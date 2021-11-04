Германия

Англичанин подписал договор до 2025 года.

Защитник Рис Оксфорд продлил контракт с Аугсбургом, сообщает официальный сайт немецкого клуба.

Английский центрбек поставил подпись под четырехлетним контрактом с "фуггерами".

Оксфорд перешел в Аугсбург на постоянной основе в августе 2019-го из Вест Хэма за 2 млн евро. В текущем сезоне 22-летний игрок провел 10 поединков в составе команды, отличившись тремя голами.

На данный момент Аугсбург занимает 16-ю строчку в турнирной таблице, набрав 9 очков, после 10 туров.