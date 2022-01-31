Германия

Супер-дерби Гамбурга вновь удалось избежать.

Текущий розыгрыш Кубка Германии получается достаточно любопытным, так как два главных фаворита на победу в данном турнире, мюнхенская Бавария и дортмундская Боруссия, завершили свой путь на более ранних этапах, не попав тем самым в восьмерку наиболее успешных команд.

Накануне, Немецкий футбольный союз провел церемонию жеребьевки четвертьфинальной стадии национального Кубка, по итогам которой были образованы следующие пары:

Унион Берлин — Санкт-Паули;

Гамбург — Карлсруэ;

Ганновер — РБ Лейпциг;

Бохум — Фрайбург.

Ориентировочная дата проведения матчей — 1 марта 2022 года, 18:00 по киевскому времени.