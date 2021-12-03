Германия

Завершился матч чемпионата Германии.

В рамках 14 тура немецкой Бундеслиги берлинский Унион в домашних стенах встречался с РБ Лейпциг.

В первом тайме команды сумели по разу обменяться забитыми мячами. На 6 минуте Авоньи вывел хозяев вперед, а спустя семь минут Нкунку сумел сравнять счет.

Во втором тайме команды показывали довольно равную игру. На 57 минуте Унион во второй раз вышел вперед. Автором забитого мяча стал Баумгартль. Больше команды голами не отличались.

После этой победы Унион поднялся на четвертое место в таблице чемпионата, а Лейпциг остался на восьмой позиции.

Унион - Лейпциг 2:1

Голы: Авоньи, 6, Баумгартль, 57 - Нкунку, 13

Унион: Люте, Рюэрсон, Кнохе, Фридрих, Баумгартль, Гиссельманн, Хедира, Премель, Крузе (Харагути, 72), Беккер (Фогльзаммер, 80), Авоньи (Беренс, 80).

Лейпциг: Гулачи, Хенрихс (Форсберг, 64), Клостерманн (Симакан, 70), Мукиеле, Гвардиол, Анхелиньо, Лаймер (Кампль, 70), Нкунку, Адамс, Собослаи (Бробби, 78), Андре Силва.

Предупреждения: Хедира, Собослаи.