Германия

Football.ua выделил ключевые моменты и подвел итоги очередного тура немецкого национального первенства.

Очередной тур немецкого первенства подарил нам битву двух Боруссий, "подготовительную" битву Баварии перед Динамо, и многое другое.

Бавария размялась "на кошках" перед поединком с Динамо

От поединка в Фюрте ожидали абсолютно однокалиточного разгрома, особенно в контексте семи безответных мячей, которые "скушал" Бохум в предыдущем туре, но победа на выезде у аутсайдера далась "роттен" не так уж и легко.

Нойер — Зюле (Станишич, 86), Упамекано, Эрнандес — Павар, Киммих, Горецка (Мусиала, 87), Дэвис — Мюллер (Гнабри, 76), Левандовски, Сане (Забитцер, 61)

Всему виной прямая красная карточка Павару на 48 минуте, позволившая Гройтер Фюрту несколько выровнять статистику во втором тайме, не более того. "Клеверные" нанесли пять ударов в створ, однако забили лишь однажды, да еще и в самой концовке, когда игру уже было не спасти. Так, максимум огорчили Мануэля Нойера, использовавшего традиционный прием со сдерживанием мяча в руках после пропущенного гола, дабы не дать сопернику быстро развести его с центра поля.

Да и к тому моменту Бавария уже успела сделать достаточно солидный отрыв в два результативных удара — Томас Мюллер эффектно забил рикошетом от дальней штанги, а вскоре Киммих бильярдно попал точно в уголок.

Дерби двух Боруссий осталось за Менхенгладбахом

"Борусское дерби" откровенно разочаровало. Тому виной несколько факторов. Во-первых, отсутствие Марко Ройса и Эрлинга Холанда из-за небольших повреждений, что существенно ударило по атакующему потенциалу дортмундцев, во-вторых, Дениз Айтекин. Опытный немецкий арбитр отсудил достаточно хорошо, здорово чувствую ритм игры и не давая многочисленным фолам, стычкам и нарушениям полностью выйти из-под контроля, но две желтых карточки для Махмуда Дауда в концовке второго тайма стали просто идиотским решением, несколько подпортив матч обоим командам.

Кобель — Аканджи, Понграчич (Азар, 46), Хуммельс — Менье (Вольф, 82), Беллингэм, Витсель, Дауд, Геррейру (Шульц, 82) — Мукоко (Кнауфф, 57), Мален (Рейниер, 82)

В отсутствии норвежца и легенды дортмундской Боруссии Марко Розе принял решение отойти от привычных 4-4-2 с "ромбом" на 3-5-2, где место второго нападающего в паре с Дони Маленом занял Юссуфа Мукоко. Данная расстановка не принесла "шмелям" дивидендов. Без креатива Марко и умения цепляться за мячи даже в самых неочевидных ситуациях Эрлинга созидательная линия BVB выглядела очень посредственно.

Даже если убрать глупейшее удаление Дауда, о котором было написано выше (первая желтая по делу за грубый фол, а вот вторую за разговоры грозно нахмуривший брови Айтекин мог и не давать), то можно смело заявить, что эта игра стала худшей для рурцев в этом сезоне во всех турнирах.

Ну, а вдесятером и подавно рассчитывать на что-то серьезное не приходилось. В перерыве Розе сменил расстановку на 4-4-1, но ничего не помогало. Гладбах душил оппонента эффективным прессингом, здорово снял практически весь верх, словом, сыграл круто, целиком и полностью заслужив три очка в отчетной встрече.

На последних минутах Дортмунд мог удивительным образом спасти матч, когда прошла чуть ли не единственная стоящая контратака за 90 с лишним минут игры, но Торган Азар не сумел как следует пробить головой практически по пустым воротам после сэйва Яна Зоммера, отправив мяч на сетку с верхней стороны.

