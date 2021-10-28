Германия

Football.ua подвел итоги 1/16 финала Кубка Германии.

Пока еврокубки стоят на двухнедельной паузе, в Европе играют туры национальных чемпионатов либо кубковые поединки. Германия относится к числу последних. Мы решили составить для вас небольшой дайджест событий 1/16 финала Кубка Германии. Кто прошел, кто сенсационно вылетел, а также подведем небольшие итоги сей стадии.

Боруссия Менхенгладбах — Бавария — 5:0

Голы: Куадио Коне (2), Рами Бенсебаини (15, 21), Брель Эмболо (51, 57)

Главная сенсация не только этой стадии, но и всего розыгрыша Кубка Германии прогремела в Менхенгладбахе. Вы вспомните навскидку последний раз, когда Баварию обыгрывали с подобным счетом?? А с разницей в пять мячей? Ответ: в 1978 году, когда были 1:7 от дюссельдорфской Фортуны!

Если в прошлом сезоне поражение в серии пенальти от Хольштайна воспринималось с долей иронии, мол, недооценили соперника, да и Килю немного повезло, то вот эти 0:5 объяснению точно не подлежат!

В первую очередь, Боруссия выдала просто невероятный матч, лучший при Адди Хюттере! Агрессивный прессинг на всех участках поля от "жеребцов" раз за разом ставил именитых гостей в тупик. Провалилась и защитная линия в полном составе, позволявшая проходить постоянным передачам за спины, и никто ничего не мог с этим поделать.

Две реактивных контратаки Гладбаха обернулись забитыми мячами уже в первом тайме, затем Рами Бенсебаини оформил дубль, реализовав пенальти, а во второй половине встречи свою лепту в итоговый погром внес Брель Эмболо. В эпизоде с первым забитым голом швейцарский форвард продавил хваленого Дайота Упамекано, просто отвратительно проведшего очередной большой матч, расстреляв Нойера, а вскоре воспользовался зрячей передачей в "коридор" от вышедшего на замену Нетца.

После 0:5 Боруссия окончательно бросила играть, позволив сопернику несколько выровнять статистику, чтобы не так грустно было, а сама спокойно довела игру до победного конца. С такой игрой "жеребцы" на пару с Дортмундом будут главными фаворитами турнира!

Боруссия Дортмунд — Ингольштадт — 2:0

Голы: Торган Азар (72, 81)

Марко Розе выставил достаточно экспериментальный состав на кубковую встречу с второлиговым Ингольштадтом. Тому виной, в первую очередь, травмы, но не только. К примеру, даже в случае успешного и быстрого восстановления Грегора Кобеля после небольшого повреждения во встрече с Арминией минувшей субботой тренер "шмелей" в любом случае предоставил бы основному голкиперу отдых, выпустив вместо него Марвина Хитца.

Тройку цз составили Эмре Джан, Матс Хуммельс и Марин Понграчич, а атакующую тройку Брандт-Тиггес-Рейниер мы если когда-то еще увидим, то лишь в самый критический момент.

В отсутствии Холанда, сидящего на скамейке Ройса Боруссия долгое время билась головой о стену из игроков в белых футболках. "Шанцеры" качественно оборонялись низким блоком, за весь матч выбежав в атаку считанные разы. Пробить такой "автобус" было невероятно сложно, так что Дортмунду необходимо было уповать либо на дальние удары (таковых было в избытке), либо вскрывать оборону соперника за счет нестандартных действий.

Дважды Боруссия сотрясла каркас ворот (ах, Тиггес, Тиггес, такой шанс был забить дебютный гол за BVB!), несколько раз спас вратарь, и вот наступила 71 минута.

Яркий пример грамотного матч-менеджмента от Марко Розе.

Когда казалось, что дело пахнет овертаймами немецкий наставник решил бросить в бой Ройса с Азаром аккурат под уставшую защиту соперника и это дало результат!

