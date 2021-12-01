Германия

Нападающий выступает за молодежную команду датского коллектива.

Действующий чемпион Германии, мюнхенская Бавария, в своей трансферной политики предпочитает работать не только лишь над усилением своей обоймы высококачественными исполнителями, но и отдает предпочтение подрастающему поколению футболистов для их дальнейшего спортивного роста.

Одним из таковых может стать нападающий датского Копенгагена Руни Барджи, которому двумя неделями ранее исполнилось всего 16 лет, однако это совершенно не мешает ему быть лидером команды U-19 своего клуба.

В текущем сезоне левоногий исполнитель, предпочитающий играть на позиции правого вингера или на центральной оси атаки, провел 12 матчей, забив при этом пять голов.

Футболист сирийского происхождения, имеющий шведское гражданство, успел также и принять участие в матчах юношеской команды Швеции в категории до 17 лет, дебютировав в ее составе в возрасте 15 лет, и уже сыграв в четырех матчах, забив при этом два гола.

Отметим, что Баржи родился в Кувейте, однако в возрасте семи лет был вынужден сбежать в Швецию из-за политической и экономической ситуаций в стране.