P.S. Ах да, зимний скандал с переходом Марко Розе на Сигнал Идуна Парк выкрутил градус напряжения в противостоянии двух Боруссий до максимума. Немцу устроили настоящую обструкцию на некогда родном стадионе, а количество стычек между самими игроками лишь подтвердило тот факт, что сие "дерби" скоро может стать не менее крутым и эмоциональным, чем другие исторически значимые противостояния в Бундеслиге.

Вольфсбург потерпел первое поражение в сезоне

После удачного старта ожидания от "волков" взлетели если не до стратосферы, то как минимум где-то близко к этому, а многие всерьез заговорили о том, что они могут даже навязать серьезную конкуренцию Баварии в этом сезоне. Увы и ах, две последних игры несколько снизили сей градус, и вслед за первой ничьей с Айнтрахтом последовало первое поражение — от Хоффенхайма.

Бауманн — Кадержабек, Ричардс, Фогт (Пош, 85), Раум — Самассеку, Гриллич (Гейгер, 85) — Баумгартнер (Акпогума, 79), Адамян (Бруун-Ларсен, 70) — Бебу (Раттер, 69), Крамарич.

Кастельс — Мбабу, Лакруа, Брукс, Руссильон (Борнов, 82) — Гилавоги, Арнольд — Лукебакио, Филипп (Вальдшмидт, 76), Баку (Нмеча, 76) — Вегхорст.

"Деревенские" и сами несколько тяжеловато вкатываются в сезон, а до отчетной встречи имели в своем активе лишь пять очков. Тем не менее подопечные Себастьяна Хеннеса сумели приятно удивить.

В общем и целом, это была довольно равная игра, где маятник мог качнуться в обе стороны, однако эффективность 24 нанесенных командами ударов была достаточно низкой. О чем говорить, если они в принципе забили практически все, что залетело в створ (5 ударов на двоих)?!

Команда Марка ван Боммеля открыла счет уже на 25 минуте благодаря сочному выстрелу Ридле Баку под дальнюю штангу (см. лучшие голы тура), но Хоффе успел отыграться еще до свистка на перерыв. После подачи с углового Вольфсбург практически в полном составе просто наблюдал, как мяч после скидки от Ричардса отлетел на голову Андрея Крамарича, ну а во втором тайме зинсхаймский коллектив довершил начатое.

На 74 минуте сработала австрийская связка "крестьян" Гриллич/Баумгартнер, а в самом начале финальной десятиминутки Павел Кадержабек после отскока от штанги добил мяч в сетку из вратарской, установив окончательный счет. Вольфсбург все больше начинает выглядеть калифом на час, причем не только в Бундеслиге. Это мы о вдрызг проигранному по игру матчу с Лиллем в первом туре группового этапа текущей Лиги чемпионов.

Коротко об остальных:

- Унион расправился с Майнцем. "Железные" провели единственный мяч в самой концовке, на 88 минуте, когда Кевин Беренс ускакал один на один после идеального паса от Бекера, четко отправив мяч под перекладину.

- Продолжает идти без побед Айнтрахт Оливера Гласнера. "Орлы" не сумели дожать Кельн, на родном стадионе. "Козлики" сумели выйти вперед уже на 14 минуте — несколько подзабытый широкой публикой некогда основной фулбек сборной Германии Йонас Хектор выполнил точную передачу на Эльеса Шкири, пославшего игровой снаряд в нижний угол, на 45+6 минуте Рафаэль Борре сравнял счет, но на большее франкфуртцы не сподобились.

- Флориан Вирц продолжает бить многочисленные рекорды (см. интересные факты), в очередной раз делая результат для леверкузенского Байера. Гол юного дарования "аптекарей" так и остался единственным во встрече с Майнцем, хотя если бы не великолепный Лукас Градецки, вытащивший удар от с района одиннадцатиметровой отметки от Маркуса Ингвартсена на 89 минуте, то не видать банде Херардо Сеоане итоговой победы.

