Германия

Завершился матч чемпионата Германии.

В рамках 20 тура немецкой Бундеслиги берлинская Герта в домашних стенах уступила Баварии со счетом 1:4.

В первом тайме мюнхенцы дважды огорчили кипера хозяев Шволова. Первый мяч пришелся на 25 минуту — его забил Толиссо. Спустя 20 минут Томас Мюллер удвоил счет в игре.

Второй тайм также проходил под диктовку Баварии. За четыре минуты команда Нагельсманна отличилась дважды. На 75 забил Сане, а на 79 отметился Гнабри.

Берлинский клуб усилиями Эккленкампа один мяч отквитал, и на этом поединок завершился.

Герта — Бавария 1:4

Голы: Эккленкамп, 81 - Толиссо, 25, Мюллер, 45, Сане, 75, Гнабри, 79

Герта – Шволов, Пекарик, Боята, Дардаи (Платтенхардт, 58), Гехтер, Миттельштедт (Аскасибар, 58), Дарида (Бьеркан, 58), Тузар, Сердар, Бельфодиль (Эккеленкамп, 80), Маолида (Йоветич, 69).

Бавария – Нойер, Зюле, Эрнандес (Упамекано, 80), Павар, Толиссо (Забитцер, 69), Киммих, Мюллер (Ваннер, 80), Левандовски, Гнабри (Мусиала, 80), Коман (Ричардс, 69), Сане.

Предупреждение: Сердар.