Германия

Роман Котляр — о самых интересных событиях, произошедших в минувшем туре чемпионата Германии-2021/22.

Тур №16, состоявшийся посреди недели, дал нам имя зимнего чемпиона Бундеслиги, яркий матч на Фольксваген Арене, и многое другое.

Бавария – зимний чемпион Бундеслиги

Мюнхенцы начали предпоследний тур первого круга с уверенного выноса "швабов".

Ф. Мюллер – Мавропанос, Антон, Кемпф – Каразор – Танги Кулибали (Катомпа Мвумпа, 63), Эндо, Мангаля (Фагир, 75), Ито – Форстер (Фухрих, 63), Мармош (Тибиди, 84)

Нойер – Павар, Зюле, Люка Эрнандес, Дэвис (О. Ричардс, 78) – Рока (Куасси, 75), Мусиала – Гнабри (Тиллманн, 75), Мюллер (Кюизанс, 78), Коман (Сане, 27) – Левандовски

Команда Пеллегрино Матараццо не сумела навязать чемпиону хоть какое-то адекватное сопротивление. Моментами преимущество Баварии по моментам и контролю просто зашкаливало, к примеру, к получасу игры "роттен" нанесли с десяток ударов по воротам соперника в противовес всего-то одного выстрела по рамке Мануэля Нойера.

Именно в таких играх и против таких соперников зачастую вскрываются все погрешности в качестве состава, который у "швабов" пусть и интересный, но после таких матчей понятно почему их максимум борьба за место в середине таблицы.

Штутгарт создал несколько моментов, смотревшихся достаточно перспективно в зародыше, но были запороты бездарным исполнением. Квинтэссенция этого – удар, вроде как, Филиппа Форстера. Полузащитник получил пас из глубины в штрафной, но вместо акцентированного удара со всей дури зарядил мяч на пустые трибуны Мерседес-Бенц Арены.

У Баварии же таких проблем не возникает. Все пять мячей в столице земли Баден-Вюртемберг сделал воспитанник местного коллектива Серж Гнабри. Вингер оформил хет-трик, а также позволил дважды отличиться Роберту Левандовски. Два мяча из своих трех Гнабри немец забил чисто на индивидуальном мастерстве, тем самым похоронив интригу. До первого и второго гола хозяева еще кое-как справлялись с натиском "Звезды Юга", а дальше просто поплыли. Пропускать трижды в течении пяти минут было и не обязательно. Хотя о чем говорить, если последний раз на родном стадионе "швабы" побеждали немецкого исполина аж 10 ноября 2007 года?!

Итак, команда Юлиана Нагельсманна стала недосягаемой для Дортмунда и остальных по итогам первого круга, оформив какое уже по счету зимнее чемпионство. Судя по всему, такой результат из года в год радует исключительно эго самих баварцев.

Вольфсбург продолжает "плыть"

Удивительные истории творятся в Вольфсбурге. Многим клубам стоит посмотреть на пример "волков" и записать себе в тетрадки, как НЕ НАДО проводить тренерскую замену/замены. Так бездарно слить наследие Оливера Гласнера буквально за считанные месяцы – это еще надо постараться!



Кастельс – Р. Баку, Лакруа, Борнов, Руссильон – Анрольд, Вранкс – Лукебакио, Л. Нмеча (Герхардт, 65), Ф. Нмеча (Штеффен, 59) – Вегхорст



Швабе – Шмитц, Хюберс, Чичос, Эктор – Озджан (Я. Хорн, 46) – Каинц (Тильман, 71), Дуда (Шиндлер, 72), Шауб (Ут, 72, Килиан, 90+5) – Андерссон, Модест



Отрыв в 4 очка от зоны еврокубков далеко не катастрофический показатель, но пограничное 11-ое место (после финального в году матча с Баварией оно может оказаться аккурат рядышком с зоной вылета) не лезет ни в какие ворота! В подобной ситуации очень жаль Флориана Кофельдта.

