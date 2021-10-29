Германия

Хозяева поля отправили в ворота соперника два безответных мяча.

Хоффенхайм в рамках поединка десятого тура чемпионата Германии принимал на своем поле Герту и добился победы со счетом 2:0.

Хозяева вышли вперед в счете благодаря точному удару Крамарича на 19 минуте, а несколько позже Руди удвоил преимущество своей команды, установив итоговый счет.

Хоффенхайм — Герта 2:0

Голы: Крамарич, 19, Руди, 36

Хоффенхайм: Бауманн — Акпогума, Фогт, Пош — Гриллич, Руди (Самассеку, 66), Гайгер (Ричардс, 85), Штиллер (Баумгартнер, 77) — Крамарич (Бруун Ларсен, 84), Бебу (Рюттер, 66), Сков.

Герта: Шволов — Зефейк (Йоветич, 46), Боята, Штарк, Пекарик — Миттельштедт, Дарида (Маолида, 46; Тузар, 78), Сердар, Аскасибар — Пьонтек (Бельфодиль, 61), Рихтер (Эккеленкамп, 69).

Предупреждения: Акпогума, Фогт — Аскасибар