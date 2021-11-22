Клуб решил принимать меры в отношении невакцинированных игроков.
Левандовски и Киммих, getty images
22 ноября 2021, 12:51
Как сообщает Bild, немецкий клуб принял решение принять меры в отношении футболистов, которые до сих пор не вакцинировались.
Так, Бавария не будет платить заработную плату таким игрокам за тот период, когда они будут находиться на самоизоляции.
Прямо сейчас речь идет о Эрике-Максиме Шупо-Мотинге, полузащитниках Микаэле Кюизансе, Серже Гнабри, Джамале Мусиала и Йозуа Киммихе. Все они были вызваны в офис клуба и поставлены в известность.
Отметим, что Киммих из-за своей неосторожности находится на самоизоляции уже второй раз. Из-за этой ситуации он может потерять около 800 тысяч евро.
Ранее стало известно, что из-за карантина сразу семь игроков не помогут Баварии в матче против Динамо.