Германия

Завершился матч немецкой Бундеслиги.

В двадцать первом туре немецкой Бундеслиги берлинская Герта принимала на своем поле Бохум.

Хозяева сумели открыть счет в середине второго тайма — Бельфодил воспользовался передачей Йоветича и поразил ворота соперника. Наставник гостей Томас Райс выпустил Польтера и не прогадал — уже на 48-й минуте встречи форвард сравнял счет.

Команды поочередно атаковали ворота друг друга во второй половине встречи, однако больше не сумели огорчить друг друга.

Герта — Бохум 1:1

Голы: Бельфодил, 23 — Польтер, 48

Герта: Шволов — Миттельштедт (Сердар, 87), Кемпф, Штарк, Пекарик — Маолида (Бьоркан, 75), Аскасибар, Дарида, Эккеленкамп (Донг-Джун, 59) — Йоветич, Бельфодил (Рихтер, 75)

Бохум: Риманн — Данило Соарес, Ляйтш, Белла-Кочап, Гамбоа — Хольтманн (Антви-Анджей, 71), Теше (Остерхаге, 46), Реджбечай, Асано (Польтер, 46), Пантович — Локадия (Бонга, 88)

Предупреждения: Эккеленкамп, Миттельштедт, Белла-Кочап, Рихтер.