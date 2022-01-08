Германия

Команды выдали результативный матч в рамках Бундеслиги.

Боруссия Д в рамках поединка чемпионата Германии отправилась в гости к Айнтрахту из Франкфурта и выиграла со счетом 3:2.

Дортмундцы пропустили два мяча уже к середине первой половины игры — оба на свой счет записал Борре.

Тем не менее, гости нашли в себе силы и перевернули ход встречи, забив на 71, 87 и 89 минутах.

Айнтрахт Ф — Боруссия Д 2:3

Голы: Борре, 15, 24 — Азар, 71, Беллингэм, 87, Дауд, 89

Айнтрахт Ф: Трапп — Чендлер, Хинтереггер, Ндика, Тута, Костич — Роде (Якич, 66), Хрустич (Пасиенсия, 90), Камада (Хасебе, 79), Линдстрем (Ламмерс, 66) — Борре.

Боруссия Д: Кобель — Менье, Хуммельс, Джан, Геррейру — Брандт (Азар, 65), Дауд, Беллинге - Ройс (Витцель, 90), Мален, Холанд.