Торган дважды расписался в воротах Бунтича, но как же блин были хороши обе подачи от Юлиана Брандта. В такие моменты начинаешь понимать за что ему выписывали столько авансов в Байере и продолжают тихо выписывать до сих пор. Отличный матч от Юлиана! Ну так вот, Брандт дважды навесил, Азар оказался именно там, где нужно, итог — 2:0 буквально за десять минут.

Мораль — классно, когда у тебя на скамейке сидят Ройс и Азар:)

Шутка, на самом деле, респект Розе за своевременные замены, придавшие команде нужную динамику в самый ответственный момент.

Бабельсберг 03 — РБ Лейпциг — 0:1

Гол: Доминик Собослаи (45)

Не смотрите на итоговые 1:0, так как "быки" владели подавляющим преимуществом. 68%-32% владения, 23 (7) — 2 (0), 156 против 555 передач. Думаем, далее перечислять статистику не видим смысла.

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Гол: Штефан Лекс (5)



На 48 минуте удален Малик Тиау (Шальке, прямая красная)

Вряд ли можно назвать итоговый проход легендарного Мюнхена 1860 в 1/8 финала такой уж сенсацией, все-таки не забываем на каких позициях находится нынешний Шальке. Тем не менее, "кобальтовых" можно было назвать пусть легким, но фаворитом пары. Они сей статус, увы для своих поклонников, не оправдали.

Уже на 5 минуте Штефан Лекс воспользовался грубейшей ошибкой игроков Шальке и передачей от партнера, рикошетом от рук вратаря и перекладины переправив мяч в сетку.

Вскоре Лекс еще и угодил в каркас из штрафной, словом, сразу стало понятно, что "кнаппен" ожидает горячий прием.

Может безусловный гранд немецкого футбола и сумел бы перевести игру в дополнительное время, но удаление Малика Тиуа поставило на этих надеждах крест. Немецко-финский защитник завалил активного Лекса на подходах своей штрафной, увидев перед собой красный свет за фол последней надежды.

Пройссен Мюнстер — Герта — 1:3

Голы: Торбен Детерс (41) — Стефан Йоветич (3), Исхак Белфодиль (79), Марко Рихтер (83)

На 45+1 минуте удален Николай Ремберг (ПМ, вторая желтая)

Хоффенхайм — Хольштайн Киль — 5:1

Голы: Йоханнес Ван дер Берг (3), Хауке Валь (31), Ангело Штиллер (59), Мунас Даббур (72), Якоб Бруун Ларсен (84) — Фил Нойманн (47)

Хоффе уверенно расправился с Хольштайном. "Деревенские" и так сильнее своего соперника, а когда он еще и дарит два "халявных" гола, то грех подобными подарками не пользоваться. Призрак интриги был на 47 минуте после взятия ворот Нойманна, но подопечные Себастьяна Хеннеса сделали еще три контрольных в голову, отправив гостей восвояси из Зинсхайма.

Эх, Хольштайн. В прошлом сезоне симпатичный Киль всерьез претендовал за выход в элитный дивизион и дошел до полуфинала кубка, попутно выбив саму Баварию в серии пенальти, а теперь сошел с дистанции уже на стадии 1/16 финала, а БЛ.2 на данный момент идет только 15-ым, в одном очке от зоны вылета!

Майнц — Арминия — 3:2

Голы: Буркардт (53), Онисиво (59), Ингвартсен (114) — Окугава (2), Клос (89)

Противостояние прямиком из первой Бундеслиги, в котором развернулась настоящая футбольная драма. Гости открыли счет, затем за минуту до конца основного времени его сравняли, но в дополнительное время пропустил от Ингвартсена, и на этом сникли.

Может, это и к лучшему. Все-таки у Арминии сейчас есть дела поважнее, чем дополнительная нагрузка в виде Кубка Германии.

