Германия

В преддверии Нового года Football.ua подводит итоги и выделяет главные события и лучших исполнителей в уходящем году.

В скором времени люди по всему миру будут встречать новый 2022-й год. Время летит незаметно, а ярких событий в течении 2021-го хватало в избытке. В наших традиционных итогах календарного года мы предлагаем раздать номинации различного качества для команд/игроков/тренеров и т.д. в Германии. Кто приятно удивил нас, кто провалился и кто определенно может занести себе этот год в актив.

Команда года: Бавария

Тут без сюрпризов. Бавария клепает серебряные салатницы подобно конвейеру каждый год, практически не оставляя конкурентам шансов.

В прошлом сезоне долгое время "роттен" преследовал в таблице дерзкий Лейпциг и казалось, что уж на сей раз кто-то сумеет наконец-то прервать гегемонию мюнхенского гранда, но все надежды вновь оказались тщетны.

Перед очным поединком в 27. туре разрыв в таблице между конкурентами составлял всего-то четыре очка, так что в случае победы банда Юлиана Нагельсманна имела отличные шансы сократить отрыв и до последнего побороться за титул.

Итог: в не самом зрелищном матче все решил гол Леона Горецки на 38 минуте с передачи Томаса Мюллера.

В очередной раз проредив стан очередного конкурента Bayern увел к себе не только шефа обороны Дайота Упамекано, а также универсала центра поля Марселя Забитцера, но и творца последних успехов саксонцев – Нагельсманна. Под его руководством в текущей кампании "Звезда Юга" встретила Рождество на твердом первом месте с девятиочковым отрывом от дортмундской Боруссии, и, видимо, уже ничто не помешает самому молодому и перспективному немецкому специалисту выиграть первый серьезный трофей в карьере. Все-таки выигранный в августе Суперкубок страны не котируется столь высоко в футбольном сообществе.

Единственный турнир, в котором Бавария провалилась по полной – это Кубок Германии. Два позорных вылета в январском противостоянии 1/16 финала с Хольштайн Килем и недавние 0:5 с менхенгладбахской Боруссией на той же стадии – явно не те результаты, которые можно было предвидеть!

Провал года: Шальке 04

Второе кряду повторение в нашем рейтинге с прошлого календарного года. Если с Мюнхеном все понятно, то вот явных претендентов на этот сомнительный титул, кроме Шальке не видно вовсе!

Невероятный, оглушительный провал, который снился поклонникам "кнаппен" лишь в кошмарах. Клуб с достаточно стабильным финансовым положением (памятуем о спонсорстве "Газпрома") умудрился с грохотом провалиться в подземелье немецкого футбола, добыв лишь 3 победы в сезоне, потерпев при этом невероятные 24 поражения!

Оборона "кобальтовых" напоминала решето, которое кто-то купил на рынке за три копейки. 86 пропущенных мячей в 34 матчах, то есть в среднем 2,5 гола за игру! Даже вылетевший Вердер и едва спасшийся Кельн пропускали меньше, причем гораздо меньше – 57 и 60 мячей соответственно!

Экстренное усиление состава в минувшее зимнее трансферное окно с приглашением опытнейших Класа-Яна Хунтелара, Виллиама, Шкодрана Мустафи и Сеада Колашинаца никоим образом не оживило бездыханное тело "плутов", подобно Франкенштейну из бессмертной сказки Мэри Шелли.

Состав у Шальке отнюдь не располагал к вылету, но тренерская чехарда и бардак в руководстве привели к тому, что клубу не помог бы даже опытный реаниматор, вроде Хуба Стевенса. С Гельзенкирхеном в сезоне-2020/21 успело поработать сразу 5 (!) наставников.

Зато оставили на своем посту греческого коуча Димитриоса Граммозиса, с которым "Ш04" и проследовал в БЛ.2.

Сейчас некогда полуфиналист Лиги чемпионов и победитель кубка страны в 2011 году располагается на четвертом месте во втором дивизионе, уступая Гамбургу, идущему в зоне переходных матчей, лишь по дополнительным показателям. До лидеров, сенсационного Санкт-Паули и Дармштадта, шесть и пять очков соответственно, но шансы на прямую путевку все еще есть. Правда, с тремя нынешними фаворитами Шальке набрал всего одно очко из девяти возможных, так что с таким успехом быстрое повышение в классе может оказаться невыполнимым с первой попытки.

