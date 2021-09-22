Германия

Форвард мюнхенского клуба поделился своим мнением относительно слухах о его потенциальном трансфере.

Польский нападающий мюнхенской Баварии Роберт Левандовски в свои 33 года продолжает удивлять результативностью, и уже успел наколотить 11 голов за всего семь матчей в новом сезоне.

Очевидно, что подобная форма автоматически порождает интерес со стороны иных топ-клубов в его кандидатуре на позицию форварда, однако сам поляк предпочитает думать исключительно о своих выступлениях в составе "Красной машины", что в очередной раз подтвердил в интервью.

"У меня нет потребности доказывать, что я буду хорош в другой лиге. Я могу соперничать с лучшими футболистами планеты и в рамках Лиги чемпионов УЕФА.

Мои мысли направлены исключительно на выступления за Баварию, и я совершенно ни о чем другом не думаю, кроме как о своей команде.

Я все еще продолжаю играть на топ-уровне, и буду оставаться на нем достаточно долго. Возраст — всего лишь число. Я чувствую себя очень хорошо, и сейчас у меня лучшая статистика, которую я когда-либо имел в своей карьере.

Я как хорошее вино — с каждым годом становлюсь все лучше, и надеюсь продолжать так еще очень много времени", — подытожил польский футболист.

Увеличить собственные показатели результативности Левандовски получит возможность в гостевом матче против Гройтер Фюрт уже 24 сентября, начало в 21:30 по киевскому времени.