Сначала наставник "замарал руки" в Вердере, который подобно ситуации между Шальке и Доменико Тедеско начал гнить с головы, а персона тренера была лишь одним из звеньев падающей в бездну под названием "БЛ.2" цепи, но никак не краеугольным камнем провала. Теперь же он рискует еще серьезнее откатить свою карьеру, так как после обнадеживающего старта положение дел становится все хуже и хуже.

Наиграл ли Кельн на итоговую победу? Скорее всего, да, однако "волки" провели отнюдь не безнадежный матч.

В первом тайме соперники обменялись голами. В шесть передач хозяева доставили мяч до Нмечи, который Лукас, четко реализовавшего свой момент, но на 34 минуте злой гений Вольфсбурга Антони Модест (см. интересные факты) занес предмет раздора в сетку после рикошета от перекладины.

Во втором тайме хозяева вновь забили довольно быстрый гол, когда после неудачного розыгрыша штрафного Кельна Доди Лукебакио оформил сольный проход по левому флангу с последующим подарочком на пустые ворота для Вута Вегхорста.

Кофельдт и Баумгарт практически мгновенно отреагировали своими заменами, правда, с разной степенью эффективности. У тренера Вольфсбурга они были направлены на поддержание темпа и усиление атаки, а вот наставник "козлов" сменил всю центральную зону своей команды, а также бросил в бой полузащитника Кингсли Шиндера, ставшего героем встречи.

Воспитанник Ганновера сначала отдал мяч точно в грудь Марку Уту после удара Бено Шмитца и рикошета, а на последних минутах выдал роскошную разрезную передачу, которую конвертировал во взятие ворот Модест, выигравший верховую позицию у Максенса Лакруа. Что в этом, что в эпизоде с первым голом голкиперу "заводских" Куну Кастельсу оставалось лишь наблюдать за происходящим, так как шансов парировать эти удары у него было немного.

"Волки" не раз могли довести дело как минимум до итоговой ничьей, к примеру, практически моментально после третьего пропущенного мяча создав момент имени Вегхорста, когда резервному голкиперу Кельна Марвину Швабе довелось переводить игровой снаряд над перекладиной. "Поперечина" сыграла свою роль и в ответной атаке "козликов" (вновь Шиндлер!).

Почему бы не прервать негативную для Вольфсбурга тенденцию в матче с Баварией будущей пятницей? Если не выйдет, то Флориана Кофельдта и Ко ждет работа над ошибками на рождественские праздники, от которой будут зависеть дальнейшие перспективы специалиста в клубе из Нижней Саксонии.

Адди Хюттер – Оливер Гласнер – 2:3

Главным противостоянием тура называлась встреча Адольфа Хюттера со своим бывшим клубом – Айнтрахтом из Франкфурта.

Зоммер – Гинтер, Закария, Бенсебаини – Скалли (Херрманн, 76), Коне, Бенеш (Тюрам, 64), Нетц (Беннеттс, 89) – Нойхаус (Крамер, 64), Эмболо, Плеа

Трапп – Тута, Хинтереггер, Н'Дика – Да Коста, Якич (Роде, 28), Соу (Ленц, 83), Костич – Линдстрем (Баркок, 83), Борре (Хасебе, 73), Камада

Первый тайм получился довольно осторожным. Если убрать забитые мячи, то из чего-то стоящего на ум приходит лишь плотный выстрел кого-то из игроков хозяев, который в эффектном прыжке потащил Кевин Трапп.

Айнтрахт в последнее время набрал неплохой ход, а вот Боруссия наоборот попала в катастрофическую ситуацию. Три поражения подряд в предыдущих турах с общим счетом 2:14! Кошмар, да и только.

Поэтому безудержная радость "жеребцов" после забитого Флорианом Нойхаусом гола была абсолютно понятна. У Гладбаха получился прорыв левым флангом, Джо Скалли выполнил скидку головой на Фло, и тот с границы штрафной бильярдным ударом не оставил Траппу ни шанса.

