билефельдцев Штефан Ортега, выдавший ряд отличных сэйвов.

- Итоговые 0:0 светились на табло и после окончания встрече в Майнце. "Карнавальщики" и Фрайбург в основном наносили холостые удары по воротам друг друга, а наиболее реальный шанс выйти вперед был у Джонатана Буркардта, но он пробил в сетку с внешней стороны из перспективной позиции.

- Аугсбург добыл первые очки в сезоне, минимально одолев дома гладбахскую Боруссию Адди Хюттера. До поры до времени обе команды не потчевали зрителей особой остротой, до перерыва можно вспомнить лишь попадание Калиджури в штангу со штрафного, однако во второй половине встречи игра несколько раскрылась. На 49 минуте гол Алассана Плеа был отменен из-за офсайда, на 80 минуте Флориан Нидерлехнер с паса Рубена Варгаса расстрелял Яна Зоммера, но "жеребцы" не сумели устроить адекватный финальный навал. Гладбах выиграл лишь 1 из 11 встреч на WKK-Арене.

- Лейпциг вновь потерял драгоценный пункты, на сей раз в Кельне. "Козлы" неожиданно вышли вперед усилиями своей главной звезды Антони Модеста, воспользовавшегося грубой ошибкой Симакана, в попытке выбить мяч просто откинувшего его под удар французу. РБ ответил эффектным голом от перекладины в исполнении Амаду Айдара, отметим зрячий ассист от Доминика Собослаи. В концовке лидер сборной Венгрии мог принести "быкам" победу, но его "парашют" после выхода один на один потащил Тимо Хорн.

- Байер уверенно разобрался с разочаровывающим на старте сезона Штутгартом (3:1). Гости открыли счет уже на 2 минуте, когда Андрих сумел замкнуть подачу экс-игрока ПСЖ Беккера с фланга, а вскоре Фло Вирц выкатил игровой снаряд точно в ногу Патрика Шика, к слову, забивающего четвертый тур кряду. "Швабы" один мяч отквитали, но леверкузенцы были неудержимы. Активный Вирц сам отобрал круглого, сам ускакал один на один, и сам расстрелял дальний. Вскоре этот парень точно отправится на повышение!

- Вольфсбург впервые в сезоне потерял очки, не сумев дожать Айнтрахт. "Орлы" повели в счете в первом тайме после гола Сэма Ламмерса, у "волков" был ряд отличных моментов, как, к примеру, на 70 минуте, когда Макс Филипп круто пробил со штрафного, но Кевин Трапп потащил мяч из-под перекладины. Хозяева заслуживали хотя бы очко в этой встрече, и они его вырвали. Мечущий по чужой штрафной игровой снаряд отправил в сетку Вут Вегхорст. Любопытно, что все свои 56 голов в Бундеслиге голландский страйкер забил из пределов штрафной площадки.

Интересные факты:

- Леверкузенский Байер является наиболее скорострельной командой текущего сезона БЛ, забивая в первые 15 минут пятый тур кряду.

- Флориан Вирц стал самым молодым игроком, сумевшим отличиться девять раз в элитном дивизионе чемпионата Германии.

- Бавария забила 20 мячей в первых пяти турах Бундеслиги под руководством Юлиана Нагельсманна. Тем самым коуч повторил аналогичное достижение Андриса Йонкера (2011 год) и Удо Латтека (1970 год).

- Гол Юргена Эккеленкампа в ворота Гройтер Фюрта стал первым взятием ворот Герты с углового за 44 матча! Последний раз подобная ситуация имела место 27 мая прошлого года, когда Марко Груич отличился в ничейной встрече с Лейпцигом (2:2).

- Йосуа Киммих впервые отметился дублем в рамках Бундеслиги.

- Роберт Левандовски установил новый рекорд, отличившись в 13 домашних играх Баварии подряд!

- Поражение от Баварии стало анти-рекордным для Бохума в первой Бундеслиге.

- Фрайбург выиграл только одну из тринадцати игр в гостях у Майнца в первой Бундеслиге (2:1, 18 января 2020 года).

- Аугсбург набрал свои первые очки с 33 тура прошлого сезона (1:0 с Боруссией М).

- Флориан Нойхаус провел свой 100-ый матч в элитном дивизионе, все в составе Гладбаха.

- Игра с Арминией в Билефельде стала 190-ой для Андрея Крамарича в составе Хоффенхайма во всех соревнованиях.

- Сам Хоффе не сумел выиграть семь последних матчей Бундеслиги, в которых Крамарич не забивал или ассистировал. Вот, что такое настоящий лидер!

- Гол Амаду Айдара в ворота Кельна стал 2500-ым пропущенным мячом "козлов" в чемпионате Германии.

- Боруссия Дортмунд забила в 37-ом матче Бундеслиги подряд, что является новым клубным рекордом!

- Макс Крузе реализовал 20 пенальти из 21 в элитном дивизионе.

Лучший гол 5 тура:

1) Лерой Сане (крутой гол со штрафного)

2) Эрик Максим Чупо-Мотинг (за то, что просто попал с третьей попытки:))

3) Антони Модест (красивый выстрел от перекладины)

4) Рафаэль Геррейру (красивый гол под дальнюю штангу)

5) Эрлинг Холанд (важнейшее взятие ворот с лету при скользком счете 3:2 в пользу дортмундской Боруссии)

Фэйл тура:

Судя по действиям Василейоса Лампропулоса в этом эпизоде, он явно поставил на тб во встрече его Бохума с Баварией:-)

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