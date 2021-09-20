Оба футболист получили повреждения во время понедельничной тренировочной сессии.
Джамал Мусиала, getty images
20 сентября 2021, 22:28
Полузащитник Джамал Мусиала и вратарь Свен Ульрайх не смогли завершить тренировку в общей группе Баварии, которая состоялась 20 сентября.
Как сообщает официальный сайт "красных", оба футболиста досрочно покинули тренировочное поле из-за полученных повреждений.
Обследование, проведенное медицинским штабом мюнхенской Баварии, выявило у Мусиалы травму правой лодыжки.
У Ульрайха, в свою очередь, обнаружили частичное повреждение внутренней связки правого коленного сустава.
Период восстановления и степень серьезности травм как у 18-летнего хавбека, так и у 33-летнего вратаря не уточняются.
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