Прекрасное настроение Боруссии подпортил пропущенный гол в самую раздевалку. В попытке вывести мяч от своей штрафной Денис Закария, затыкавший дыру в центре обороны по причине кишечного заболевания Нико Эльведи, потерял его под прессингом Джибриля Соу, Себастьян Роде подхватил игровой снаряд и разогнал атаку, завершившуюся прострелом Йеспера Линдстрема и ударом Рафаэля Борре фактически по пустым воротам. Проехавшийся мимо игрового снаряда на коленях Нойхаус лишь добавил эпизоду символичности и красоты.

Второй тайм начался ураганно, а именно с трех забитых мячей! БМ заработала и реализовала пенальти (хладнокровный техничный удар Рами Бенсебаини), но до и после этого эпизода Айнтрахт оформил победу благодаря отменным действиям японца Камады. Сперва он запустил Н'Дика в забег по левому полуфлангу, Борре блестяще отвлек на себя внимание защитников, а Линдстрем в касание едва не разорвал сетку, а после убежал сам на свидание с Зоммером. Бедный Ян после очередного пропущенного гола взрывался от негодования в адрес партнеров. По делу, чего уж там!

После удаления центрбека "орлов" Туты Гладбах немного поджал гостей, но Кевин Трапп совершил два умопомрачительных спасения после дальних залпов от Маттиаса Гинтера и Патрика Херрманна.

Вот таким сомнительным образом Боруссия почтила память скончавшегося накануне вице-президента клуба Зигфрида Зенера, которому было всего-то 79 лет.

Победа, которую хочется поскорей забыть

Встреча между Боруссией Дортмунд и Гройтер Фюртом чем-то напомнила встречу между "шмелями" и второй худшей командой чемпионата Германии 2016/17 Ингольштадтом в марте 2017 года. Такая же не слишком уверенная игра против глухого аутсайдера в эконом-режиме, правда, тогда "шанцеры" отделались лишь одним пропущенным голом (Обамеянг), а здесь в концовке команда Марко Розе забила еще дважды.



Кобель – Менье, Хуммельс, Загаду, Шульц – Витсель, Беллингэм (Дауд, 46) – Брандт (Рейниер, 90), Ройс (Джан, 75), Т. Азар (Мален, 75) – Холанд (Тиггес, 83)



Боруссия владела мячом 74% в первом тайме, нанесла семь ударов (три в створ) по воротам гостей против четырех (один в створ), но это все показатели, где она превзошла соперника. ГФ не выставил трехэтажный зелено-белый автобус, наоборот, они старались играть с хозяевами на встречных курсах и это чертовски подкупало! Дортмунду не удался блицкриг, так что дальше пришлось постепенно и методично пытаться что-нибудь сотворить у чужих владений. Не думайте, что моментов было вагон и маленькая тележка. Помимо отмененного "на тоненького" гола Торгана Азара (слегка выставил вперед плечо в момент передачи с фланга) "черно-желтые" создали лишь две ситуации, достойных упоминания. Первая из них заключалась в назначенном в их пользу пенальти (Эрлинг Холанд попал в отставленную руку Бауэру, а потом сам же "точку" реализовал), вторая – штрафной Марко Ройса на 44 минуте, вытащенный Сашей Бурхертом.

Фюрт ответил своим шансом, когда лишь в последний раз удалось заблокировать удар кому-то из защитников в желтых майках, еще в одном эпизоде откровенно простил автор исторического гола в ворота Униона Нильсен, промахнувший после прострела перед воротами (там был зафиксирован офсайд, но все же!), короче говоря, за смелость коллективу Штефана Ляйтля, получившего предупреждение перед самым перерывом (требовал вторую желтую для Беллингэма за грубый фол, так англичанин и так будет наказан матчем отсидки за пятый "горчичник" в сезоне!). Безумству храбрых поем мы песни, правда, не в этом случае.

