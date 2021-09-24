Германия

Защитник Баварии прокомментировал свой переход из РБ Лейпциг этим летом.

О трансфере бывшего центрального защитника РБ Лейпциг Дайота Упамекано в мюнхенскую Баварию стало известно еще ранней весной, до появления информации о том, что Юлиан Нагельсманн также проследует в направлении "Рекордмайстера", где вновь получит возможность работать со своим подопечным.

По этой причине, нельзя было сказать, что окончательный трансфер футболиста в летнее трансферное окно не был его четко продуманным решением, что подтвердил и сам француз в интервью, спустя месяц полноценной работы в коллективе.

"Даже со стороны мне всегда казалось, что Бавария похожа на семью. Они все вместе играют, выигрывают или проигрывают. Меня поразил их менталитет, правда, эти парни думают только о победе. В течение пяти лет я наблюдал, как они выигрывают много титулов, они и мне помешали выиграть некоторые, и часто это была большие сражения.

В итоге, я сел со всей семьей, и принял это решение. Я разговаривал здесь со многими людьми, и они рассказывали мне хорошие отзывы о клубе. Это то, что у меня было в голове, я не хотел никуда идти в другие клубы, хотя у меня были предложения. Бавария остается одной из лучших команд в мире, это клуб, который хочет выиграть все свои матчи, и это соответствует моим собственным амбициям. Кроме того, я все еще француз в своей голове, но мне нравится Германия. Мне нравятся здешние люди.

У него свой стиль игры, с которым я познакомился в Лейпциге. Он хочет, чтобы мы играли быстро в атаке, но при этом с большим владением мячом. Даже на позиции защитника, я тоже должен участвовать в игре в пас. Мы должны быть активными и всегда стремиться к мячу. Я также должен хорошо защищаться, что очевидно, и стараться не уступать. Должен сказать, что пока что все идет хорошо.

Нагельсманн помог мне во многих вещах. Ему нравятся командные просмотры матчевого видео, и мы часто проводили их еще в Лейпциге. Он говорил мне, что у меня действительно хорошо получается, а где я должен улучшить свою работу, и мне нравится, когда тренер показывает мне мои слабые стороны.

В Баварии много моих соотечественников, поэтому мы часто ходим куда-нибудь пообедать, когда можем. С Лукасом Эрнандесом, Буной Сарром, Танги Куасси… все мы, французы, часто собираемся вместе. Но мы также встречаемся с испанцами, англоговорящими людьми — Бавария — это смесь разных народов. Я также спокойно разговариваю с немцами, состав должен смешиваться, это важно для атмосферы. Но то, что здесь так много французов, является преимуществом, особенно учитывая, что я уже знал некоторых из них по сборной.

А еще, у Баварии есть Левандовски. Очевидно, что лучше быть в его команде, чем его соперником. Думаю, он всех впечатляет. Он — один из лучших в мире, и у меня складывается впечатление, что он не устал от этого, он все время стремится поднять планку возможностей еще выше. Я не хочу рассказывать вам о нем в деталях, но его работа исключительна, его перемещения по полю тоже. Он всегда выбирает нужное время и место, и у него есть физическая сила, чтобы с справиться с любым защитником. У него действительно есть все.

К слову, Холанд из Боруссии тоже очень хорош, и он точно продолжит развиваться. Мне всегда было приятно встретиться с ним лицом к лицу. Вы всегда должны быть готовы и внимательны, когда вступаете с ним в бой, потому что он всегда идет за спину защитникам. И он всегда хочет забить, второй гол, третий гол, он никогда не останавливается.

Но и в Баварии достаточно много хороших игроков! Если вы спросите меня, кто именно, я бы сказал, что вся команда. Среди молодых талантов — Джамал Мусиала. В его возрасте то, что он делает, впечатляет, и я надеюсь, что он продолжит развиваться. Он станет очень хорошим игроком. Он кажется очень хрупким, но вы должны просто посмотреть на его технику. Он практически никогда не теряет мяч", — подытожил француз.

Отметим, что в новом сезоне Упамекано отыграл уже шесть поединков, регулярно появляясь в стартовом составе.