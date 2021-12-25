Германия

Спортивный директор Баварии подвел итоги футбольного года.

Завершение уходящего года является удачным периодом для подведения итогов за прошедший внушительный отрезок жизни клуба, что и было предложено сделать спортивному директору мюнхенской Баварии Оливеру Кану в канун Рождества.

"Этот год был достаточно неоднозначным для клуба. В последнее время на собраниях мы занимались только одним вопросом — отношениями с катарскими спонсорами в контексте выступлений правозащитников. Чем дальше заходит ситуация, тем у меня появляется более стойкое впечатление, что это будет единственным вопросом на повестке дня.

Знаю только то, что у нас есть контракт до 2023 года, поэтому мы выполним его до конца, а уже потом будем ориентироваться по ситуации.

Последнее собрание и вовсе превратилось в фарс. Сейчас, оглядываясь назад, никто не может выразить удовлетворенность тем, как прошла эта встреча. Все стороны остались с пустыми руками по итогу.

У Баварии есть четкие стандарты ведения бизнеса. В соответствии с ними, я убежден в том, что нет никакого аргумента в пользу того, чтобы закрыть канал переговоров с катарской стороной.

К сожалению, сейчас мы живем в очень непростое время, когда футбольные клубы оказываются под контролем финансовых групп или даже целых государств, после чего начинают получать неконтролируемый поток финансовых вливаний. Это существенно урезает возможности для конкуренции с такими проектами.

Бавария предлагает установить жесткие ограничения относительно сумм, которые каждая из команд может тратить на заработные платы. Это может быть фиксированное значение или процент от дохода. 60 или 70%, например.

При этом, соблюдение этой нормы надо будет жестко соблюдать, а, в случае нарушения, очень жестко штрафовать.

Кроме того, надо установить ограничения на размер финансовых вложений и создать механизмы компенсации убытков клубов.

Что касается перспектив клуба и его трансферной политики, то сейчас многие говорят о покупке Холанда. Скажем так, у нас есть Роберт Левандовски. Еще несколько лет он будет забивать по 30-40 голов за сезон, поэтому спешить с решением мы точно не будем.

Меня всегда впечатляет менталитет нашей команды. К примеру, недавняя домашняя игра против Барселоны в Лиге чемпионов. Футболисты имели право выйти расслабленными на этот матч, так как заблаговременно выиграли группу, но нет. Они вышли на поле с желанием в очередной раз разбить соперников. Это впечатляет", — заключил функционер.

Отметим, что Бавария завершила календарный год на привычной лидерской позиции в немецкой Бундеслиги, а в еврокубках вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, где сыграет против РБ Зальцбург.