Болельщики Боруссии периодически посвистывали в адрес своих, катавших мяч от защитников к "опорникам" и назад, и вскоре футболисты проснулись, забив дважды. Как же хорош Юлиан Брандт! Просто загляденье.

Сначала он выложил конфетку на голову Холанду со штрафного, а незадолго до финального свистка Даниэля Шлагера выдал резанную подачу на Дониэлла Малена, первым касанием укротившего сложный мяч, а вторым носочком пропихнувшего его под вратарем и защитником.

Гройтер Фюрт на всех парах мчится к тому, чтобы превзойти вечный рекорд берлинской Тасмании, попавшей в Бундеслигу 1 в сезоне-1965/66 исключительно по политическим причинам. Пока что получается "всего лишь" повторение результатов первого круга худшей команды в истории чемпионатов Германии – 1 победа, 1 ничья и 15 поражений (у "трилистников" пока 14, но впереди непростой Аугсбург). Жаль самобытного новичка, но по качеству состава – это определенно слабейшая команда турнира наряду с, разве что, Арминией.

Кстати, чем Фюрт отличается от Тасмании, так это разницей мячей – 13:49 против 8:58.

Традиционно невезучий Байер

Бедный Байер. В прошедшем туре Леверкузен умудрился разбазарить преимущество в два мяча во Франкфурте-на-Майне, а следом практически повторил это "достижение", упустив уверенную и заслуженную победу над Хоффенхаймом.

Градецки – Коссуну (Рецос, 82), Та, Тапсоба, Хинкапи – Паласиос, Демирбай (Арангис, 64) – Беллараби (Адли, 64), Вирц (Андрих, 82), Диаби – Шик (Аларио, 90+4)

Бауманн – Ричардс, Гриллитч, Фогт – Акпогума (Кадержабек, 46), Самассеку (Адамян, 82), Руди (Штиллер, 46), Д. Раум – Баумгартнер (Даббур, 68) – Бебу (Раттер, 68), Крамарич

Еще в первом тайме "аптекари" могли снимать с повестки дня все вопросы о победителе, но просто безукоризненно в рамке зинсхаймцев действовал Оливер Бауманн. Кипера можно назвать настоящим героем встречи (см. игроки тура). Если вкратце:

- два сумасшедших сэйва в упор на 41 минуте;

- вытащенный удар из нижнего угла на 59-ой;

- ряд других спасений перед камбэком своей команды;

Уму непостижимо, как Байер умудрился отдать этот матч! Очередной дубль на свой счет записал великолепный Патрик Шик, протолкнувший мяч в сетку после прострела Диаби (и даже тут Бауманн обеими перчатками коснулся игрового снаряда!) и нанесший неберущийся удар головой в дальний угол.

Все шло хорошо для подопечных Херардо Сеоане, но Хоффенхайм включился в игру ближе к концовке, шокировав Бай-Арену двумя результативными "подарками".

За три минуты Ангело Штиллер (четко пробил в "подмышку" Лукашу Градецки) и Мунас Даббур (волшебный удар пяткой) перевернули все с ног на голову. Примечательно, что это сыграли замены Себастьяна Хенесса!

Вот так "деревенские" сумели не позволить "фармацевтам" увеличить отрыв по очкам в таблице, попутно сохранив за собой четвертую лигочемпионскую строчку.

Коротко об остальных

- В прошлом обзоре мы писали, что Бохум откровенно отскочил во встрече с дортмундской Боруссией (1:1). Что ж, эти слова подтвердились уже в туре отчетном, где рурцы умудрились попасть Арминии (0:2), у которой до этого была в активе лишь жалкая победа в 15 матчах. Героем Билефельда стал Патрик Виммер, сперва оформивший ассист на Масая Окугаву, а вскоре оставивший и персональный автограф в воротах Мануэля Риманна. Герой встречи со "шмелями" допустил в этом эпизоде чудовищную ошибку, окончательно похоронив шансы своего клуба на успех.