Ах да, Вердер. Хочется сказать пару слов и о бременцах, вот только их фиаско выглядит не столь резонансно по причине давным-давно потерянного статуса топ-клуба и претендента на трофеи в Германии. "Музыканты" уже давно напоминали американские горки – то неожиданный взлет в таблице и борьба до последних туров за попадание в Лигу Европы, то тяжелая борьба за выживание. В минувшей кампании случилось последнее. В случае победы над Гладбахом в последнем матчдэй "зелено-белые" бы второй год кряду вскочили бы на спасительную подножку переходных матчей, но "жеребцы" обыграли соперника со счетом 4:2, а Кельн минимально переиграл Шальке благодаря эмоциональному голу Себастьяна Борнова на 86 минуте.

Отдельно можно выделить еще и новичка текущего сезона Гройтер Фюрт, но вдруг "трилистники" таки зацепятся хотя бы за "стыки" в будущем году, так что пока окончательно хоронить их мы не будем, хотя на данный момент ситуация там очень и очень безнадежная.

Везунчики года: Кельн

О чудесной истории преображения "козликов" из гадкого утенка в прекрасного лебедя вы наверняка не раз читали в наших обзорах тура Бундеслиги.

В прошлом сезоне Кельн рисковал во второй раз за последние три года отправиться во второй дивизион, но к счастью чемпионату Германии удалось сохранить свой самобытный коллектив в элите. Первый чемпион в истории БЛ.1, как никак!

Весной судьба клуба висела на тоненьком волоске. Рейнцами тогда руководил экс-тренер Хоффенхайма, а ныне московского Локомотива – Маркус Гисдоль.

Первый круг команда закончила на благополучном 14-ом месте, однако от зоны переходных матчей ее отделяло всего очко.

Выровнять ситуацию во втором круге не удалось. Напротив, отстававший в канун сочельника на семь очков от стыковых игр Майнц резко понесся вверх под руководством Бо Свенссона, заметно изменив расклад сил в таблице.

После поражения как раз от "карнавальщиков" 11 апреля (2:3), которое опустило "козлов" на вылятающую 17-ую строчку, руководство приняло волевое решение, отправив Гисдоля восвояси и экстренно взяв на его место экс-коуча дюссельдорфской Фортуны Фридхельма Функеля.

В шести турах под руководством нового специалиста Кельн набрал десять очков, в том числе, как мы уже писали выше, в последнем туре одолев Шальке в горловом поединке (1:0), в последний момент потеснив Вердер.

В "релегациях" славный коллектив на душевном подъеме уничтожил третью команду Бундеслиги 2 Хольштайн Киль, из-за кадровых потерь и спада на финише сезона не сумевший сделать последний шаг к выходу в элиту.

В первой встрече в Киле команды обменялись быстрыми голами на 3 и 4 минутах, но далее Кельн оформил разгром уже к перерыву, во втором тайме присовокупив к четырем мячам еще и пятый, так что минимальное поражение (0:1) в ответной игре на Рейн-Энерги Штадионе уже ничего не решало.

Несмотря на успешное выполнение задачи руководство весьма не видела будущего с нынешним наставником, приняв довольно рискованное решение назначить главным тренера Падерборна Штефена Баумгарта, в сезоне-2019/20 выведшего скромный клуб в элиту.

И надо же, они угодили в "яблочко"! "Козлики", усилившиеся рядом классных игроков, вроде Марка Ута, блудного сына Антони Модеста и Кингсли Шиндера, стремительно взлетели вверх в таблице, демонстрирую очень интересный футбол. Вот уж и впрямь главные везунчики 2021 года в Германии!

Преображение года: Боруссия Дортмунд/Майнц

Давайте начнем с "карнавальщиков".

2 победы, 4 ничьих и 13 поражений в первом круге ставили симпатичный Майнц на грань катастрофы. Команда выглядела не сильнее безнадежного Шальке, демонстрируя ужасные результаты.

