Германия

Немецкий клуб укрепил состав молодым полузащитником.

Арминия завершила подписание Бурака Инса из Алтынорду, который представляет Первый дивизион Турции.

Контракт с 17-летним футболистом подписан до 2025 года и вступит в силу в январе 2022, когда Инсу исполнится 18 лет. Финансовая сторона сделки не уточняется. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

В текущем сезоне Инс провел 12 матчей за свой клуб во всех турнирах, в которых сумел отличиться одним забитым мячом.

Transfermarkt оценивает футболиста в 2,2 млн евро.

Выступать в новом клубе Инс будет под 17-м номером.