Завершился матч чемпионата Германии.
Игроки Баварии, Getty Images
23 января 2022, 20:26
В рамках 20 тура немецкой Бундеслиги берлинская Герта в домашних стенах уступила Баварии со счетом 1:4.
В первом тайме мюнхенцы дважды огорчили кипера хозяев Шволова. Первый мяч пришелся на 25 минуту — его забил Толиссо. Спустя 20 минут Томас Мюллер удвоил счет в игре.
Второй тайм также проходил под диктовку Баварии. За четыре минуты команда Нагельсманна отличилась дважды. На 75 забил Сане, а на 79 отметился Гнабри.
Берлинский клуб усилиями Эккленкампа один мяч отквитал, и на этом поединок завершился.
Герта — Бавария 1:4
Голы: Эккленкамп, 81 - Толиссо, 25, Мюллер, 45, Сане, 75, Гнабри, 79
Герта – Шволов, Пекарик, Боята, Дардаи (Платтенхардт, 58), Гехтер, Миттельштедт (Аскасибар, 58), Дарида (Бьеркан, 58), Тузар, Сердар, Бельфодиль (Эккеленкамп, 80), Маолида (Йоветич, 69).
Бавария – Нойер, Зюле, Эрнандес (Упамекано, 80), Павар, Толиссо (Забитцер, 69), Киммих, Мюллер (Ваннер, 80), Левандовски, Гнабри (Мусиала, 80), Коман (Ричардс, 69), Сане.
Предупреждение: Сердар.