Германия

Почетный президент Баварии разнес конкурентов за неконтролируемые финансовые потоки.

Конкуренция в борьбе за право называться сильнейшим клубом Европы на данный момент развернулась нешуточная, а клубы претенденты на данный почетный статус стараются изо всех сил, дабы просто не выпасть из глобальных трендов.

Одним из таковых является мощная финансовая поддержка со стороны спонсоров различных команд, которая, в свою очередь, порой переходит в формирование неконтролируемых нормами финансового Fair Play вливаний.

Неоднократно в подобном пагубном воздействии на конкуренцию обвиняли английский Манчестер Сити и французский Пари Сен-Жермен, а немецкие конкуренты чемпионов АПЛ и Лиги 1 соответственно, мюнхенская Бавария, выступает чуть ли не флагманом идей честной борьбы.

В частности, почетный президент действующих чемпионов Германии Ули Хенесс в очередной раз обрушился с критикой на "красно-синих" и "горожан" относительно вопроса о их финансовом благополучии.

"Эти две команды еще ничего толком не сумели выиграть. Совсем ничего. Ни одного международного трофея! В частности — кубка чемпионов.

Одних ваших ср***х денег для этого недостаточно! Знаете, в чем разница между мной и президентом ПСЖ Нассером Аль-Хелаифи? Она в том, что я много работал ради своего благосостояния, а он получил деньги в подарок.

Они и дальше будут продолжать проигрывать Баварии. Да, так будет не всегда, но достаточно часто для того, чтобы показать явные проблемы в их финансовой модели. Если мы выигрываем у таких клубов, я становлюсь немногим счастливее", — заключил функционер.

Отметим, что в последний раз Бавария встречалась с ПСЖ в четвертьфинале прошлого розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА, и по сумме двух матчей пропустила соперников в следующий раунд из-за меньшего количества голов на выезде (2:3 и 1:0).

Против Манчестер Сити мюнхенцы в последний раз играли на Международном Кубке чемпионов в 2018-м году, уступив со счетом 2:3.