Не прошло и двух игр прошлого сезона, как руководство приняло решение уволить знакомого вам по недавней работе с Лейпцигом Акима Байерлорцера после суммарных 2:7 во встречах с, по иронии судьбы, РБ и Штутгартом (эти еще успеют уволить другого тренера, из Дортмунда!). Опять же вопрос, как и в случае с Шальке и Давидом Вагнером, зачем было предоставлять Байерлорцеру возможность рулить клубом в предсезонке, если можно было нанять другого специалиста. А если оно целиком поддерживало специалиста, то почему тогда уволило его после двух неудачных игр на старте?! Ох уж эта Бундеслига.

Ни приглашение Яна-Моритца Лихте, ни приход Яна Зиверта не изменили положение, и вот настал день Х. 4 января 2021 года на пост главного заступил некогда работавший с молодежкой "05-ых", а также игравший за команду – Бо Свенссон.

Чтобы понимать, сколь крутое это оказалось решение, давайте просто взглянем на следующие цифры:

Байерлорцер/Лихте/Зиверт – 14 игр, +1=3-10, 14:31, 6 очков и 17-ое место в таблице;

Свенссон – 20 игр, +9=6-5, 25:25, 33 очка и 12-ое место, которое оказалось столь низким исключительно по причине провала в первом круге!

В текущем сезоне мы видим, что тот успех Майнца был отнюдь не случайным. Промежуточное девятое место в четырех очках отставания от зоны Лиги чемпионов! Вряд ли коллектив из федеральной земли Рейнланд-Пфальц заскочит так высоко, но вот побороться за выход в Лигу Европы, либо на худой конец за Лигу конференций, вполне способен и даже обязан!

***

В прошлом году мы занесли Боруссию в разочарования года и вполне резонно, но на сей раз назвать результаты "шмелей" таковыми не получится. Сейчас объясним.

Дело в том, что после увольнения Люсьена Фавра, 1:5 от Штутгарта, а также поражений под занавес первого круга от Униона, Боруссии М и Байера от клуба из Дортмунда не ждали ровным счетом ничего во второй половине сезона под руководством Эдина Терзича. Тем не менее, "черно-желтые" сумели приятно удивить.

Начав за упокой, хорватский немец сумел наконец-то достучаться до своих футболистов в самый ответственный момент, когда сезон еще можно было сделать очень и очень успешным. Поражение от франкфуртского Айнтрахта (1:2) в домашнем матче двадцать седьмого тура казалось поставило крест на шансах Боруссии выйти в групповой этап Лиги чемпионов на будущий год. Отрыв от третьего Вольфсбурга на тот момент составлял 11 очков (!), а от "орлов" – семь.

Чистое безумие, но после той встречи Дортмунд выдал невероятную серию из семи побед подряд, начавшуюся эмоциональной волевой викторией в Штутгарте (3:2 с голом Ансгара Кнауффа на последних минутах), которая стала переломной.

По ходу этого рывка были добыты победы и над прямыми конкурентами, а также крепкими коллективами, вроде Униона (2:0), Вольфсбурга (2:0), Лейпцига (3:2), Майнца (3:1) и Байера (3:1). Это выглядело подобно сказке, так как практически никто не верил, что "шмели" не потеряют ни одного очка при наличии столь сложного календаря.

Видимо, подобные локальные успехи и стабильность банды Терзича заметно напугала конкурентов, так как после 27 тура "волки" добыли лишь семь очков из 21 возможного (потерпев попутно 4 поражения), а Айнтрахт выступил не лучше — +3=1-3 и потеря заслуженного места в Лиге чемпионов в предпоследнем матчдэй, когда уже смирившийся с вылетом в пучину Шальке неожиданно прихлопнул "орлов" дома – 4:3. Подсобили злейшие враги Боруссии, что сказать!

Дортмунд же в последнем туре воспользовался поражением Вольфсбурга от Майнца (2:3), обойдя команду Оливера Гласнера в таблице по дополнительным показателям (оба клуба набрали по 61 очку), словом, сделав почти невозможное!

Кроме того, рурцы еще и дошли до четвертьфинала главного еврокубка, в достойной борьбе уступив путевку в полуфинал Манчестер Сити, а также завоевали первый серьезный трофей с 2017 года – Кубок Германии. В финале был уничтожен Лейпциг Юлиана Нагельсманна со счетом 4:1.

