Германия

"Быки" отправили в ворота соперника три безответных мяча.

РБ Лейпциг в рамках поединка седьмого тура чемпионата Германии принимал на своем поле Бохум и добился победы со счетом 3:0.

"Быки" долгое время не могли распечатать ворота соперника, но конце встречи отправили в сетку оппонента три мяча.

РБ Лейпциг — Бохум 3:0

Голы: Силва, 70, Нкунку, 73, 78

РБ Лейпциг: Гулачи — Клостерманн, Гвардиол, Симакан (Лаймер, 79), Анхелиньо (Мукиеле, 61) — Адамс, Кампль (Мориба, 79), Форсберг (Собослаи, 69), Нкунку, Айдара — Поульсен (Андре Силва, 69).

Бохум: Риманн — Бокхорн, Машович, Белла-Кочап, Данило Соарес — Теше (Остерхаге, 82), Лосилла, Реджбечай (Левен, 77), Асано (Блум, 78) — Хольтманн (Польтер, 73), Антви-Аджей (Пантович, 78).

Предупреждения: Анхелиньо — Теше