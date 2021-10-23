Берлинцы победили на своем поле со счетом 1:0.
Герта – Боруссия М, Getty Images
23 октября 2021, 21:39
В матче 9-го тура Бундеслиги Герта одержала минимальную победу над Боруссией Менхенгладбах на своем поле.
Единственный гол на 40-й минуте поединка забил вингер берлинцев Марко Рихтер.
Герта – Боруссия М 1:0
Гол: Рихтер, 40.
Герта: Шволов, Пекарик, Боята, Дардаи (Тузар, 80), Платтенхардт, Миттельштедт, Дарида (Эккеленкамп, 61), Сердар (Гехтер, 80), Аскасибар, Пионтек (Зельке, 74), Рихтер (Маолида, 61).
Боруссия М: Зоммер, Скалли, Эльведи, Бенсебайни, Байер, Нетц (Нойхаус, 46), Хофманн, Закария, Коне (Херрманн, 74), Штиндль (Плеа, 46), Эмболо.
Предупреждения: Дарида, Аскасибар – Байер, Скалли.