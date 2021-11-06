Германия
06 ноября 2021, 21:28
Боруссия Д уступила РБ Лейпциг и отпустила в отрыв Баварию
Подопечные Марко Розе уступили во второй раз за отчетную неделю.
РБ Лейпциг — Боруссия Д, Getty Images
06 ноября 2021, 21:28
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
РБ Лейпциг — Боруссия Д 2:1
Голы: Нкунку, 29, Поульсен, 68 — Ройс, 52
РБ Лейпциг: Гулачи — Мукиэле, Симакан, Гвардиол — Хенрихс (Форсберг, 59), Айдара (Лаймер, 84), Адамс, Анхелиньо — Нкунку (Ольмо, 84), Собослаи — Поульсен (Силва, 69).
Боруссия Д: Кобель — Аканжи, Хуммельс, Погранчич (Кнауфф, 46) — Менье, Витсель (Загаду, 85), Беллингэм, Азар — Брандт (Рейнир, 82) — Мален (Мукоко, 71), Ройс.
Предупреждения: Адамс, Поульсен, Собослаи, Мукоко — Беллингэм, Ройс, Витсель, Менье