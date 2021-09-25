Германия

Завершился матч чемпионата Германии.

Боруссия М добыла победу над Боруссией Д, Getty Images

Боруссия М добыла победу над Боруссией Д, Getty Images

В рамках шестого тура немецкой Бундеслиги Боруссия М в домашней встрече переиграла Боруссию Д со счетом 1:0.

"Шмели" подошли к матчу без своего лидера и главного бомбардира Марко Ройса и Эрлинга Холанда. У Футболистов были обнаружены повреждения. Это сказалось на игре команды.

Счет был открыт на 37 минуте игры. Денис Закария подобрал мяч в штрафной площади и хлестким ударом поразил левый нижний угол ворот, 1:0.

Через три минуты после гола дортмундцы остались в меньшинстве. Вторую желтую перед собой увидел Махмуд Дауд, который неоднократно жестко играл против соперника.

В итоге Боруссия М в своеобазном дерби вышла победителем.

Боруссия М — Боруссия Д 1:0

Гол: Закария, 37

Боруссия М: Зоммер, Скалли, Янчке, Гинтер, Эльведи, Нетц (Вольф, 70), Штиндль, Хофманн (Бенеш, 83), Закария, Коне (Крамер, 73), Эмболо.

Боруссия Д: Кобель, Менье (Вольф, 82), Хуммельс, Аканджи, Понграчич (Азар, 46), Геррейру (Шульц, 82), Витцель, Дауд, Беллингем, Мален (Рейньер, 82), Мукоко (Кнауфф, 57).

Предупреждения: Дауд, Закария, Штиндль, Понграчич, Нетц, Коне, Беллингем.

Удаление: Дауд.