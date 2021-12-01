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Football.ua рассказывает о новом лидере РБ Лейпцига Кристофере Нкунку, анализируя составляющие прогресса французского полузащитника.

Кристофер Нкунку, несомненно, один из самых ярких игроков Бундеслиги на данный момент. Но в отличие от многих своих товарищей по команде РБ Лейпциг, 24-летний футболист в настоящее время не играет за свою национальную сборную. Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам в очередной раз отказался от услуг Нкунку, составляя список на ноябрьские матчи, хотя экс-игрок ПСЖ сейчас пребывает в своей лучшей форме в карьере. И, как кажется, футболка с логотипом петуха на его теле – вопрос времени.

Важность и влияние на атакующую игру РБ Лейпциг

Вы наверняка видели этот хайлайт с участием Нкунку. В недавнем матче против дортмундской Боруссии, после того, как Крис уже успел забить один гол, он мог стать автором настоящего шедевра. А как иначе это назвать? Человек делает два подряд "финта Зидана" в штрафной соперника, и делает это максимально уместно. Тот случай, когда и эффектно, и эффективно. Жаль, немного не повезло.

Это был момент, идеально отражающий один важный аспект, который в последние месяцы все больше и больше проявляется у Нкунку — уверенность в своих силах. Можно применить слово "кураж", тоже подойдет. В начале октября новый тренер Лейпцига Джесси Марш засвидетельствовал, что у Нкунку "нет слабых мест". С тех пор француз не останавливается, поражает результативностью и своим влиянием на атакующую игру Быков.

Нкунку стал важным футболистом Лейпцига буквально сразу после своего перехода из ПСЖ летом 2019-го. В первые два сезона он провел 84 игры во всех соревнованиях (44 в 2019/20 и 40 в 2020/21) — ни один полевой игрок РБ не сыграл больше минут в этот временной отрезок.

Говоря о влиянии на атакующую игру, нужно понять, как оно увеличилось в этом сезоне, в сравнении с прошлыми годами. Сначала Нкунку зарекомендовал себя как отличный распасовщик. С момента своего дебюта в Бундеслиге в 2019 году только Томас Мюллер (75), Филип Костич (30) и Джейдон Санчо (27) ассистировали своим партнерам чаще, чем главный креативщик Лейпцига – 23 голевые передачи. В этом сезоне Нкунку привлекает еще больше внимания, потому что сильно прибавил и с точки зрения забивания голов.

Бомбардирский прогресс

Нкунку в этом сезоне забил больше голов, чем любой другой игрок Лейпцига – 13 во всех турнирах. Также на его счету девять результативных передач. 22 очка по системе гол+пас — это на 13 больше, чем у его ближайшего товарища по команде Доминика Собослаи. Чтобы лучше понять голевой прогресс футболиста, вот статистический факт – в 20 матчах этого сезона Нкунку уже перебил свой результат, который ему покорился в первых 84 играх за РБ (12 голов).

Ему особенно нравится устраивать шоу в домашних матчах этого сезона. Больше, чем его семь голов на Ред-Булл Арене из всех игроков в пяти лучших лигах Европы только у Роберта Левандовски (12) и Карима Бензема (10), которые забивали эти мячи на Альянц-Арене и Сантьяго Бернабеу соответственно.

Нкунку — ночной кошмар для любого защитника в противостояниях 1 в 1. Его исключительные навыки ведения мяча, скоростного дриблинга позволяют ему обыгрывать практически любых оппонентов, после чего совершается попытка обостряющей передачи или удара. Вместе с Лероем Сане Нкунку является лидером Бундеслиги в показателе — удары после сольных проходов (12). Также он является единственным игроком в этом сезоне Бундеслиги, забившим два гола после обыгрышей 1 в 1.

Смена игрового стиля РБ Лейпциг при Джесси Марше пошла на пользу Нкунку. По сравнению со своим предшественником Юлианом Нагельсманном, Марш несколько откатился к старой версии футбола "быков", в рамках которого больший упор делается на вертикализацию футбола.

