Германия

Экс-футболист имеет возможность попробовать себя в новой роли.

Бывший немецкий нападающий Марио Гомес, известный по своим выступлениям за мюнхенскую Баварию, Вольфсбург, Штутгарт, итальянскую Фиорентину, турецкий Бешикташ и сборную Германии, завершил карьеру летом 2020 года, после чего взял небольшую паузу в работе в футбольной сфере.

Однако, уже в ближайшем будущем 36-летний экс-футболист может стать одним из сотрудников футбольного подразделения Ред Булл, присоединившись к развитию проекта в должности технического директора.

Как сообщает ESPN, Гомесу предложили взять шефство над РБ Лейпциг, Нью-Йорк Ред Буллз, и бразильским Ред Булл Брагантино, в которых его ключевой задачей будет стратегическое планирование взаимодействия коллективов внутри сети данного бренда.

Комментариев самого футболиста по данному поводу еще не было, однако журналисты отмечают вероятность заключения сделки как достаточно высокую.

В своей профессиональной карьере Гомес провел 598 матчей на клубном уровне, забив 319 мячей и отдав 72 голевые передачи. За сборную Германии он провел 78 игр, отличившись 31 голом и 11 результативными передачами.