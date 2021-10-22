Германия

Евгений Кузьменко анализирует действия нового лидера леверкузенского Байера — 18-летнего полузащитника Флориана Вирца.

Флориан Вирц лихо ворвался в большой футбол, год назад о нем узнала вся Германия, да и за пределами страны о полузащитнике тоже быстро начали говорить. Мы – в том числе, вот таким материалом знакомили вас с этим немецким футболистом.

Но все вы прекрасно знаете, что отличает высококлассного футболиста от просто хорошего – стабильность. Тогда, год назад Вирцу было всего 17, и, конечно же, ему нужно было доказывать, что он способен показывать яркий, результативный футбол на длинной дистанции. Сейчас, в октябре 2021-го можно смело говорить – молодой немец полностью справляется с этой задачей. В этом сезоне он – главный лидер леверкузенского Байера и самый результативный полузащитник в топ-5 европейских лиг. Не удивительно, что Вирц оказался в списке 20 финалистов на премию Golden Boy-2021.

Результативность, статистика, рейтинги

По итогам 8 сыгранных туров в Бундеслиге у Вирца 4+6 по системе гол+пас. На ряду с Андреэм Крамаричем он лучший ассистент, а также второй самый полезный футболист (делит звание с Робертом Левандовски (9+1) чемпионата после Эрлинга Холланда (9+3).

По данным Wyscout у Вирца 5 голевых передач (не засчитали сомнительный, по их версии, ассист в выездном матче 3-го тура против Аугсбурга). Но даже так Флориан с запасом самый результативный хавбек топовых европейских чемпионатов. В топ-25 этого рейтинга кроме Вирца всего лишь два хава – Томас Мюллер и Йозуа Киммих (по 6 результативных действий). Все остальные – форварды.

В других турнирах Вирц не менее успешен: в двух матчах Лиги Европы у него 1+1, в четырех играх за сборную Германии – 2 ассиста. По итогам сентября Флориан был назван "игроком месяца Бундеслиги".

А еще леверкузенский мальчишка лидирует в Европе по показателю ключевых передач – больше него в среднем на 90 минут передач, после которых следует удар по воротам, не отдает никто.

Недавно респект Вирцу высказал бывший полузащитник Байера, легендарный бразилец Зе Роберто, который в свое время так же был успешен на позиции "десятки":

"Впечатляет то, как Вирц проявляет себя в этом сезоне. Он показал, что по праву считается одним из главных талантов немецкого футбола на сегодняшний день.

Он не расстраивается, когда что-то не получается. У него есть важный аспект – инстинкт, который срабатывает чтобы продолжать попытки, что необходимо для долгосрочного успеха. Поэтому вполне логично, что он уже является частью сборной Германии".

Позади лишь четверть сезона, а Вирц уже практически повторил показатели результативности прошлого сезона. Темп, с которым идет Флориан – неимоверно впечатляет. Прогресс абсолютно во всех параметрах.

В матче 6-го тура против Майнца Вирц побил очередной рекорд: забил 10-й гол, став самым молодым футболистом Бундеслиги, которому удавалось пробить двузначное число голов – 18 лет, 4 месяца и 23 дня. До этого достижение держал Лукас Подольски. Почему рекорд Вирца "очередной"? Первый подобный случился еще в мае 2020-го – тогда Фло дебютировал в матче с Вердером в возрасте 17 лет и 15 дней, став самым молодым игроком в истории Байера и третьим в Бундеслиге.

Роль и функции в команде

Летом Байер возглавил швейцарский тренер Херардо Сеоане, до этого выигравший на родине три чемпионства подряд с Янг-Бойз. При этом наставнике игра Леверкузена заметно изменилась. В первую очередь это касается владения. Теперь оно не такое стирильное как было при Петере Боше, а больше направлено на вертикализацию, на более быстрые атаки. В переходных фазах Байер тоже стал действовать несколько в иной манере – контратаки все чаще реализовываются за счет игры в пространство и скоростных данных отдельных игроков, сохранений владения через контроль и переход в позиционную атаку – гораздо меньше.

В таких условиях Флориан Вирц расцвел на полную. В схеме 4-2-3-1 он – ярко выраженный атакующий хав, классическая "десятка", которая достаточно редко сваливается на фланги, а преимущественно встречается с мячом в центральном канале.

