Германия

В учет бралась статистика после создания немецкой Бундеслиги.

Немецкая Бундеслига была основана в 1963 году, и с тех пор ни один полевой футболист мюнхенской Баварии не мог добраться к показателю в 600 сыгранных матчей за клуб.

Первопроходцем в этом почетном звании может стать уже завтра, 19 ноября, немецкий нападающий Томас Мюллер, у которого на данный момент в активе есть 599 проведенных поединков в составе "Рекордмайстера".

Гостевая игра против Аугсбурга в рамках регионального дерби в программе 12-го тура текущего сезона будет открывать очередной футбольный уик-энд в Германии, и, как ожидается, Томас Мюллер появится в стартовом составе своей команды на эту игру.

Очевидно, что наибольшая доля сыгранных дуэлей для данного исполнителя приходится на матчи национального первенства (394), в то время как на втором месте по данному показателю расположилась Лига чемпионов (128), кроме того, Мюллер принимал участие в квалификационных поединках к главному турниру Старого Света, клубном чемпионате мира и Суперкубке УЕФА (по два раза), не забив при этом ни одного гола.

Всего на его счету уже 220 результативных ударов, при 182 голевых передачах.

Чаще всего его использовали на позиции центрального атакующего полузащитника, однако и на позициях левого вингера и правого хавбека некоторым из 10 наставников, под руководством которых он работал по ходу своей карьеры, удавалось найти ему применение.

Больше всего матчей Томас провел под руководством Хосепа Гвардиолы — 148 игр, однако наибольшую результативность имеет в новом сезоне, когда в клуб пришел Юлиан Нагельсманн (1,07 созданных гола в среднем за 18 игр).

Отметим, что матч Аугсбург — Бавария состоится 19 ноября, начало в 21:30 по киевскому времени.