- Майнц разгромил Герту на своем поле (4:0), станом на вечер вторника вскарабкавшись на шестое еврокубковое место. Шансов на приемлемый результат у "старой дамы" не было никаких. Напротив, берлинцы должны быть довольны всего-то 0:4, так как из 11 ударов "карнавальщиков" в створ (и 21 суммарных) могло залетать и побольше. Словом, очередная яркая победа яркой команды Бо Свенссона. Почему не последовать по пути прошлогоднего Униона и не побороться за выход хотя бы в Лигу конференций?

- Наше небольшое предостережение касательно сомнительной монолитности и монструозности РБ Доменико Тедеско по мотивам матча с Боруссией М нашло свое подтверждение во встрече с Аугсбургом (1:1). Пока рано делать выводы о силе "быков" под руководством нового коуча, а подобные потери очков на этом этапе перестройки будут абсолютно нормальным явлением. Лейпциг имел достаточно моментов для пусть и минимальной, но победы, открыл счет (Андре Силва после подачи Бенжамина Хенрикса), однако за пять минут до конца встречи автор ассиста Хенрикс опрометчиво сыграл рукой в своей штрафной, а Даниель Калиджури уверенно привел приговор в исполнение.

- Унион и Фрайбург голов не забили. Берлинцам откровенно не повезло. Где-то блестящую реакцию демонстрировал голкипер "грифов" Флеккен, а где и он оказывался бессилен, помогали защитники на ленточке или перекладина ворот. Впрочем, оцените это все сами.

Интересные факты

- Бавария в 24-ый раз стала зимним чемпионом Бундеслиги. В 21 из предыдущих 23 случаев "роттен" по итогу забирали себе серебряную салатницу.

- Малик Тиллманн (Бавария) дебютировал в БЛ.1 во встрече со Штутгартом.

- Антони Модест (Кельн) забил восемь голов в 12 встречах с Вольфсбургом.

- Только Бавария нанесла больше ударов по воротам соперников в этом сезоне, чем Кельн – 316 против 239.

- Герта пропустила восемь голов после удара головой соперников, что является вторым худшим показателем лиги после Гройтер Фюрта (10).

- Последний раз два мяча головой в одной игре Майнц забивал аж в сезоне-2016/17, когда в 33-м туре был повержен Айнтрахт из Франкфурта (4:2).

- С момента повышения в классе летом прошлого года Арминия Билефельд не проиграла ни одного матча, в котором вела в счете (10 побед и 4 ничьих)!

- Эрлинг Холанд забил больше мячей в Бундеслиге (53 в 53 матчах), чем весь Гройтер Фюрт вместе взятый за 1,5 сезона в элите – 34 в 50 встречах.

- Боруссия Дортмунд – лучшая домашняя команда в этом сезоне – 24 очка из 27 возможных на Сигнал Идуна Парк.

- В 18 лет, 7 месяцев и 12 дней Флориан Вирц побил рекорд Джованни Рейны и стал самым молодым игроком, сыгравшим 50 матчей в рамках Бундеслиги.

- Хоффенхайм девять раз попадал в каркас ворот соперников в этом сезоне – наибольший показатель в текущем сезоне БЛ.1.

- Фрайбург не обыгрывал Унион с марта 2020 года!

- Аугсбург выиграл лишь одну встречу против Лейпцига в первой Бундеслиге.

Лучший гол 16 тура

Серж Гнабри (Бавария)

Йеспер Линдстрем (Айнтрахт Франкфурт)

Дони Мален (Боруссия Дортмунд)

Мунас Даббур (Хоффенхайм)

Лучший тренер 16 тура

Лучший игрок 16 тура

Фэйл тура

Мануэль Риманн (Бохум) и его игра в ладушки во встрече с Арминией

Символическая сборная 16 тура

Матчи следующего тура

Турнирная таблица

Юмор недели

Бавария оформила очередное зимнее чемпионство в Бундеслиге

Вольфсбург далек от стабильности под руководством Флориана Кофельдта

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Роман Котляр, Football.ua