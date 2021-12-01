Германия

Норвежский футболист перебрался в чемпионат Германии.

Защитник норвежского Буде-Глимт Фредрик Бьеркан подписал долгосрочный контракт с берлинской Гертой.

Контракт футболиста с действующим клубом истекает по окончанию 2021 года и с 1 января 2022 года Бьеркан будет защищать цвета "Старой дамы".

Соглашение рассчитано до лета 2025 года.

В этом сезоне футболист провел 34 поединка за Буде-Глимт во всех турнирах, в которых отличился одним забитым мячом, а также сумел отдать шесть результативных передач.