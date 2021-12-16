Германия

Клуб усилился талантливым стражем ворот.

Мюнхенская Бавария на своем официальном сайте сообщила о подписании вратаря китайского Ухань Фри Таунс Лю Шаоцзяна.

Контракт с 18-летним стражем ворот подписан до лета 2025 года. Он будет выступать за юношескую и молодежную команду немецкого клуба.

Генеральный директор Баварии Оливер Кан в интервью отметил, что переход состоялся благодаря заключению партнерского соглашения между мюнхенцами и Ухань Фри Таунс.

Также известно, что Шаоцзян уже некоторое время перебывает в кампусе Баварии и сумел проявить себя с лучшей стороны в клубе.

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