- Лейпциг Джесси Марша весьма странный предмет — то громит соперника, то бывает, что нет. "Быки" под руководством американца превращаются в довольно карнавальную команду. Могут сгореть Майнц и Вольфсбургу без особых контршансов, чтобы затем вынести непростой Штутгарт Пеллегрино Матараццо в одну калитку. Могут влететь 1:4 Баварии на своем поле, а потом вынести Герту вперед ногами. Да, всего лишь "старую даму", однако полярность подобных результатов впечатляет. РБ просто поглумился над своим соперником, нанеся в его корпус шесть результативных пробоин, хотя мог забивать еще.

- Бохум отобрал очки у Штутгарта (0:0), хотя еще кто у кого — другой вопрос, так как рурцы имели как минимум парочку реально опасных моментов, в одном из эпизодов лишь сэйвы вратаря и штанга спасли гостей от верного гола, а "швабы" даже успели забить, но гол был отменен после консультации с ВАР.

- Фрайбург разгромил Аугсбург на своем поле (3:0), причем эта победа стала невероятно значимой для "грифов", так как это был их последний матч на культовом Шварцвальдштадионе. Все три мяча были забиты в первом тайме. Лукас Кублер добил мяч в ворота после отскока, затем его тезка Хелер четко перебросил кипера "паненкой", ну а финальное взятие ворот на счету мастера стандартов Винченцо Грифо, реализовавшего одиннадцатиметровый удар.

Интересные факты:

- Томас Мюллер поднялся на 24-е место в рейтинге лучших бомбардиров в истории Бундеслиги, забив 131-й гол в элитном дивизионе чемпионата Германии. Теперь у немца также 218 голов за Баварию, что ставит его на третье место в списке лучших голеадоров за всю историю клуба после Герда Мюллера (552) и Роберта Левандовски (305)

- Леон Горецка и Никлас Зюле в поединке против Гройтер Фюрта провели свои 200-ые матчи в Бундеслиге.

- В голевом фестивале против Герты Юссуф Поульсен и Кристофер Нкунку впервые отличились в Бундеслиге за Лейпциг после 11 и 14 игр кряду соответственно без забитых мячей.

- У Герты 18 пропущенных мячей после шести туров этого сезона, что является новым антирекордом "старой дамы".

- Флориан Вирц забил свой 10 гол в чемпионате Германии в возрасте 18, четырех месяцев и 23 дней, тем самым побив предыдущий рекорд, установленный Лукасом Подольски.

- Унион не проиграл в 20 домашнем матче подряд, в последний раз уступив в сентябре 2020 года (1:3 против Аугсбурга).

- Максимилиан Арнольд во встрече с Хоффенхаймом провел свой 257-ой поединок за Вольфсбург, что является клубным рекордом для полевого игрока. Пальму лидерства удерживает экс-голкипер "волков" Диего Бенальо.

- Дортмундская Боруссия не сумела отличиться голом в Бундеслиге впервые за 37 поединков.

- Махмуд Дауд впервые получил красную карточку в рамках чемпионата Германии, а также вторую в профессиональной карьере. Примечательно, что первая случилась также на Боруссия-Парке, в четвертьфинале Кубка Германии прошлого сезона (1:0 в пользу Боруссии из Дортмунда).

- Штутгарт выиграл лишь два из семи матчей Бундеслиги без участия Саши Калайджича, и 5 из 20 матчей без гола австрийского бомбардира.

- Фрайбург сыграл родном Шварцвальдштадионе в 360-ый и последний раз в чемпионате Германии (149 побед, 95 ничьих и 116 поражений). Кроме того, "грифы" немного не дотянули до 1000 гола на домашней арене в Бундеслиге. Гол Винченцо Грифо отныне навсегда останется 999-ым.

Лучший гол 7 тура:

Бильярдный удар Йосуа Киммиха

Ювелирный выстрел Кристофера Нкунку со штрафного

Победный гол Гладбаха

Роскошный обводящий удар от Ридле Баку

Фэйл тура

Просто посмотрите на этот автогол от Гройтер Фюрта.