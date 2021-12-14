Германия

Лидер Бундеслиги не дал ни единого шанса соперникам.

В шестнадцатом туре немецкой Бундеслиги мюнхенская Бавария отправилась в гости к Штутгарту.

Поединок прошел при полном доминировании хозяев, однако отличиться подопечным Нагельсманна удалось лишь раз — под занавес тайма отличился Гнабри с передачи Сане, который заменил травмированного Комана.

Во второй половине встречи мюнхенцы не были столь расточительны и довели счет до разгромного — еще двумя точными ударами отметился Гнабри, а также дубль на свой счет записал Роберт Левандовски.

Отметим, что оба мяча поляк забил после передач автора хет-трика, который таким образом записал на свой счет пять результативных действий в этом матче.

Штутгарт - Бавария 0:5

Голы: Гнабри, 40, 53, 74, Левандовски, 69, 72

Штутгарт: Мюллер — Кемпф, Антон, Мавропанос — Ито, Каразор, Мангаля, Эндо, Кулибали (Мвумпа, 63) — Ферстер (Фюрлих, 63), Мармуш (Тибиди, 84)

Бавария: Нойер — Дэвис (Ричардс, 78), Люка Эрнандес, Зюле, Павар — Мусиала, Рока (Ньянзу, 75), Коман (Сане, 27), Мюллер (Кюизанс, 78), Гнабри (Тилльман, 75) — Левандовски

Предупреждения: Каразор, Дэвис