В текущей же кампании, уже под руководством Марко Розе, БД при всех своих кадровых потерях умудряется идти на железном втором месте, что также является приятной неожиданностью. Если бы не отвратительное судейство в Дер Классикере и досадная ничья в Бохуме, то промежуточный итог был бы еще слаще.

Открытие года: Фрайбург

Невероятные эти ребята Кристиана Штрайха! Летом 2016 года "грифы" вернулись в элиту в качестве победителя второго дивизиона (заметно опередив ставшего вторым РБ Лейпциг по многим параметрам, в том числе, результативности) и с тех пор лишь дважды финишировали в нижней половине таблицы.

Фрайбург всегда являлся исключительно середняком Бундеслиги, который изредка включался в борьбу за еврокубки с переменным успехом, однако в минувшей кампании, к примеру, занял десятое место.

Тем удивительнее видеть скромный клуб из Шварцвальда на промежуточном третьем месте в таблице, прямиков в зоне Лиги чемпионов! Для команды, идущей на десятом месте в чемпионате по общей стоимости состава из всех 18 участников текущего сезона, подобные показатели сродни подвигу.

Какого-то невероятного и искрометного футбола "черно-белые" не демонстрируют, беря свое за счет грамотной организации игры в обороне, реализации (28 реальных голов при 28,55 xG) и стандартов. Последний компонент работает на Европа-парк-Штадионе лучше всех в топ-5 лиг европейских лиг на данный момент! 12 раз в этом сезоне Фрайбург поражал ворота соперников с угловых/штрафных и т.д., в чем успела наглядно убедиться Боруссия Менхенгладбах, съевшая практически все из шести мячей в свои ворота именно после стандартов. У ближайших преследователей команды Штрайха, Ливерпуля и Монпелье, по 10 голов со стандартных положений.

Короче говоря, с подобным набором максимум крепкого середняка клуб умудряется идти столь высоко и если не завалит хотя бы половину дистанции второго круга, быть ему хотя бы в групповом этапе Лиги Европы!

Кристиан Штрайх собрал очередную великолепную команду, а некоторые из локальных героев наверняка после этого сезона пойдут на повышение. Первые претенденты – мастер стандартов Винченцо Грифо и центрбек Нико Шлоттербек, которым активно интересуется дортмундская Боруссия.

Регресс года: РБ Лейпциг/Вольфсбург/Боруссия Менхенгладбах

Здесь также без сюрпризов. В какой-то степени сюда можно причислить и Айнтрахт, но "орлы" в последнее время поправили свои дела. Команда Оливера Гласнера и вовсе слегка оверперформит в этом сезоне, набрав на 7 очков больше ожидаемых, но и качество игры улучшается от матча к матчу, так что, как говорится, будем посмотреть. А вот про других конкурентов так не скажешь.

Экс-коллектив Гласнера Вольфсбург болезненнее всех перенес "вирус циркуляции наставников" минувшего лета, пригласив в свои ряды на смену перспективному специалисту кота в мешке Марка ван Боммеля, предсказуемо севшего в лужу и заметно подпортившего свою тренерскую репутацию. Один прецедент с лишней заменой в Кубке Германии чего стóит!

"Волки" начали неплохо – с пяти матчей без поражений, в которых нашлось место сразу четырем победам кряду, однако после выездного поражения от Хоффенхайма что-то сломалось, и началось! Всего две победы в 11 следующих турах, и вот четвертая команда Германии прошлого сезона обнаружила себя на позорном 13-ом месте в таблице.

Лихорадочная смена ван Боммеля на экс-коуча Вердера Флориана Кофельдта себя пока не оправдывает. Эффект новой метлы подействовал, но лишь в первых турах, а затем последовали пять подряд фиаско, даже с далеко не самыми сильными командами (кроме, разумеется, Дортмунда и Баварии).

Добавляем сюда упомянутое выше техническое поражения в кубке с Пройссеном из Мюнстера, и унизительное последнее место в самой слабой группе Лиги чемпионов наряду с квартетом С, и имеем форменный провал. Даже провалище! Хотя отсутствие занятости в еврокубках и национальном кубке может даже пойти на пользу во второй половине сезона. Но вряд ли это позволит Вольфсбургу заметно взлететь в таблице.

Следующим неудачником, пострадавшим от массовой тренерской миграции в Бундеслиге, является гладбахская Боруссия. Команда систематически прогрессировала под руководством доведшего Зальцбург до полуфинала Лиги Европы в 2018 году Марко Розе начиная с сезона-2019/20.

