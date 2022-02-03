Германия

Форвард Баварии прокомментировал продление контракта с клубом.

Мюнхенская Бавария в середине зимнего трансферного окна окончательно развеяла все сомнения относительно того, что ее французский нападающий Кингсли Коман может сменить место работы во время ближайших периодов переходов, подписав с ним обновление контракта сроком до 2027 года.

25-летний исполнитель в недавнем интервью немецкой прессе прокомментировал свое решение заключить новую длительную сделку с "Рекордмайстером".

"Очень рад, что эта тема наконец-то снята с повести дня. Счастлив от того факта, что мое будущее будет связано с Баварией. Я сделал лучший выбор как для себя, так и для клуба.

Мои мысли об уходе были связаны со многими вещами. Я многое пережил в Баварии, выиграл столько трофеев. Иногда, конечно, ты задумываешься над тем, стоит ли попробовать что-то еще. Именно поэтому мне пришлось подумать над тем, к чему я иду на пути своей карьеры, и где в итоге хочу оказаться. Мне просто было нужно немного времени.

Я провел много содержательных бесед с руководством клуба и главным тренером. В один момент все детали паззла сложились воедино — я понял, что в Баварии у меня есть все, поэтому мне не нужно ничего искать.

Бавария — это семья. Когда ты получаешь такую поддержку, как я получил после своей тяжелой операции на сердце в начале года, то, очевидно, хочешь ответить этим людям взаимностью. Ты хочешь бороться и делать все для тех, кто так тебя ценит.

От Нагельсманна я постоянно получал доверие. Если ты видишь, что тренер рассчитывает на тебя, то ты чувствуешь себя хорошо. Он с самого начала говорил мне об этом, и о том, насколько я важен для команды. Постоянно переписывались с ним в SMS и WhatsApp.

Нагельсманн — это тренер, который постоянно в контакте со своими игроками. Очень много проводит бесед. Мне нравится его взгляд на футбол. В итоге, это серьезно облегчило мое решение.

Я все еще слишком далеко от пика своих возможностей, поэтому мне надо поработать над статистикой. Как мне кажется, я делаю много для атаки, обороны, создания голевых моментов, но этого недостаточно. Нужно больше забивать голов и отдавать голевых передач. Хочу быть лучшим в мире на своей позиции.

Мой кумир — Роналдиньо. Он был причиной того, что я захотел играть в футбол. Франк Рибери также был выдающимся игроком в моем амплуа, поэтому я равняюсь и на него тоже. Хочу настойчиво работать ради того, чтобы достичь такого же уровня, стать легендой Баварии. Но я — Кингсли Коман, а не какой не "новый Рибери".

Я помню свой гол в нашем победном финале Лиги чемпионов УЕФА против ПСЖ до сих пор. Однако, это была всего лишь отдельная игра. Конечно, особенная отдельная игра, с особенными эмоциями, но впереди еще больше таких игр, таких голов, передач, и всего прочего. Хочу отыграть на высоком уровне целый сезон и вновь выиграть Лигу чемпионов. Начнем с этого.

Бавария, определенно, имеет все возможности доходить до такого успеха каждый год, потому что у нас собрана одна из лучших команд в мире. Мы так много лет играем вместе.

Однако, есть много сторонних факторов, на которые мы повлиять не можем. Я бы сказал так — если за следующие пять лет мы один-два раза выиграем этот турнир, но можем быть довольны своей работой", — подытожил француз.

Отметим, что Бавария возвращается к делам в немецкой Бундеслиге домашним поединком против РБ Лейпциг, который состоится уже 5 февраля, начало в 19:30 по киевскому времени.