Германия

Протест связан с нарушением прав рабочих на стройках для мундиаля.

Новости и грубых нарушениях безопасности во время строительства ключевых объектов инфраструктуры Катара для проведения чемпионата мира-2022, которые в последствии приводили к смертям рабочих, постоянно появляются на главных страницах передовых европейских изданий.

По этой причине, ряд национальных команд, которые принимали участие в квалификации на мундиаль, выступали с акциями в поддержку борьбы за равноправие и ответственность организаций в отношении ко своим рабочим в данной стране.

Протестное движение постепенно начинает переходить и на клубный уровень. В частности, фанаты мюнхенской Баварии, с инициатором движения Майклом Оттом во главе, запустили промо-кампанию, направленную на призыв в адрес их любимого клуба отказаться от сотрудничества с Qatar Airways — одним из крупнейших мировых авиаперевозчиков.

Логично, что наибольший огласку данное предложение получило в преддверии обновления всех соглашений между "Рекордмайстером" и его партнерами, поэтому Отт направил соответствующий иск в судебную инстанцию с целью ускорить рассмотрение его предложения на одном из ближайших собраний членов правления клуба.

"Бавария точно в курсе того, что начато рассмотрение моего судебного иска в ее отношении, однако никакой реакции еще не последовало. Необходимо ускорить процесс, так как голосование за выбор будущего титульного партнера уже очень близко.

Вчера я дал клубу крайний срок для рассмотрения моей заявки — 12 часов дня. Единственная реакция с их стороны: они в течение трех с половиной недель даже не удосужились прочитать мое обращение. Не должно быть так, чтобы клуб уходил от дебатов на столь важную тему", — высказался по поводу ситуации активист.

На данный момент, Отт занят тем, что собирает финансы ради подачи более существенного иска в сторону Баварии, чем изначальные 3 тыс. евро. В случае победы по данному делу, активисты намерены передачи вырученные средства Amnesty International — международной неправительственной организации, целью которой является борьба за соблюдение прав трудящихся по всему миру.

Отметим, что на данный момент руководство Баварии никак не комментировало ситуацию.