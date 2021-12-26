Германия

Желающие теперь могут прицениваться к будущему трансферу.

Нападающий дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд в ближайшие трансферные окна будет одним из наиболее желанных и востребованных футболистов на трансферном рынке, однако запрашиваемая "шмелями" сумма отступных в более чем 130 млн евро еще прошлым летом могла запросто отпугнуть даже наиболее состоятельные клубы мира.

Однако, ситуация резко изменится в конце текущего сезона, так как в действие вступит соответствующий пункт в контрактном соглашении норвежского футболиста.

Как стало известно немецкому изданию Bild, сумма отступных за Эрлинга следующим летом будет установлена на фиксированной отметке в 75 млн евро, что существенно увеличит конкуренцию в отношении его кандидатуры на трансферном рынке.

21-летний футболист забил в составе "шмелей" уже 76 голов и отдал 20 результативных передач, на что ему понадобилось всего 75 матчей за почти два года выступлений в Германии.

Ранее сообщалось, что существует четыре явных клуба-претендента на Холанда — мадридский Реал, каталонская Барселона, английский Манчестер Сити и мюнхенская Бавария.