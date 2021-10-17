Германия

Подопечные Юлиана Нагельсманна решили все вопросы касательно победителя встречи еще в первом тайме.

В центральном матче восьмого тура Бундеслиги Байер принимал у себя дома Баварию.

Впрочем, если взглянуть на итоговый счет в матче и статистику, едва ли можно подумать, что встречались первая и вторая команды чемпионата, но обо всем по порядку.

С первых минут подопечные Юлиана Нагельсманна начали показывать, что поражение в прошлом туре не является признаком спада в игре команды. В течение первых пяти минут игры мюнхенцы заработали угловой и штрафной. Именно после розыгрыша штрафного Роберт Левандовски открыл счет, замкнув прострел Дайо Упамекано.

Хозяева тут же попытались ответить, но "аспириновые" упустили свой шанс. Затем игра успокоилась, до тех пор, пока вратарь хозяев Лукаш Градецки не спас свою команду после поочередных ударов Лероя Сане и Джошуа Киммиха с дальней дистанции.

А вот для описания событий, происходивших с 30 по 37 минуту, трудно подобрать какие-либо эпитеты. "Красные" забили четырежды!

Сначала Роберт Левандовски довольно курьезно оформил дубль, затем Серж Гнабри "выстрелил дуплетом" без передышки, а в промежутке между этими голами Томас Мюллер забил свой мяч.

После этих голов ничего интересного в первом тайме не произошло, и команды ушли на перерыв.

Второй тайм был гораздо менее насыщен моментами. В начале второго тайма Патрик Шик отыграл один гол, но затем предпочитали перекатывать мяч на своей половине поля. Единственное, что можно вспомнить за следующие 40 минут, это момент Кингсли Комана в концовке и отмененный гол Лукаса Аларио, который вышел на поле вместо автора гола в составе хозяев.

Команде Херардо Сеоане не удалось навязать мюнхенцам свою игру и обогнать их в турнирной таблице. Бавария осталась на первом месте.

Байер - Бавария 1:5

Голы: Шик, 55 — Левандовски, 4, 30, Мюллер, 34, Гнабри 35,37,

Байер: Градецки — Фримпонг (Беллараби, 64), Та, Коссуну, Баккер — Амири, Демирбай, Диаби (Адли, 64), Вирц (Ретсос, 79), Паулиньо (Тапсоба, 46) — Шик (Аларио, 79)

Бавария: Нойер, Зюле (Ричардс, 72)), Упамекано, Эрнандес, Дэвис ( Станишич,40 ) — Горетцка (Забитцер , 46), Киммих, Сане, Мюллер ( Коман, 64), Гнабри — Левандовски (Мусиала, 64)