"Жеребцы" сперва вернулись в Лигу чемпионов спустя четыре года простоя, а там и вышли из настоящей группы смерти с мадридским Реалом, миланским Интером и донецким Шахтером. "Горняков" так и вовсе уничтожили с катастрофическим суммарным счетом 10:0! В Бундеслиге до наступления января тоже все было не безнадежно – промежуточное седьмое место по причине огромного количества ничьих, но лишь одно очко отставания от зоны ЛЧ на экваторе чемпионата.

Все изменилось с новостью о летнем уходе Розе в Дортмунд. Команду будто подменили. Боруссия впала в чудовищный кризис, выдав семиматчевую серию подряд без побед, затем прервала ее разгромом Шальке, и лишь тогда слегка воспрянула духом. Правда, неожиданное поражение от Штутгарта в предпоследнем туре откинуло клуб на восьмое место с седьмой строчки, дающей право сыграть в Лиге конференций.

В кулуарах поговаривали, что футболисты откровенно сливали своего коуча, разуверившись в нем и его проекте. Дополнительной остроты добавлял вылет в четвертьфинале Кубка Германии как раз от дортмундских тезок, а также без единого шанса в чемпионской лиге от Манчестер Сити уже на первой стадии плей-офф.

В общем, приход Адди Хюттера выглядел очень правильным и логичным шагом Макса Эберля и компании, но пока что экс-наставник Янг Бойз, Зальцбурга и Айнтрахта проваливается на новом месте.

Боруссия застряла в нижней половине таблицы в двух очках от зоны вылета и катастрофической серией из поражений перед Рождеством, увенчавшихся уже легендарными 0:6 от Фрайбурга. Кресло под Хюттером шатается все сильнее и если ситуация кардинально не изменится с первых же туров после праздников, то Гладбах наверняка получит нового наставника.

И стоило ради этого покидать доведенный им до ума Айнтрахт, который в 2019 году под его руководством остановился в шаге от финала Лиги Европы?!

Самым же странным и нелогичным здесь выглядит падение Лейпцига. Хотя, почему нелогичным? Если вы не можете каким-то образом удержать свой самый драгоценный актив, то бишь Юлиана Нагельсманна, два года строившего систему в Саксонии, а также лидеров обороны и центра поля, то чего еще остается ждать?

Потери Упамекано и Забитцера – это еще ладно, но вот уход, возможно, самого сильного молодого специалиста на планете Земля стало решающим фактором текущих неудач.

После мега-уверенного вице-чемпионства в минувшем сезоне, а также финала Кубка Германии, РБ заметно забуксовал в Бундеслиге. Летом на смену Нагельсманну пришел очередной тренерский продукт системы Ред Булла Джесси Марш, однако вскоре его попросил на дверь, не дав доработать даже до конца первого круга.

Пограничное десятое место и впрямь выглядит очень несолидно для "быков" с их амбициями, и, кажется, руководство решило наконец-то отойти от традиционной философии и догм своей системы, решив пойти по выбранному нынешнему тренеру Баварии вектору. То есть, нанять не фанатично следующего канонам коуча, а более гибкого специалиста, коим по итогу стал Доменико Тедеско.

Начал он за здравие, уничтожив Боруссию М по всем статьям, однако затем последовали обидные осечки, особенно кисло выглядит сухое поражение от безнадежной Арминии (0:2), которая вряд ли удержится в первой Бундеслиге по итогам этого сезона! Но давайте не забегать вперед. У Лейпцига потрясающий по потенциалу состав, а зимние сборы Тедеско наверняка сумеет обратить в свою пользу, так что можно ожидать как раз-таки прогресса, а не дальнейшего регресса команды.

Есть ведь еще незаконченные дела в национальном кубке. Баварии там уже нет, а взять реванш у Дортмунда за майские 1:4 ой как хочется! Единственная неприятность – дважды кряду игравший в плей-офф Лиги чемпионов клуб, в прошлом году и вовсе дошедший до полуфинала, на сей раз вылетел из группы в Лигу Европы, причем начнет свой путь со стадии 1/16 финала. Правда, в группе с Манчестер Сити и космическим ПСЖ итоговые семь очков выглядят не так уж и плохо при всех летних потерях команды.