В этом сезоне ни одна другая команда не сделала столько ударов после отбора на чужой половине поля (удаленные не больше, чем на 40 метров от ворот соперника) — 25 ударов в таких ситуациях. И если сравнить этот показатель с прошлым сезоном, Лейпциг делает почти на один удар больше в среднем за игру после того, как отбирает мяч в результате высокого прессинга (2,3 против 1,4). В то же время их количество владений из 10+ передач значительно уменьшилось — с 13,0 в среднем за игру до 8,6.

Отборы РБ Лейпциг за чужой половине поля (удаленные не больше, чем на 40 метров от ворот соперника) в сезоне 2021/22

При новой системе Марша у Нкунку стало больше возможностей встречаться с мячом в непосредственной близости от ворот соперника. И когда он оказывается в атакующей ситуации, сейчас он чаще извлекает выгоду в сравнении с прошлым сезоном — он реализовал только 13% своих шансов в-2020/21, а теперь этот показатель составляет до 31%.

Сравнение атакующих характеристик Нкунку в сезонах-2020/21 и-2021/22

Несмотря на свои новообретенные навыки финишера, Нкунку ничуть не просел в созидательных навыках. Он создал 19 моментов с игры в этом сезоне Бундеслиги, что является четвертым показателем лиги. По показателю ожидаемых ассистов xA (3,8) Нкунку вообще первый! Его xA даже выше, чем у Мюллера, у которого девять фактических результативных передач — лучший результат лиги на данный момент.

Ожидаемые ассисты Нкунку в Бундеслиге сезона-2021/22

Уверенность и стабильность на уровне Лиги чемпионов

Лига чемпионов — прекрасная проверка для молодых, амбициозных и по-хорошему дерзких футболистов. Достаточно часто случается так, что игрок феерит во внутреннем чемпионате, а, выходя в матчах Лиги чемпионов, проваливается. Причины подобного бывают совершенно разными, в них сейчас углубляться не будем.

Нкунку же доказывает свою ценность и важность для РБ и в Лиге чемпионов, забив в главном клубном турнире Европы уже семь голов (третий бомбардир, больше только у Роберта Левандовски и Себастьяна Алле (по девять).

Хоть его товарищи по команде наверняка захотят побыстрее забыть поражение со счетом 3:6 в матче против Манчестер Сити, сам Нкунку надолго запомнит эту игру. Он сделал первый в истории хет-трик игрока РБ Лейпциг в Лиге чемпионов и приличное время держал интригу в матче. Забив пять голов после четырех игр Кристофер установил новый рекорд лейпцигского клуба – ни один игрок до этого не забивал столько за один сезон Лиги чемпионов.

Алло, Дидье Дешам?

Единственное, чего сейчас не хватает Нкунку — это дебюта в составе сборной Франции. Несмотря на его неизменно сильные выступления, он снова отсутствовал в заявке Дидье Дешама на два последних матча года. С такими игроками как Килиан Мбаппе, Кингсли Коман, Антуан Гризманн и Карим Бензема, Франция, несомненно, имеет в своем распоряжении выдающихся атакующих игроков. Но вряд ли кто-то был в такой хорошей форме, как Нкунку в этом сезоне. А еще здесь можно вспомнить, регулярно получающего вызов в последнее время, Муссу Диаби. Ничего личного, но…

Лишь у одного французского футболиста сейчас голов больше, чем у Нкунку (13) — у Карима Бензема (15), который, в отличие от Кристофера, играет на позиции центрального нападающего.

Голы французских футболистов в топ-5 европейских чемпионатов

И все же, кажется, вызов в национальную сборную Франции не за горами. Главный тренер команды ранее уже заметил рост игрока Лейпцига и выдал тому несколько комплиментов:

"Он игрок, за которым мы следим. Он мог бы быть с нами. Он делает интересные вещи на поле. Его здесь нет, но он один из серьезных кандидатов, которые могут претендовать на эту возможность. Я могу только пожелать ему продолжать в том же духе", — говорил Дешам.

Евгений Кузьменко, по материалам The Analyst