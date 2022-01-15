Германия

Наставник английской команды прокомментировал положение голкипера в клубе.

Немецкий голкипер английского Ливерпуля Лорис Кариус вернулся в стан "красных" летом прошлого года, после очередной аренды — в Унион Берлин — однако так и не смог закрепиться в коллективе под руководством своего соотечественника Юргена Клоппа, который теперь абсолютно не скрывает тот факт, что 28-летнему футболисту нечего делать в его команде.

"Каждый игрок в команде — отдельная история, что необходимо учитывать во время работы главным тренером. Лорис Кариус явный пример этому. Этот футболист не делает абсолютно ничего плохого и находится в очень хорошей форме, усердно тренирует и полностью отдается делу. Тут не может быть никаких вопросов.

Однако, еще перед началом сезона мы приняли решение, что Лорис должен найти себе новый клуб, но этого так и не произошло. После этого, со своей стороны, мы приняли решение, что он будет работать с нами, но не в качестве игрока основной команды.

У нас нет проблем с позицией голкипера. Наш первый номер — Алиссон, второй — Келлехер, третий — Адриан, а четвертый — Марсело Питалуга. Этого более чем достаточно, так как мы никогда не были в ситуации, когда бы нам пригодилось использовать пятого голкипера.

Думаю, что сейчас все впечатлены прогрессом Келлехера, который способен в рамке ворот практически на все. Все также знают о качествах Адриана и о его влиянии на команду в раздевалке. Марсело — невероятный талант, так что он будет следующим в очереди.

Желаю Кариусу всего самого лучшего. Сейчас или следующим летом, но он точно найдет себе новый клуб, и продолжит свой путь. Я в этом нисколько не сомневаюсь", — заключил немецкий специалист.

Отметим, что 28-летний Кариус провел в составе Ливерпуля 49 матчей, 22 раза оставив свои ворота "сухими", и пропустив 47 мячей.