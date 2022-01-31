Супер-дерби Гамбурга вновь удалось избежать.
РБ Лейпциг, Getty Images
31 января 2022, 08:00
Текущий розыгрыш Кубка Германии получается достаточно любопытным, так как два главных фаворита на победу в данном турнире, мюнхенская Бавария и дортмундская Боруссия, завершили свой путь на более ранних этапах, не попав тем самым в восьмерку наиболее успешных команд.
Накануне, Немецкий футбольный союз провел церемонию жеребьевки четвертьфинальной стадии национального Кубка, по итогам которой были образованы следующие пары:
Унион Берлин — Санкт-Паули;
Гамбург — Карлсруэ;
Ганновер — РБ Лейпциг;
Бохум — Фрайбург.
Ориентировочная дата проведения матчей — 1 марта 2022 года, 18:00 по киевскому времени.