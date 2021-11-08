Германия

Роман Котляр — о самых интересных событиях, произошедших в минувшем туре чемпионата Германии-2021/22.

11 тур чемпионата Германии подарил нам сразу несколько разборок лидеров, и другие любопытные события.

Фрайбург потерпел первое поражение в сезоне

До одиннадцатого тура в Бундеслиге Фрайбург наряду с Наполи, Миланом и Ливерпулем оставался единственной непобежденной командой в топ-5 европейских лиг. Шварцвальдский бастион, как и мерсисайдский, все-таки пал.

Нойер – Зюле, Упамекано, Л. Эрнандес (Куасси, 84), Дэвис – Киммих, Горецка (Толиссо, 71) – Коман (Гнабри, 66), Мюллер (Мусиала, 71), Сане (Чупо-Мотинг, 84) – Левандовски

Флеккен – Гульде (Демирович, 80), Линхарт, Шлоттербек – Кюблер (Силдилиа, 80), М. Эггештайн (Хаберер, 73), Хефлер, Гюнтер – Холер, Чон (Шаде, 59), Грифо

Ожидать разгромной победы Баварии в этой игре было равноценно предвкушению появления снега в разгар июля. Команда Кристиана Штрайха довольно подкованный тактически соперник, обладающий лучшей обороной в Германии (после данного матча в пассиве "грифов" всего-то девять пропущенных мячей).

В общем и целом, мы увидели примерно ту картину, которую ждали.

Бавария владела инициативой и выиграла вполне по делу. У Мюнхена было достаточно моментов для нескольких забитых мячей, но это не означает, что Фрайбург выглядел плохо. Наоборот он старался не забывать и о собственных подходах к чужим воротам, и о контпрессинге при потерях. Причем сей прессинг действительно работал!

До поры до времени гости успешно нейтрализовывали атаки противника, но исходе получаса игры оказались бессильны против фирменного подключения Леона Горецки.

После гола "роттен" не реализовали ряд неплохих шансов, самыми опасными из которых было попадание в штангу и серия из нескольких ударов кряду, которую лишь чудом остановили игроки в голубых майках.

На 75 минуте гол №13 в этом чемпионате провел Роберт Левандовски, а концовка осталась уже за подопечными Штрайха. Мануэлю Нойеру довелось дважды вступать в игру отбивая удары от Хофлера и Холера, особенно опасен был выстрел последнего после передачи Демировича, и радость баварцев, что Винченцо Грифо после сэйва Нойера не успел к мячу.

Грифо вскоре исправился, выдав отличную проникающую передачу на Хаберера, который блестяще сыграл корпусом и расстрелял дальний угол. Перед самым финальным свистком "грифы" подобно настоящим падальщикам попытались обглодать несколько деморализованных хозяев, но Силдилиа запорол очень опасный вывод неточной передачей.

"Быки" забодали Боруссию

РБ Лейпциг провел чуть ли не лучший матч под руководством Джесси Марша. У "быков" получалось если не все, то практически все. Особенно это касается отдельных персоналий.

Гулачи – Мукиеле, Симакан, Гвардиол – Хенрикс (Форсберг, 59), Айдара (Лаймер, 84), Т. Адамс, Анхелиньо – Поульсен (А. Силва, 69), Нкунку (Ольмо, 84), Собослаи

Кобель – Понграчич (Кнауфф, 46), Аканджи, Хуммельс – Менье, Витсель (Загаду, 86), Беллингэм, Т. Азар – Брандт (Рейниер, 82), Мален (Мукоко, 71), Ройс

Состав Ред Булла вышел оптимальным, чего не скажешь о коллективе из Дортмунда. По сути, Марко Розе бросил в бой всех сильнейших, кто был под рукой. У "шмелей" достаточно скудный кадровый резерв, а обилие травм лишь вызывает нервную усмешку подобно Гарольду, скрывающему боль.

Характер игры можно описать достаточно просто – Лейпциг прессингует, прессингует и еще раз прессингует. Ладно, также контрпрессингует. Боруссия вдрызг провалила первый тайм, в перерыве обнаружив в своем корпусе множество следов, оставленных рогами соперника. РБ оказывал столь эффективное давление, что гости просто не знали, как из-под него выходить. Атакующую группа команды Марша накрывала соперника уже при билд-апе, вынуждая Грегора Кобеля искать рискованные варианты для возможности вывести мяч в центральную треть. Один из подобных эпизодов случился на первых минутах и швейцарскому голкиперу просто пришлось выбить игровой снаряд в аут.

До первого гола в матче как минимум дважды мог забивать Доминик Собослаи. Сперва "быки" воспользовались потерей Витселя, когда Тайлер Адамс вывел Нкунку по зоне правого инсайда, но Кобель совершил блестящий сэйв, а добивание венгра просвистело мимо дальней штанги, затем он лишь чудом не успел на добивании.

Долго так продолжаться не могло, так что взятие ворот Кристофера Нкунку стало логичным исходом тотального доминирования хозяев. Лидер Лейпцига в этом сезоне воспользовался блестящей разрезной передачей от Йошко Гвардиола, Марин Понграчич застрял и провалил офсайдную линию, так что французу оставалось лишь обвести Кобеля и не промахнуться по пустым воротам.

Первый действительно опасный момент удался Дортмунду лишь незадолго до свистка на перерыв. Мы уже не раз говорили о том, что адаптация Дониэла Малена в Руре проходит достаточно тяжело. Голландец провел очередной провальный матч, а в упомянутом выше эпизоде сыграл за хозяев, когда Джуд Беллингэм из выгодной позиции угодил в корпус своего товарища по команде.

"Шмелям" необходимо было что-то менять, поэтому Розе пошел на ряд экспериментов. Во-первых, снял с игры одного из цз Понграчича, бросив в бой вингера Ансгара Кнауффа, тем самым перейдя на игру в два центральных и четыре защитника в линию. Номинальным левым фулбеком стал Торган Азар. Чувствовалось, что бельгийцу некомфортно на этой позиции, однако пространства для маневра у тренера попросту нет. Во-вторых, в концовке экс-коуч Гладбаха выпустил Дан-Акселя Загаду, дебютировавшего в сезоне после длительного восстановления, отрядив его в опорную зону, где он выступал в некой двойной роли центрального/атакующего полузащитника. Если кто-то хочет задать вопрос "и что с того?" напомним, что воспитанник ПСЖ является центрбеком.

Смена расстановки не сильно помогла, так как Лейпциг вскоре адаптировался к переменам в стане соперника, продолжив оказывать эффективное давление. Правда, разок оборона "бычков" все же дала сбой, когда Тома Менье повторил действие Гвардиола, с хирургической точностью препарировав их защитный блок, а Марко Ройс был тут как тут.

Таким образом, Марко сравнялся по количеству голов за клуб в Бундеслиги со Штефаном Шапиюза. Впереди в историческом реестре не менее грозные аксакалы – Манфред Бургсмюллер, Михаэль Цорк и Лоттар "Эмма" Эмерих. Доселе Боруссия не проиграла ни одного матча против РБ с ним на поле. До сегодняшнего дня…