Нюрнберг — Гамбург* — 1:1

Голы: Тайлан Думан (59) — Джонас Дэвид (45)

Оснабрюк — Фрайбург* — 2:2

Голы: Лукас Гугганиг (90+7), Себастьян Клаас (108) — Винченцо Грифо (33), Кевин Шлоттербек (120)

На 117 минуте удален Ба-Маука Симакала (Оснабрюк, вторая желтая)

Два последних матча игрового дня завершились сериями пенальти. В первом случае у недавнего участника элиты Нюрнберга промахнулось сразу двое игроков (Темпельманн и Серенсен), в то время как у Гамбурга таковых не оказалось.

Ну, а Оснабрюк сначала остался вдесятером после удаления Симакала во втором экстра-тайме, а через три минуты пропустил от Шлоттербека, в итоге от горя слившись и в серии ударов с "точки" (3:2).

Бохум — Аугсбург — 2:2 (5:4 пен)

Голы: Милош Пантович (12, 53) — Рис Оксфорд (55), Рубен Варгас (58)

Динамо Дрезден — Санкт-Паули — 2:3

Голы: Кристоф Дафернер (66), Филипп Цирайс (73, аг) — Леарт Пакарада (63), Максимилиан Диттген (72), Кристофер Бюхтманн (101)



Мангейм — Унион Берлин — 1:3

Голы: Александр Россипаль (4) — Кевин Беренс (18, 118), Тайво Авонийи (95)

Тайво Авонийи и в кубке продолжает тащить Унион своими голами. На сей раз на счету нигерийца победный мяч Мангейму в дополнительное время.

Ганновер — Фортуна Дюссельдорф — 3:0

Голы: Себастьян Керк (30), Максимилиан Байер (90+2, 90+5)

Ян Регенсбург — Ганза — 3:3 (2:4 пен)

Голы: Сарприт Сингх (71), Йоэль Звартс (90+1), Стив Брайткройц (101) — Юлиан Ридель (9), Штрели Мамба (56), Паскаль Брейер (120+1)

Сумасшедший матч! Казалось, что после того, как Регенсбург забил на 101 минуте Ганза уже не сможет избежать вылета, но крепкая банда из Ростока отыгралась в самом конце дополнительного времени, выиграв психологическую войну, затем добив деморализованного соперника в серии пенальти. Героем "моряков" стал Паскаль Брейер, сравнявший счет на 120+1 минуте, а затем реализовавший решающий одиннадцатиметровый.

Штутгарт — Кельн — 0:2

Голы: Антони Модест (72, 77)

Дубль в ворота Байера в минувшие выходные несколько раскрепостил Антони Модеста. На счету француза очередной "дуплет", на сей раз в кубковой игре со Штутгартом в течении пяти минут. Сначала форвард "козлов" точно щелкнул в правый угол с подбора, а затем расстрелял ворота с близкого расстояния.

Отдельно отметим крутую черную форму Кельна с монохромными логотипами. Внешне напоминает последний выездной комплект сборной Германии. Смотрится красиво и очень стильно!

Байер — Карлсруэ — 1:2

Голы: Джереми Фримпонг (54) — Лукас Суэто (5), Чой Кенг-Рок (63)

Завершаем сенсационным вылетом леверкузенского Байера от скромного Карлсруэ, идущего в середине таблицы второй Бундеслиги.

"KSC" неожиданно открыл счет на 5 минуте, когда Лукас Суэто добил мяч в сетку после сэйва своего тезки Градецки, но "аптекари" сумели отыграться в начале второго тайма. Увы и ах для банды Херардо Сеоане, соперник также не отставал, положив второй после часа игры, и этот мяч в итоге стал победным. Вина на нем целиком и полностью лежит на плечах Градецки, как, косвенно, и первое взятие ворот. Финский вратарь, известный вам по недавнему матчу отбора на катарский чемпионат мира, в попытке начать атаку выдал игровой снаряд точно в ногу корейцу Кенг-Року.

Леверкузен смело можно называть главным неудачником Кубка Германии, а подобные вылеты, наверное, уже и не стоит причислять к сенсационным. Судите сами — в последние десять лет "фармацевты" собрали в свой анти-хит-парад достаточно много вылетов от андердогов — начиная Саарбрюккеном и заканчивая эссенским Рот-Вайссом в прошлом сезоне.