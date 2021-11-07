Леверкузенцы чуть не потерпели поражение на выезде.
Герта - Байер, getty images
07 ноября 2021, 18:29
Байер в рамках одиннадцатого тура чемпионата Германии отправился в гости к Герте и сыграл вничью со счетом 1:1.
Берлинцы открыли счет в концовке первой половины игры усилиями Йоветича, но Байер спасся под занавес встречи.
Герта — Байер 1:1
Голы: Йоветич, 42 — Андрих, 90
Герта: Шволов — Пекарик, Штарк, Дардаи, Платтенхардт — Миттельштедт (Эккеленкамп, 88), Дарида (Боатенг, 80), Сердар, Аскасибар (Тузар, 80) — Йоветич (Зельке, 73), Рихтер (Ястшембски, 88).
Байер: Градецки — Фримпонг (Коссуну, 86), Та, Тапсоба, Инкапиэ (Синкгравен, 61) — Демирбай, Андрих, Паласиос (Амири, 61) — Адли (Сертдемир, 86), Диаби, Паулиньо (Браво, 79).
Предупреждения: Дарида — Паласиос, Демирбай, Диаби