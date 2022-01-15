Германия

Мюнхенский клуб уверен в одном из лучших голкиперов мира.

Переговоры о продлении контракта между голкипером мюнхенской Баварии Мануэлем Нойером и его нынешним клубом затянулись, несмотря на то, что и вовсе не требуют спешки, так как действующее соглашение подходит к концу лишь летом следующего года.

Однако, уже сейчас "Рекордмайстеру" удалось склонить 35-летнего стража ворот к заключению сделки, которая, как сообщает немецкое подразделение Sky Sports, добавит еще три года к контракту Мануэля с неизменными чемпионами Германии последних лет.

В прямой зависимости от результата переговоров между Нойером и руководством Баварии находился нынешний вратарь французского Монако Александер Нюбель, который выступает в составе "монегасков" на правах арендного соглашения.

Дело в том, что в одном из своих прошлых интервью 25-летний голкипер назвал единственное условие его возвращение в Баварию — отсутствие факта продления контракта Нойера к моменту его возвращения из Монако летом 2023 года.

Очевидно, что как только мюнхенский коллектив огласит о положительном результате переговоров с опытным стражем ворот, шансы продлить отношения с его более юным конкурентом за место в стартовом составе устремятся к нулю.

В текущем сезоне Нюбель провел за Монако 28 матчей, пропустил 29 голов, а также семь раз сыграл "на ноль".

У Нойера статистика выглядит немногим лучше: 25 матчей, из которых 10 — "сухие", а количество пропущенных голов равно 25.