Германия

Клуб решил принимать меры в отношении невакцинированных игроков.

Как сообщает Bild, немецкий клуб принял решение принять меры в отношении футболистов, которые до сих пор не вакцинировались.

Так, Бавария не будет платить заработную плату таким игрокам за тот период, когда они будут находиться на самоизоляции.

Прямо сейчас речь идет о Эрике-Максиме Шупо-Мотинге, полузащитниках Микаэле Кюизансе, Серже Гнабри, Джамале Мусиала и Йозуа Киммихе. Все они были вызваны в офис клуба и поставлены в известность.

Отметим, что Киммих из-за своей неосторожности находится на самоизоляции уже второй раз. Из-за этой ситуации он может потерять около 800 тысяч евро.

Ранее стало известно, что из-за карантина сразу семь игроков не помогут Баварии в матче против Динамо.