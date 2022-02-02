Германия

Форвард Баварии рассказал о своем положении в команде.

Контракт одного из лидеров мюнхенской Баварии — нападающего Томаса Мюллера — подходит к завершению уже летом 2023 года, поэтому руководство "Красной машины" в ближайшее время должно начать консультации с представителями футболиста о возможном продлении отношений на более долгий срок.

Воспитанник "Рекордмайстера", тем временем, не особо переживает по поводу предстоящих переговоров, так как полностью доволен текущим положением дел внутри команды.

"Я очень расслаблен, но в то же самое время полностью уверен в своем будущем. Еще никто из клуба не обращался ко мне по этому вопросу, поэтому я предпочитаю просто подождать и посмотреть, что принесет мне будущее.

Ули Хенесс как-то сказал, что не может представить Баварию в 2024-2025 годах без Мюллера, Левандовски и Нойера. Конечно, я полностью с ним согласен, потому что наше трио провело прекрасное время в этом клубе, как часть единого коллектива.

Бавария всегда возлагает большие ожидания на своих игроков. Роланд Вольфарт дважды становился лучшим бомбардиром в сезоне в свое время, но конкуренция в итоге его полностью съела. В отношении Элбера и Макая можно сказать то же самое. Именно поэтому наше с Левандовски будущее в этом клубе еще не определено.

Если со временем вы увидите, что все стороны пришли или не пришли к единой позиции — не удивляйтесь. Ситуация такова, что все возможно, но любое решение будет выгодно для всех.

Хотел бы ли я "кормить" Холанда передачами вместо Левандовски? Я предпочитаю кормить кроликов и лошадей.

Я помню 2019 год, когда я мог покинуть Баварию. Это правда, так действительно могло произойти. Если бы тогда ситуация с Нико Ковачем пошла в ином ключе, то сейчас я, наверное, имел бы меньше титулов. Оглядываясь назад, я рад, что так все случилось.

В той ситуации уход из клуба стал бы для меня очень болезненным шагом, но при этом необходимым. У меня был откровенный разговор с очень ответственными людьми. Однако, из-за того, что в октябре не было открыто трансферное окно, предметными эти беседы фактически не были.

Что касается периода до этого, под руководством Гвардиолы, то мы уважали друг друга. В то же самое время, для меня было понятно, что я не являюсь прототипом игрока, которого хочет видеть на поле Пеп. Со временем, он ко мне привык, поэтому стало чуть легче.

Гвардиола помог мне стать грамотнее в тактическом плане. Я стал больше забивать под его руководством. В 2016, если мне не изменяет память, я как раз и забил большего всего в карьере за сезон. Что касается статистики голевых передач, то в последние три года я даже где-то опережаю самого Месси!

Это очень большая мотивация — состязаться с лучшим игроком в мире. Я делаю это каждый день, начиная с 2010 года, когда я только начал играть на постоянной основе. Однако, сравнивать меня с Месси — бессмысленная затея. То, что делали Месси и Роналду в течение последних 15 лет, а Левандовски — в последние годы, это немного не из этого мира. Я, конечно, пытаюсь не отставать.

У меня смешанные чувства по этому поводу. Если вы хотите выигрывать больше индивидуальных наград, то должны соответствовать определенному набору критериев. Возможно, есть много футболистов, у которых такая же статистика, как и у меня, но они играют в командах, которые в итоге не могут прийти к крупным победам. Это не уменьшает их достоинства, но все равно влияет на результаты.

Все эти награды, так или иначе, касаются международных успехом. Немецкий футбол сейчас не задает тон на глобальном уровне, потому что у Бундеслиги в недавнем прошлом дела шли не так хорошо. Наша победа в Лиге чемпионов УЕФА в 2020 году была скорее приятным исключением.

Я хочу играть в футбол на наивысшем уровне до 2025 года. Сейчас все идет хорошо, я получаю удовольствие от игры и не думаю останавливаться. Действительно хорошо чувствую себя в физическом плане, и даже могу справиться с мячом. В большинстве случаев, конечно", — не без юмора подытожил немецкий футболист.

Отметим, что в текущем сезоне Томас Мюллер оформил девять голов и 20 голевых передач в 29 сыгранных поединках.