Вирц очень важен как в развитии позиционных атак, так и в третьей фазе – в завершении. В билд-апе участие он принимает лишь изредка. В переходной фазе от обороны к атаке он также очень часто отыгрывает решающую роль, благодаря своим физическим качествам. Важно сказать, что Вирц хорош и в оборонительных действиях. При прессинге он часто формирует двойку первой линии с нападающим, иногда формирует часть оборонительного блока и на фланге. В целом, в структуре командного прессинга смотрится достаточно органично, не выпадает. Также, нужно отметить, что Флориан является одним из исполнителей угловых ударов.

Ощущается, что Вирц становится важной фигурой и в раздевалке команды. Капитан Байера Лукаш Градецки недавно даже пиво разрешил Флориану:

"Он потрясающий игрок. Теперь важно, чтобы он был и в раздевалке таким же великолепным, как на поле. Он отлично справляется и усердно работает над собой.

Может, сегодня он выпьет со мной пива. В конце концов, ему уже 18, уже разрешено это делать".

Игровые качества и разбор результативных действий

Одно из главных качеств Вирца – понимание пространств, умение грамотно открываться. Не даром его сравнивают с Каем Хаверцом, они действительно схожи с точки зрения футбольного интеллекта, движения без мяча, интерпретации двух важнейших составляющих в футболе – пространстве и времени.

Благодаря этим навыкам Флориан и сам забивает, и партнеров выводит на идеальные позиции для завершения:

А вот чем Вирц отличается от Хаверца, так это скоростными качествами, здесь Флориан выигрывает у экс-леверкузенца, не так давно уехавшего покорять АПЛ. Нынешняя "десятка" Байера имеет отличный как стартовый рывок, так и дистанционную скорость. Он хорошо взрывается с места и часто выигрывает забеги у своих оппонентов. Фло может быстро двигаться и непосредственно с мячом. Именно эти качества мы подразумевали, говоря выше о пользе игрока в переходной фазе "Оборона-Атака", Вирц – мощнейшее оружие в контратаках.

Ну и, конечно же, что наверняка, даже по предоставленным примерам выше, бросается в глаза – это передача Вирца. Техника исполнения пасов – на высочайшем уровне. Само качество, тайминг, вариативность и обдуманность – все оценочные характеристики такого скилла, как передача заслуживают высокой отметки. Это целиком и полностью объясняет такое количество голевых передач.

Интересно, что 5 из 6 своих ассистов в этом сезоне Бундеслиги Вирц оформил на одного и того же партнера – Патрика Шика. Прекрасная связка.

Что дальше?

Конечно, в Байере прекрасно понимают, что удержать такой бриллиант им будет непросто, практически невозможно. Наверняка, Вирца ждет футбольная судьба схожая на ту, что происходит с предшественником Флориана — Каем Хаверцом. И это лишь один пример, он свеж. Фармацевты всегда имели ярких полузащитников в своем составе, которые рано или поздно уходили на повышение. Это прекрасно осознает и руководство клуба.

"Мы – клуб, которому время от времени приходится продавать игроков, точно так же, как мы продали Кая Хаверца за большую плату. Но с Флорианом этого не произойдет в ближайшие год или два", - отмечал управляющий директор Байера Руди Феллер.

По информации некоторых немецких СМИ, Аптекари имеют джентельменское соглашение со своим главным активом, в рамках которого стороны будут прислушиваться к любому предложению, которое будет интересно как игроку, так и клубу. Однако Байер действительно всерьез рассчитывает, что это случится не раньше 2023 года.

При этом, параллельно в прессе уже вовсю называются клубы, желающие приобрести Вирца уже после нынешнего сезона. Среди них: Бавария, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Челси и Реал Мадрид. Не дурно. Впрочем, оно и не удивительно – такой яркий, и при этом весьма сбалансированный футболист – большой улов для рыбаков такого калибра.

Прогресс Вирца не мог остаться незамеченным и главным порталом, отвечающим за цены на футболистов. Последнее осеннее обновление Transfermarkt ознаменовалось +20 к ценнику 18-летнего исполнителя, и теперь Вирц стоит 65 млн евро. Только Гави и Джек Гриллиш плюсанули больше в это обновление – 25 и 35 млн соответственно.

В 18 лет Вирц стал ключевым исполнителем одного из лидеров чемпионата Германии. Впечатляет! 15 голов и 13 голевых передач в 55 матчах за полтора года – такие цифры лишь от части демонстрируют важность Флориана для Байера. Истинный вклад и ценность этого игрока гораздо больше. И ее клуб из Северного Рейна-Вестфалии ощутит еще не раз.