Игрок года: Роберт Левандовски (Бавария)

Конкретно в календарном 2021 году по совокупности факторов Левандовски имел менее серьезные аргументы на Золотой Мяч, чем годом ранее, однако конкретно во внутренних немецких турнирах равных ему практически нет.

Поляк побил сразу два рекорда великого Герда Мюллера, в том числе по количеству голов в рамках одного сезона. В игре последнего тура кампании-20/21 с Аугсбургом на самой последней минуте форвард оформил 41-ый мяч, обогнав легендарного немецкого страйкера на один результативный выстрел.

Лучший молодой игрок года: Флориан Вирц (Байер)

Уход примы леверкузенского клуба Кая Хаверца в Челси оставил это свято место для очередного суперталанта "фармацевтов" – Флориана Вирца.

Страшно представить себе нынешний Байер без посильного участия Фло, который отмечается результативными действиями практически в каждом матче! К примеру, осенью полузащитник выдал впечатляющую серию из семи поединков с голом или ассистом (а, может, и тем, и тем), добавив к 5+8 в Бундеслиге 3+3 на групповом этапе Лиги Европы УЕФА.

Немец забил абсолютно всем соперникам во втором еврокубке – и Ференцварошу, и Селтику, и Бетису, промолчав лишь в гостевой игре с "огурцами" и игре последнего тура с шотландцами (Херардо Сеоане дал своему лидеру отдохнуть).

Не исключено, что этот сезон станет последним для Вирца в составе Байера. Текущий ценник игрока составляет 70 млн. евро согласно Transfermarkt, но вряд ли это станет существенной проблемой для кого-то из грандов. Всего-то 18 лет отроду и невероятные перспективы для дальнейшего прогресса – оно того определенно стóит!

Открытие года среди игроков: Патрик Шик (Байер)

Чешский бомбардир успешно проявил себя на минувшем чемпионате Европы, дойдя со своей национальной сборной до четвертьфинала, попутно убрав с пути Голландию, которой Шик, к слову, забил. Кроме того, на счету Патрика был гол-красавец с центра поля в ворота Шотландии – лучший на Евро-2020!

Видимо, крутая игра на турнире помогла игроку набраться дополнительной уверенности в своих силах и начать делать шоу уже в клубном футболе.

Текущий сезон – лучший в карьере Патрика Шика. 16 голов и 7 ассистов в 14 матчах Бундеслиги и статус второго по результативности нападающего чемпионата после Роберта Левандовски!

Для сравнения, доселе в БЛ.1 рекордным показателем для чеха были 10 голов за Лейпциг двумя сезонами ранее, а в целом в карьере – 11, в сезоне-2016/17 в составе Сампдории в Серии А.

Короче говоря, у Шика есть еще 17 матчей для развития преимущества и все карты на руках. 24 января будущего года ему исполнится всего-то 26 лет, так что самое время сделать важнейший шаг в карьере и перебраться в топ-клуб!

Лучший тренер 2021-го года?

На ум приходит лишь Юлиан Нагельсманн, хотя были кандидаты не менее достойные.

Если бы Оливер Гласнер и Адди Хюттер не смазали концовку прошлого сезона, а Хюттер еще и не проваливался бы уже в текущей кампании у руля гладбахской Боруссии, то выбор бы пал на кого-то из них. Либо же Марко Розе за его вполне успешное руководство Дортмундом, но опять же, зимняя новость о уходе специалиста на Сигнал Идуна Парк привела к чудовищному кризису в стане "жеребцов", которые даже в еврокубки не попали, так что тут тоже мимо.

Не называть же лучшим тренером кого-то из баварцев только за счет наличия салатницы! Ее Мюнхен может взять и с посредственным тренером, как Нико Ковач. Но конкуренты не оставили выбора.

Разгром от Боруссии Д в финале Кубка Германии + проигранная чемпионская гонка Баварии – не тот результат, который позволяет схватиться за голову, но вот уверенно выигранная группа в Лиге чемпионов (6 побед из 6) и лидерство в Бундеслиге с серьезным преимуществом – это уже что-то!

Короче говоря, про экс-тренера Хоффенхайма и Лейпцига вы и так все знаете.